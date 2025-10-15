Ngoại binh CLB nữ TP HCM đã có mặt ở sân Thống Nhất

Trong trận đấu của tuyển Việt Nam với Nepal thuộc bảng B, vòng loại Asian Cup 2027, khán đài A sân Thống Nhất có sự hiện diện của hai ngoại binh của TP HCM là Maria Khan (Pakistan) và Tatiana Mason (Mỹ).

Sự xuất hiện này không phải bất ngờ, hai ngoại binh này và tiền vệ người Nhật Bản - Sakura Yoshida đã xuất hiện trong trận đấu hạ màn Giải bóng đá nữ VĐQG 2025 của CLB nữ TP HCM 1 và Hà Nội.

Họ đã chứng kiến khoảnh khắc HLV Kim Chi và các đồng đội lập nên cột mốc mới với chức vô địch thứ 14 và 7 lần vô địch liên tiếp. Trong đó, ngoại binh người Pakistan và Nhật Bản là hai chân sút góp mặt ở bán kết, còn Tatiana Mason là chân sút được chiêu mộ ở vòng tứ kết.

Maria Khan (trái) và Tatiana Mason trên khán đài A sân Thống Nhất tối 14-10 (Ảnh: Quốc An)

Theo chia sẻ của HLV Kim Chi, đội cũng sẽ tăng cường thêm nhân tố mới bên cạnh những ngoại binh cũ này cho Giải AFC Women's Champions League 2025-2026 (C1 nữ châu Á). Tuy nhiên, thời điểm này CLB chưa thể cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Việc các ngoại binh này xuất hiện từ sớm, nhiều khả năng họ đã bước vào tập luyện cùng CLB nữ TP HCM tại Hà Nội, chuẩn bị cho giải C1 nữ châu Á.

Hai ngoại binh trên và Sakura Yoshida cũng xuất hiện ở trận hạ màn giải nữ VĐQG

Tại giải đấu châu lục, đoàn quân của HLV Kim Chi giữ vai trò chủ nhà bảng A khi gặp Stallion Laguna FC (Á quân VĐQG Philippines), Lion City Sailors FC (ĐKVĐ VĐQG Singapore) và Á quân Cup C1 nữ châu Á 2024-2025 là Melbourne City FC (ĐKVĐ VĐQG Úc). Các trận đấu này sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 13 đến 19-11.

Ở giải đấu năm nay, AFC cũng áp dụng hệ thống tương tự VAR là FVS - Football Video Support nhưng hệ thống này đơn giản, ít tốn kém hơn, ngay từ vòng bảng.