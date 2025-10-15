Ngoại binh CLB nữ TP HCM đã có mặt ở sân Thống Nhất

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Ngoại binh CLB nữ TP HCM đã có mặt ở sân Thống Nhất

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Trong trận thắng 1-0 của tuyển Việt Nam trước Nepal, hai ngoại binh của CLB nữ TP HCM đã xuất hiện trên khán đài theo dõi trận đấu.

Trong trận đấu của tuyển Việt Nam với Nepal thuộc bảng B, vòng loại Asian Cup 2027, khán đài A sân Thống Nhất có sự hiện diện của hai ngoại binh của TP HCM là Maria Khan (Pakistan) và Tatiana Mason (Mỹ).

Sự xuất hiện này không phải bất ngờ, hai ngoại binh này và tiền vệ người Nhật Bản - Sakura Yoshida đã xuất hiện trong trận đấu hạ màn Giải bóng đá nữ VĐQG 2025 của CLB nữ TP HCM 1 và Hà Nội. 

Họ đã chứng kiến khoảnh khắc HLV Kim Chi và các đồng đội lập nên cột mốc mới với chức vô địch thứ 14 và 7 lần vô địch liên tiếp. Trong đó, ngoại binh người Pakistan và Nhật Bản là hai chân sút góp mặt ở bán kết, còn Tatiana Mason là chân sút được chiêu mộ ở vòng tứ kết.

Ngoại binh CLB nữ TP HCM đã có mặt ở sân Thống Nhất - Ảnh 1.

Maria Khan (trái) và Tatiana Mason trên khán đài A sân Thống Nhất tối 14-10 (Ảnh: Quốc An)

Theo chia sẻ của HLV Kim Chi, đội cũng sẽ tăng cường thêm nhân tố mới bên cạnh những ngoại binh cũ này cho Giải AFC Women's Champions League 2025-2026 (C1 nữ châu Á). Tuy nhiên, thời điểm này CLB chưa thể cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Việc các ngoại binh này xuất hiện từ sớm, nhiều khả năng họ đã bước vào tập luyện cùng CLB nữ TP HCM tại Hà Nội, chuẩn bị cho giải C1 nữ châu Á.

Ngoại binh CLB nữ TP HCM đã có mặt ở sân Thống Nhất - Ảnh 2.

Hai ngoại binh trên và Sakura Yoshida cũng xuất hiện ở trận hạ màn giải nữ VĐQG

Tại giải đấu châu lục, đoàn quân của HLV Kim Chi giữ vai trò chủ nhà bảng A khi gặp Stallion Laguna FC (Á quân VĐQG Philippines), Lion City Sailors FC (ĐKVĐ VĐQG Singapore) và Á quân Cup C1 nữ châu Á 2024-2025 là Melbourne City FC (ĐKVĐ VĐQG Úc). Các trận đấu này sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 13 đến 19-11.

Ở giải đấu năm nay, AFC cũng áp dụng hệ thống tương tự VAR là FVS - Football Video Support nhưng hệ thống này đơn giản, ít tốn kém hơn, ngay từ vòng bảng.

Tin liên quan

Hà Nội áp sát ngôi đầu sau chiến thắng 5-1 trước TP HCM 2

Hà Nội áp sát ngôi đầu sau chiến thắng 5-1 trước TP HCM 2

(NLĐO) - Giành chiến thắng đậm 5-1 trước TP HCM 2 ở lượt áp chót, CLB Hà Nội tiếp tục nuôi hy vọng vô địch Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Nữ TP HCM 1 bị Than KSVN cầm hòa, mất cơ hội vô địch sớm 1 vòng

(NLĐO) - TP HCM 1 bị Than KSVN cầm chân ở vòng đấu thứ 9, giúp cho Hà Nội sống lại cơ hội vô địch ở giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Nữ TP HCM sẽ thi đấu với hệ thống giống VAR tại giải châu Á

(NLĐO) - AFC vừa thông báo Giải bóng đá C1 nữ châu Á 2025-2026 sẽ áp dụng hệ thống FVS - Football Video Support, hệ thống đơn giản, ít tốn kém hơn VAR.

ngoại binh kim chi nữ TP HCM C1 nữ châu Á AFC Women's Champions League Maria Khan Tatiana Mason Sakura Yoshida
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo