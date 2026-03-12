ĐH Kinh tế TPHCM dẫn đầu Việt Nam, lọt tốp 15 khu vực Đông Nam Á

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

ĐH Kinh tế TPHCM dẫn đầu Việt Nam, lọt tốp 15 khu vực Đông Nam Á

Huế Xuân

(NLĐO) - Theo bảng xếp hạng Times Higher Education, ĐH Kinh tế TPHCM là đại diện có thứ hạng cao nhất của Việt Nam trong tổng số 104 trường đại học.

Tổ chức Times Higher Education (THE) có trụ sở tại Anh vừa công bố bảng xếp hạng ĐH tốt nhất Đông Nam Á (lọc từ bảng xếp hạng đại học thế giới THE năm 2026, chỉ bao gồm các quốc gia ASEAN).

ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt tốp 15 trường ĐH tốt nhất khu vực Đông Nam Á. Theo bảng xếp hạng, 3 vị trí cao nhất của Việt Nam, gồm: UEH xếp hạng 13, Trường ĐH Duy Tân xếp hạng 19 và Trường ĐH Tôn Đức Thắng xếp hạng 21.

Các "ông lớn" như ĐHQG Hà Nội xếp hạng 41, ĐH Bách Khoa Hà Nội và ĐHQG TPHCM cùng nằm trong nhóm hạng 71-80,...

Đại học Kinh tế TPHCM dẫn đầu Việt Nam, lọt tốp 15 khu vực Đông Nam Á - Ảnh 1.

Trong 104 trường đại học được xếp hạng từ 8 quốc gia, UEH là đại diện có thứ hạng cao nhất của Việt Nam, tiếp tục khẳng định vị thế học thuật đại học Việt Nam trong hệ sinh thái giáo dục đại học khu vực.

Đại học Kinh tế TPHCM dẫn đầu Việt Nam, lọt tốp 15 khu vực Đông Nam Á - Ảnh 2.

Singapore và Malaysia là 2 quốc gia có trường ĐH xếp hạng cao nhất

Đại diện UEH cho biết trong số các tiêu chí, tiêu chí về chỉ số chất lượng nghiên cứu đạt 92,1/100 điểm. Điều này cho thấy các công bố khoa học của UEH được trích dẫn nhiều và nằm trong tốp các tạp chí khoa học tác động toàn cầu.

Tính đến thời điểm hiện tại, UEH thuộc tốp 501-600 đại học thế giới, tốp 136 đại học châu Á, tốp 15 đại học Đông Nam Á theo hệ thống xếp hạng THE.

Ngoài ra, nhà trường cũng thuộc tốp 301-400 đại học đóng góp cho 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc theo BXH THE Impact Rankings 2025. Trên Bảng xếp hạng QS, UEH được đánh giá là đại học thuộc nhóm 301+ các Đại học tốt nhất Châu Á.

Trên cơ sở này, UEH sẽ tiếp tục tập trung vào 4 bảng xếp hạng quốc tế chủ chốt gồm QS, THE, QS Sustainability và THE Impact Rankings - những hệ thống đánh giá phản ánh khá toàn diện năng lực của một đại học hiện đại, từ chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học đến mức độ quốc tế hóa và đóng góp cho phát triển bền vững.

Bảng xếp hạng thí điểm dành cho khu vực Đông Nam Á (THE)

Bảng xếp hạng đại học Đông Nam Á được xây dựng dựa trên dữ liệu của Times Higher Education World University Rankings, nhưng tập trung riêng vào các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á.

Đây được xem là bảng xếp hạng thí điểm nhằm cung cấp góc nhìn chi tiết hơn về sự phát triển của giáo dục đại học trong khu vực - một trong những khu vực năng động và tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Các trường đại học được đánh giá dựa trên 18 chỉ số thuộc 5 nhóm tiêu chí cốt lõi, gồm: giảng dạy, môi trường nghiên cứu, chất lượng nghiên cứu, chuyển giao tri thức và công nghệ, mức độ quốc tế hóa.


Tin liên quan

Lần đầu lọt bảng xếp hạng thế giới THE, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành "ăn điểm" 3 ngành thế mạnh

Lần đầu lọt bảng xếp hạng thế giới THE, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành "ăn điểm" 3 ngành thế mạnh

(NLĐO) - Lần đầu tiên có tên trong bảng xếp hạng THE, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành "ăn điểm" với 3 nhóm y tế - sức khỏe, khoa học sự sống và kỹ thuật.

Đại học Kinh tế TP HCM dẫn đầu Việt Nam trong bảng xếp hạng ĐH thế giới

(NLĐO) - Trong số 11 đại diện của Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng THE 2026, ĐH Kinh tế TP HCM tiếp tục giữ vị trí cao nhất

25 trường ĐH Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á, phá vỡ kỷ lục từ trước đến nay

(NLĐO) - Trong số 25 trường đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á, có 8 trường lần đầu tiên xuất hiện.

đại học nghiên cứu khoa học bảng xếp hạng ĐH Kinh tế TPHCM chất lượng UEH THE sinh viên TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo