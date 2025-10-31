Văn Quyết làm, đồng đội phá, Hà Nội FC trắng tay ở Hà Tĩnh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội FC - Clip: FPT Play

Hà Nội FC tự tin hướng mục tiêu giành chiến thắng dù phải thi đấu trên sân nhà của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 9 V-League 2025-2026. Sau khi chiêu mộ thành công HLV Harry Kewell, lối chơi của đội bóng thủ đô dần khởi sắc, thể hiện qua chiến thắng trước Becamex TP HCM ở vòng 8.

Viktor Lê ngày càng thăng hoa trong màu áo Hà Tĩnh

Mang đến vùng đất núi Hồng lực lượng hùng hậu, vượt trội đội chủ nhà song Hà Nội FC lại bất ngờ bị thủng lưới trước. Tiền vệ Việt kiều Viktor Lê tiếp tục sắm vai "người hùng", tinh tế dứt điểm hiểm hóc, lập công giúp Hà Tĩnh mở tỉ số ở phút 41.

Bế tắc tìm bàn gỡ của Hà Nội FC chỉ được tháo gỡ khi HLV Kewell đưa "nhạc trưởng" Văn Quyết vào sân đầu hiệp 2. Tiền đạo 34 tuổi nhanh chóng tỏa sáng với bàn san bằng tỉ số 1-1 ngay phút 46, sau khi đón đường tạt của đồng đội từ cánh phải và bật cao đánh đầu tung lưới đối phương.

Hùng Dũng không thể giúp Hà Nội FC có điểm ở vòng 9

Tuy nhiên, nỗ lực giúp đội nhà có điểm ở vòng 9 của Văn Quyết đã bị phá vỡ bởi đồng đội. Trong lúc cố gắng cản phá bóng, hậu vệ Nguyễn Công Nhật đã phản lưới nhà, giúp Hà Tĩnh giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Hà Nội FC dưới thời HLV Harry Kewell đã dần gắn kết trong những mảng miếng phối hợp, triển khai tấn công song sự hiệu quả trong khâu dứt điểm cuối cùng của các học trò chiến lược gia người Úc vẫn chưa cao.

Đỗ Hoàng Hên chưa lấy lại phong độ đỉnh cao khi khoác áo Hà Nội FC

Trận thua này khiến Hà Nội FC bị Hà Tĩnh vượt mặt trên bảng xếp hạng, tạm đứng thứ 7 với 11 điểm, kém đối thủ 1 điểm. Đây cũng là thất bại thứ 4 của đội bóng thủ đô tại V-League mùa này.