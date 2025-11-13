HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Huỳnh Như sút phạt thành bàn, CLB nữ TP HCM thắng đội bóng Philippines

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - CLB nữ TP HCM đã có trận ra quân thuận lợi khi giành chiến thắng 1-0 trước Stallion Laguna tối 13-11 nhờ công của Huỳnh Như.

Huỳnh Như - Ảnh 1.

Tối 13-11, CLB nữ TP HCM có trận ra quân tại Giải AFC Women's Champions League 2025-2026, khi tiếp đón Stallion Laguna (Philippines)

Huỳnh Như - Ảnh 2.

Trong đó, Huỳnh Như toả sáng với bàn thắng duy nhất của trận. Từ khoảng cách hơn 20 m ở trung lộ, Huỳnh Như ghi bàn mở tỉ số từ cú đá phạt tuyệt đẹp phút 58

Huỳnh Như - Ảnh 3.

Huỳnh Như mở tỉ số nhưng chỉ hơn 20 phút phải rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Yoshida ở phút 85

Huỳnh Như - Ảnh 4.

Trước đó, CLB nữ TP HCM với lợi thế sân nhà đã nhập cuộc có phần so kè với đối thủ. Tuy nhiên, các phương án về phía cầu môn đều gặp bất lợi vì thể hình

Huỳnh Như - Ảnh 5.

Trong khoảng nửa cuối hiệp 1, TP HCM mới mang về những tình huống nguy hiểm

Huỳnh Như - Ảnh 6.

Phút 32, Huỳnh Như có bóng và tận dụng sai lầm của thủ môn đối thủ khi dâng cao. Đội trưởng TP HCM lập tức dứt điểm từ xa tuy nhiên bóng lại đi thiếu lực và không đủ nhanh để gây nguy hiểm

Huỳnh Như - Ảnh 7.

Bước vào hiệp 2, Thuỳ Trang được tung vào sân và chơi ở vị trí gần như cao nhất. Chính tiền vệ 37 tuổi này góp công lớn vào bàn duy nhất khi khuấy đảo hàng thủ đối phương

Huỳnh Như - Ảnh 8.

Khoảng thời gian còn lại, đội bóng từ Philippines tạo ra nhiều áp lực nhưng cầu môn của cô trò Kim Chi vẫn được giữ vững

Huỳnh Như - Ảnh 9.

Chung cuộc, CLB nữ TP HCM giữ vững tỉ số 1-0 và giành được 3 điểm tại bảng A. Trước đó, đương kim á quân Melbourne City (Úc) đã có màn thị uy với chiến thắng 5-0 trước Lion City Sailors (Singapore). Như vậy, CLB Melbourne và TP HCM lần lượt giữ vị trí nhất và nhì bảng A.

Huỳnh Như - Ảnh 10.

Tin liên quan

Đương kim á quân nắm rõ điểm yếu của CLB nữ TP HCM tại Cúp C1 nữ châu Á

Đương kim á quân nắm rõ điểm yếu của CLB nữ TP HCM tại Cúp C1 nữ châu Á

(NLĐO) - Trong họp báo trước trận ra quân ở Cup C1 nữ châu Á 2026, HLV Melbourne City cho biết đã nắm rõ điểm mạnh, yếu của TP HCM và mong chờ ngày đối đầu.

Ngoại binh CLB nữ TP HCM đã có mặt ở sân Thống Nhất

(NLĐO) - Trong trận thắng 1-0 của tuyển Việt Nam trước Nepal, hai ngoại binh của CLB nữ TP HCM đã xuất hiện trên khán đài theo dõi trận đấu.

Nữ TP HCM 1 bị Than KSVN cầm hòa, mất cơ hội vô địch sớm 1 vòng

(NLĐO) - TP HCM 1 bị Than KSVN cầm chân ở vòng đấu thứ 9, giúp cho Hà Nội sống lại cơ hội vô địch ở giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Huỳnh Như nữ TP HCM C1 nữ châu Á
