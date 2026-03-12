ĐH Kinh tế TPHCM dẫn đầu Việt Nam, lọt tốp 15 khu vực Đông Nam Á

Tổ chức Times Higher Education (THE) có trụ sở tại Anh vừa công bố bảng xếp hạng ĐH tốt nhất Đông Nam Á (lọc từ bảng xếp hạng đại học thế giới THE năm 2026, chỉ bao gồm các quốc gia ASEAN).

ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt tốp 15 trường ĐH tốt nhất khu vực Đông Nam Á. Theo bảng xếp hạng, 3 vị trí cao nhất của Việt Nam, gồm: UEH xếp hạng 13, Trường ĐH Duy Tân xếp hạng 19 và Trường ĐH Tôn Đức Thắng xếp hạng 21.

Các "ông lớn" như ĐHQG Hà Nội xếp hạng 41, ĐH Bách Khoa Hà Nội và ĐHQG TPHCM cùng nằm trong nhóm hạng 71-80,...

Trong 104 trường đại học được xếp hạng từ 8 quốc gia, UEH là đại diện có thứ hạng cao nhất của Việt Nam, tiếp tục khẳng định vị thế học thuật đại học Việt Nam trong hệ sinh thái giáo dục đại học khu vực.

Singapore và Malaysia là 2 quốc gia có trường ĐH xếp hạng cao nhất

Đại diện UEH cho biết trong số các tiêu chí, tiêu chí về chỉ số chất lượng nghiên cứu đạt 92,1/100 điểm. Điều này cho thấy các công bố khoa học của UEH được trích dẫn nhiều và nằm trong tốp các tạp chí khoa học tác động toàn cầu.

Tính đến thời điểm hiện tại, UEH thuộc tốp 501-600 đại học thế giới, tốp 136 đại học châu Á, tốp 15 đại học Đông Nam Á theo hệ thống xếp hạng THE.

Ngoài ra, nhà trường cũng thuộc tốp 301-400 đại học đóng góp cho 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc theo BXH THE Impact Rankings 2025. Trên Bảng xếp hạng QS, UEH được đánh giá là đại học thuộc nhóm 301+ các Đại học tốt nhất Châu Á.

Trên cơ sở này, UEH sẽ tiếp tục tập trung vào 4 bảng xếp hạng quốc tế chủ chốt gồm QS, THE, QS Sustainability và THE Impact Rankings - những hệ thống đánh giá phản ánh khá toàn diện năng lực của một đại học hiện đại, từ chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học đến mức độ quốc tế hóa và đóng góp cho phát triển bền vững.

Bảng xếp hạng thí điểm dành cho khu vực Đông Nam Á (THE) Bảng xếp hạng đại học Đông Nam Á được xây dựng dựa trên dữ liệu của Times Higher Education World University Rankings, nhưng tập trung riêng vào các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á. Đây được xem là bảng xếp hạng thí điểm nhằm cung cấp góc nhìn chi tiết hơn về sự phát triển của giáo dục đại học trong khu vực - một trong những khu vực năng động và tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Các trường đại học được đánh giá dựa trên 18 chỉ số thuộc 5 nhóm tiêu chí cốt lõi, gồm: giảng dạy, môi trường nghiên cứu, chất lượng nghiên cứu, chuyển giao tri thức và công nghệ, mức độ quốc tế hóa.



