Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cầu thủ Nguyễn Xuân Son lần đầu đi bầu cử

Tuấn Minh

(NLĐO)- Cùng với hơn 79 triệu cử tri cả nước, cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son đã đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Hôm nay 15-3, cùng với cử tri trên khắp cả nước, cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son đi bỏ phiếu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Xuân Son tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 52, phường Nam Định, Ninh Bình.

Cầu thủ Nguyễn Xuân Son lần đầu đi bầu cử - Ảnh 1.

Cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình

Nguyễn Xuân Son cho biết anh cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi lần đầu tiên đi bầu cử với tư cách là công dân Việt Nam. "Đây là điều vô cùng đặc biệt và ý nghĩa đối với Son và gia đình của mình"- Xuân Son chia sẻ.

Tại điểm bỏ phiếu, nhiều người dân đi bầu cử đã nhận ra tiền đạo của đội tuyển Việt Nam, nhiều người đã tranh thủ xin chụp ảnh cùng Xuân Son.

Nguyễn Xuân Son, tên gốc là Rafaelson Fernandes, sinh năm 1997 tại Brazil. Anh sang Việt Nam thi đấu từ năm 2019 và sau nhiều năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, tiền đạo này đã hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam vào năm 2024 với tên gọi Nguyễn Xuân Son.

Sau khi nhập tịch, Xuân Son thi đấu tại V-League với tư cách cầu thủ nội trong màu áo CLB Thép Xanh Nam Định.

Chân sút này từng gây ấn tượng mạnh khi ghi 31 bàn thắng để giành danh hiệu vua phá lưới V-League 2023-2024, đồng thời góp công lớn giúp đội bóng thành Nam giành chức vô địch quốc gia.

Một số hình ảnh cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son đi bầu cử:

Cầu thủ Nguyễn Xuân Son lần đầu đi bầu cử - Ảnh 2.

Cầu thủ Nguyễn Xuân Son lần đầu đi bầu cử - Ảnh 3.

Cầu thủ Nguyễn Xuân Son lần đầu đi bầu cử - Ảnh 4.

 

