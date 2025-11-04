Trần Gia Bảo mắc lỗi khiến Hoàng Anh Gia Lai bại trận

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hoàng Anh Gia Lai - Clip: FPT Play

CLB Hoàng Anh Gia Lai được nhận định sẽ có chuyến hành quân vất vả đến sân nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 10 V-League 2025-2026. Nhưng đội bóng phố núi đã trình diễn thế trận ngang ngửa đội chủ nhà, thậm chí nhiều lần hóa giải các đợt tấn công nguy hiểm của Hà Tĩnh.

Khi khán giả mường tượng màn so tài giữa đôi bên sẽ kết thúc với kết quả hòa không bàn thắng thì bất ngờ diễn ra ở phút 89. Vào sân từ băng ghế dự bị, tiền đạo Trần Gia Bảo đã phạm lỗi với đối phương trong lần lùi về sân nhà hỗ trợ phòng ngự.

Hoàng Anh Gia Lai mất điểm ở những phút cuối trận

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải nhận định tài năng 17 tuổi của Hoàng Anh Gia Lai đã chủ động ngáng vào chân Atshimene và cho Hà Tĩnh hưởng phạt đền 11m. Không bỏ lỡ cơ hội, Atshimene thực hiện thành công quả penalty, giúp Hà Tĩnh giành chiến thắng chung cuộc trên sân nhà.

Kết quả này khiến Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục giậm chân ở nhóm cuối bảng xếp hạng với 7 điểm. Trong khi đó, Hà Tĩnh tạm vươn lên thứ 5 với 15 điểm. Đây cũng là trận thắng thứ 2 liên tiếp của thầy trò ông Nguyễn Công Mạnh.