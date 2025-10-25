HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Sút hỏng phạt đền, CLB Becamex TP HCM "trắng tay" trước Hà Nội FC

Tường Phước (Ảnh: Hà Nội FC)

(NLĐO) - Có lợi thế sân nhà và dẫn bàn trước, song CLB Becamex TP HCM vẫn thua ngược Hà Nội FC với tỉ số 1-3 ở vòng 8 V-League 2025-2026 tối 25-10

Becamex TP HCM và Hà Nội FC - Clip: FPT Play

Cơn mưa lớn khiến mặt sân Gò Đậu sũng nước, buộc trận đấu giữa CLB Becamex TP HCM và Hà Nội FC phải tạm hoãn từ phút 22. Chỉ 3 phút sau khi 2 đội trở lại sân thi đấu, đội chủ nhà bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số.

Sút hỏng phạt đền 11m, CLB Becamex TP HCM "trắng tay" trước Hà Nội FC - Ảnh 1.

Cơn mưa lớn khiến mặt sân Gò Đậu sũng nước, trận đấu tạm ngưng

Từ tình huống phát động tấn công ở phần sân nhà, cầu thủ nhập tịch Trần Trung Hiếu chuyền bóng dài chuẩn xác giúp đồng đội Nguyễn Trần Việt Cường dứt điểm tinh tế, đánh bại thủ thành Quan Văn Chuẩn.

Bàn thua cũng khiến HLV Harry Kewell phía Hà Nội FC bực tức. Huyền thoại Premier League cho rằng mặt sân trơn trượt ở Gò Đậu không đáp ứng yêu cầu thi đấu chuyên nghiệp, khiến đội bóng của ông gặp khó trong việc triển khai đấu pháp chiến thuật.

Sút hỏng phạt đền 11m, CLB Becamex TP HCM "trắng tay" trước Hà Nội FC - Ảnh 2.

Ugochukwu (phải) đã bỏ lỡ cơ hội có điểm của Becamex TP HCM

Gần cuối hiệp 1, khi mưa ngừng rơi và mặt sân dần rút nước, các cầu thủ đội bóng thủ đô bắt đầu chiếm lĩnh thế trận, dồn đội hình lên tấn công. Áp lực liên tục được tạo ra về phía khung thành đội chủ nhà và hàng thủ Becamex TP HCM bộc lộ sai sót.

Xuất phát từ các pha tạt bóng, "không chiến" bên cánh phải, Daniel Floro Da Silva đã chọn vị trí thích hợp để đệm bóng vào khung thành trống, ghi bàn gỡ hòa cho Hà Nội FC ở phút 45+3.

Giải tỏa áp lực ghi bàn, khai thông "họng pháo", đoàn quân của HLV Harry Kewell vươn lên dẫn bàn ở đầu hiệp 2, khi tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên lập công trên chấm phạt đền 11m ở phút 57.

Tình thế đột ngột xoay chuyển khiến HLV Đặng Trần Chỉnh phải thay đổi đấu pháp chiến thuật. Đội bóng đất Thủ không còn co cụm phòng ngự mà dâng lên pressing, chơi đôi công với đối phương.

Phút 81, Becamex TP HCM có cơ hội gỡ hòa khi trọng tài cho đội chủ nhà hưởng phạt đền 11m. Tuy nhiên, ngoại binh người Nigeria Ugochukwu đã bỏ lỡ khi thực hiện cú sút đưa quả bóng vọt qua xà ngang khung thành Hà Nội FC.

Sút hỏng phạt đền 11m, CLB Becamex TP HCM "trắng tay" trước Hà Nội FC - Ảnh 3.

Sút hỏng phạt đền 11m, CLB Becamex TP HCM "trắng tay" trước Hà Nội FC - Ảnh 4.

Không thể gỡ hòa, thầy trò ông Đặng Trần Chỉnh phải trả giá bằng bàn thua thứ 3. Trong tình huống tham gia tấn công, hậu vệ Xuân Mạnh tỏa sáng với pha ghi bàn ở phút 90+4, đập tan mọi nỗ lực của đối thủ.

Trong khoảng thời gian bù giờ của trận đấu, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải nhận định bóng trúng tay hậu vệ Hà Nội trong vòng cấm địa và tiếp tục cho Becamex TP HCM hưởng quả phạt đền thứ 2. Trên chấm penalty, trung vệ Ferreira Alves Hugo Miguel thực hiện thành công và có bàn ấn định tỉ số chung cuộc 2-3.

Sút hỏng phạt đền 11m, CLB Becamex TP HCM "trắng tay" trước Hà Nội FC - Ảnh 5.

Sút hỏng phạt đền 11m, CLB Becamex TP HCM "trắng tay" trước Hà Nội FC - Ảnh 6.

HLV Harry Kewell và các học trò có màn ngược dòng thắng trong trận "thủy chiến" ở vòng 8

Chiến thắng trên sân Gò Đậu không chỉ giúp Hà Nội FC tạm vươn lên thứ 6 bảng xếp hạng với 11 điểm mà còn giải tỏa áp lực cho HLV Harry Kewell. Trước đó, chiến lược gia người Úc có màn ra mắt đội bóng mới khá thất vọng, khi thua Ninh Bình trên sân nhà Hàng Đẫy ở vòng 7.

Trong khi đó, sau 2 trận bất bại dưới thời HLV Đặng Trần Chỉnh, CLB Becamex TP HCM lại trở về tình cảnh thua trận. Đội chủ sân Gò Đậu có 7 điểm, xếp thứ 10, hơn nhóm bám đuổi từ 1 đến 3 điểm song đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Mưa lớn khiến trận đấu giữa Becamex TP HCM và Hà Nội FC tạm ngưng ở phút 22

Mưa lớn khiến trận đấu giữa Becamex TP HCM và Hà Nội FC tạm ngưng ở phút 22

Võ Huy Toàn, Võ Minh Trọng bị "treo giò" ở vòng 8 V-League

(NLĐO) - CLB Công an TP HCM và Becamex TP HCM tổn thất lực lượng ở vòng 8 V-League 2025-2026 khi hai trụ cột bị "treo giò".

Giải Hạng nhất 2025-2026: Thua CLB TP HCM trên sân nhà, Long An nhận thất bại thứ 4

(NLĐO) - Có lợi thế sân nhà nhưng CLB Long An không thể tận dụng và nhận thất bại 0-1 trước CLB TP HCM ở vòng 5 Giải Hạng nhất Quốc gia 2025-2026 tối 24-10

Võ Huy Toàn, Võ Minh Trọng bị "treo giò" ở vòng 8 V-League

(NLĐO) - CLB Công an TP HCM và Becamex TP HCM tổn thất lực lượng ở vòng 8 V-League 2025-2026 khi hai trụ cột bị "treo giò".

