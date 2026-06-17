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50 năm Thành phố mang tên Bác

Cầu Thủ Thiêm 4 tìm phương án kiến trúc tối ưu

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4 và dự kiến khởi công ngày 2-7-2026.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt Quy chế thi tuyển "Phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4" thuộc Dự án thành phần 2 của dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4.

- Ảnh 1.

Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 4

Theo quy hoạch, cầu Thủ Thiêm 4 bắc qua sông Sài Gòn, kết nối phường Tân Thuận với phường An Khánh. Điểm đầu dự án nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, khu vực giao với cầu Tân Thuận 2 (phường Tân Thuận), điểm cuối kết nối với đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Cuộc thi nhằm lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu, có tính khả thi cao, mang dấu ấn riêng, hiện đại và tạo điểm nhấn cảnh quan cho tuyến giao thông kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu đô thị mới phía Nam TPHCM. 

Công trình được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời tạo thêm động lực tăng trưởng cho khu vực phía Nam thành phố, qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của TPHCM.

UBND TPHCM yêu cầu việc tổ chức thi tuyển bảo đảm công bằng, minh bạch, tuân thủ đúng quy chế, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm bảo đảm tính chuyên môn, phản biện và các yêu cầu về quản lý đầu tư xây dựng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông được giao làm cơ quan tổ chức thi tuyển. Hội đồng thi tuyển do Chủ tịch UBND TPHCM quyết định thành lập, gồm tối thiểu 9 thành viên và 2 thư ký. Trong đó, ít nhất 2/3 thành viên là kiến trúc sư hoặc chuyên gia có kinh nghiệm trong các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng; đồng thời có đại diện cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc và đại diện tổ chức xã hội nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc.

Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến khoảng 75 ngày kể từ khi UBND TPHCM phê duyệt kế hoạch thi tuyển. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi tuyển rộng rãi, không hạn chế số lượng đơn vị tham gia.

Đối tượng dự thi là các công ty tư vấn thiết kế, tổ chức hoặc liên danh có năng lực và kinh nghiệm trong các lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, giao thông cầu đường; đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tính đặc thù của công trình và các quy định hiện hành về hành nghề thiết kế công trình giao thông đường bộ.

Theo Nghị quyết số 07 của HĐND TPHCM, dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 được xác định là dự án nhóm A, sử dụng vốn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư hơn 5.063 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 1.385 tỉ đồng, còn chi phí xây dựng công trình khoảng 3.678 tỉ đồng.

Dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối giữa khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu Nam thành phố, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực. Theo kế hoạch, công trình dự kiến khởi công vào ngày 2-7-2026, nhân dịp kỷ niệm 50 năm TPHCM vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 – 2.7.2026).

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