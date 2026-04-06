Cầu thủ Công Phượng "tiếp lửa" cho bóng hồng sân cỏ ở ĐH Kinh tế TPHCM

Chiều 6-4, ĐH Kinh tế TPHCM tổ chức lễ khởi động giải bóng đá sinh viên "Trường Tươi Group - UEH League 2026". Đây là sự kiện trọng điểm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập trường, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của thể thao học đường khi hướng tới mô hình hệ sinh thái giáo dục – thể thao chuyên nghiệp.

Điểm nhấn ấn tượng của chương trình chính là phần giao lưu đầy thú vị, gần gũi giữa cầu thủ Nguyễn Công Phượng và các nữ sinh viên đam mê sân cỏ.

Đáng nói, mùa giải năm nay ghi dấu mốc khi lần đầu tiên nội dung bóng đá nữ được đưa vào hệ thống League sinh viên, mở ra không gian thi đấu chính thức và bình đẳng hơn cho sinh viên nữ.

Nữ sinh hào hứng đặt câu hỏi về bóng đá

Mặc dù đây là năm đầu tiên bóng đá nữ được đưa vào giải đấu, nhưng "sức công phá" các đội nữ không hề thua kém đội nam.

Tiền đạo Công Phượng chia sẻ về bí quyết đá bóng, cách quản lý đội nhóm hiệu quả.

Với sự tham gia của 18 đội bóng (10 đội nam và 8 đội nữ), giải đấu sẽ trải qua 77 trận đấu kịch tính kéo dài suốt 8 tháng.

Đối với bóng đá nam, giải đấu áp dụng thể thức vòng tròn một lượt tính điểm với sự tham gia của 10 đội. Sau vòng bảng, 4 đội có thành tích cao nhất sẽ giành quyền vào bán kết. Cụ thể, đội xếp nhất gặp đội xếp tư, đội xếp nhì gặp đội xếp ba. Hai đội thắng ở bán kết sẽ bước vào trận chung kết tranh ngôi vô địch, trong khi hai đội còn lại thi đấu trận tranh hạng ba. Hai đội có điểm số thấp nhất sau vòng bảng sẽ thi đấu Play Off với các đội mới để giành quyền tham dự mùa giải tiếp theo.

Đối với bóng đá nữ, giải đấu có sự tham gia của 8 đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt. Mỗi đội sẽ thi đấu 7 trận, tính điểm trực tiếp để xếp hạng. Đội có tổng điểm cao nhất sau 7 vòng đấu sẽ giành chức vô địch.

Thông qua thi đấu và tập luyện, sinh viên UEH và sinh viên TPHCM có cơ hội nâng cao các kỹ năng như giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian, đồng thời từng bước xây dựng bản lĩnh và tinh thần lãnh đạo.

PGS-TS Bùi Quang Hùng, Phó Giám đốc phụ trách ĐH Kinh tế TPHCM, cho biết: "Với định hướng phát triển dài hạn, UEH League từng bước khẳng định vai trò như một mô hình kết nối giá trị, góp phần lan tỏa tinh thần "Kết nối vì một cộng đồng phát triển bền vững", đồng thời xây dựng hình ảnh giải đấu như một biểu tượng của sự gắn kết, năng động và không ngừng vươn lên của sinh viên UEH".

Giải đấu sẽ chính thức khai mạc vào ngày 11-4 và kéo dài đến hết tháng 11-2026 tại Sân bóng đá Khu thể dục thể thao UEH (Đô thị mới Nam thành phố).