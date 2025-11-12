Đương kim á quân nắm rõ điểm yếu của CLB nữ TP HCM tại Cúp C1 nữ châu Á

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Đương kim á quân nắm rõ điểm yếu của CLB nữ TP HCM tại Cúp C1 nữ châu Á

Tin -ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Trong họp báo trước trận ra quân ở Cup C1 nữ châu Á 2026, HLV Melbourne City cho biết đã nắm rõ điểm mạnh, yếu của TP HCM và mong chờ ngày đối đầu.

Trước thềm khởi tranh vòng bảng AFC Womens Champions League (Cup C1 nữ châu Á) vào ngày mai (13-11), HLV đội Đương kim Á Quân Melbourne City, Michael Matricciani chỉ ra đã phân tích rõ điểm yếu CLB nữ TP HCM, chờ màn đối đầu tại vòng bảng này.

"Bước vào giải, đội ngũ của chúng tôi đã phân tích các đối thủ càng nhiều càng tốt, trong đó có CLB nữ TP HCM. Đây là đội bóng mạnh, và họ vào bán kết năm ngoái đã chứng minh điều đó. Chúng tôi đã phân tích điểm mạnh và yếu của CLB nữ TP HCM. Chúng tôi rất mong chờ đến trận đấu so tài với họ" - HLV Michael bày tỏ.

Tuy nhiên, màn đối đầu này sẽ chỉ diễn ra vào lượt đấu cuối bảng A, khi Melbourne City sẽ đụng độ Lion City Sailors (Singapore) và Stallion Laguna (Philippines) ở hai lượt đầu.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Hồng Phẩm chia sẻ về trạng thái của CLB nữ TP HCM trước ngày ra quân: "Sau giải VĐQG, chúng tôi đã nghỉ ngơi vài ngày và tập huấn ở Hà Nội. Đội có 2 trận giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam. Mọi thành viên hiện tại đều ở trong trạng thái sẵn sàng, quyết tâm cao nhất, cố gắng trong từng trận đấu một".

img

CLB nữ TP HCM sẵn sàng cho trận mở màn

Tại giải đấu năm nay, CLB nữ TP HCM có sự tăng cường mạnh mẽ khi có tối đa số ngoại binh theo quy định và có sự trở lại của Hoài Lương và thủ môn Kim Thanh.

TIN LIÊN QUAN

"Sức mạnh của chúng tôi đoàn kết quyết tâm, tập thể, không bao giờ bỏ cuộc. Chúng tôi có sự trở lại của 2 nội binh cũ, 2 ngoại binh mới sẽ tiếp tục phát huy điểm mạnh đoàn kết, quyết tâm thi đấu tới giây phút cuối cùng" - ông Phẩm bày tỏ.

Với việc từng vào đến bán kết ở mùa giải đầu tiên Cup C1 nữ châu Á, ông Phẩm cho biết mục tiêu năm nay là "cố gắng hết sức mình, năm nay đi sâu hơn".

HLV Hồng Phẩm và Huỳnh Như chia sẻ trước ngày ra quân

Bên cạnh đó, Huỳnh Như cũng có những lời chia sẻ về mục tiêu trước giải: "Mục tiêu của Như và toàn đội là chiến thắng từng trận và tiến vào vòng tiếp theo. Hai người đồng đội cũ trở lại và 2 bạn ngoại binh mới giúp bầu không khí hứng khởi, vui vẻ trong buổi tập. 

Đây là động lực để đội TP HCM nỗ lực, cố gắng thi đấu tốt. Trong khi đó, 4 bạn ngoại binh cũ trở lại hòa nhập rất nhanh. Giải đấu này, người hâm mộ sẽ thấy TP HCM với làn gió mới, thi đấu nhiệt huyết hơn".

Ở mùa giải năm nay, CLB nữ TP HCm giữ vai trò chủ nhà bảng A, sẽ bắt đầu ra quân tại giải đấu vào ngày mai (13-11) trước Stallion Laguna và lần lượt gặp Lion City Sailors (16-11), Melbourne City (Úc, 19-11) đều trên sân Thống Nhất.

Tin liên quan

Kim Thanh trở lại trong ngày CLB TP HCM được lãnh đạo động viên trước Cúp C1 nữ châu Á

Kim Thanh trở lại trong ngày CLB TP HCM được lãnh đạo động viên trước Cúp C1 nữ châu Á

(NLĐO) - Trước thềm Giải C1 nữ châu Á, thủ môn Kim Thanh bất ngờ xuất hiện trong lực lượng của CLB nữ TP HCM chuẩn bị cho giải đấu châu lục.

Ngoại binh CLB nữ TP HCM đã có mặt ở sân Thống Nhất

(NLĐO) - Trong trận thắng 1-0 của tuyển Việt Nam trước Nepal, hai ngoại binh của CLB nữ TP HCM đã xuất hiện trên khán đài theo dõi trận đấu.

Nữ TP HCM 1 bị Than KSVN cầm hòa, mất cơ hội vô địch sớm 1 vòng

(NLĐO) - TP HCM 1 bị Than KSVN cầm chân ở vòng đấu thứ 9, giúp cho Hà Nội sống lại cơ hội vô địch ở giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Huỳnh Như nữ TP HCM C1 nữ châu Á
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo