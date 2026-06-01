TPHCM ấm áp, thân thương: Sức sống mới trên bán đảo Thủ Thiêm

L.T.S: Để được như hôm nay, TPHCM đã nỗ lực trên mọi lĩnh vực. Trong đó, diện mạo đô thị thay đổi qua từng năm, cuộc sống người dân được nâng cao liên tục... là những minh chứng rõ nét, đọng lại trong tâm trí nhiều người những tình cảm trân quý với thành phố.

Hiền hòa, thơ mộng

Tại bán đảo Thủ Thiêm, dải công viên kéo dài dọc bờ Đông sông Sài Gòn với màu xanh mướt mát, lối đi bộ thông thoáng từ lâu đã thành địa chỉ quen thuộc của người dân TPHCM và du khách.

Lần nào tới Thủ Thiêm, phóng viên đều chung cảm nhận như nhiều người. Đó là khu vực này tách biệt khỏi sự chật chội và nhịp sống vội vã của phố thị với không gian rộng mở, thoáng đãng.

Trên khu vực công viên bờ sông Sài Gòn ở phường An Khánh, gió từ sông thổi mát mọi con đường. Gạch được lát ngay ngắn kết hợp hàng cây xanh ngắt trồng thẳng tắp ven sông càng khiến khung cảnh thêm hiền hòa và thơ mộng.

Chiều xuống, khi trời tắt nắng, lượng người tìm đến đây đông hơn. Có người rèn luyện sức khỏe với dãy dụng cụ trang bị sẵn dọc lối đi, có người hăng hái đạp xe đạp, có người thả những bước chân chậm rãi ngắm cảnh, tận hưởng những làn gió mang hơi nước và hít thở bầu không khí trong lành.

Sinh viên Hoàng Long cho biết đến công viên bờ sông Sài Gòn nhiều lần, trước và sau khi được cải tạo. Lần nào Long cũng thấy sự thay đổi đáng kể theo hướng sạch hơn, xanh hơn, nhiều tiện ích hơn và thoải mái hơn.

"Vì vậy, công viên này thu hút nhiều người ở xa đến tham quan hơn. Họ tới tập thể dục, tìm phút giây trút bỏ mọi áp lực công việc thường ngày, ngắm nhìn chốn nên thơ của thành phố" - Long lý giải và nhận xét nơi đây rất lý tưởng, nhất là về đêm khi ngắm vẻ đẹp lung linh, hoa lệ bên kia sông.

Góp phần hình thành diện mạo mới cho khu vực, công viên Sáng tạo “chinh phục” nhiều người ngay từ lần tham quan đầu tiên. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Địa điểm sôi động

Trong khi đó, công viên Sáng tạo mang hơi thở của nhịp sống sôi động, rộn rã khi không gian được tận dụng một cách tối đa. Những bãi cỏ rộng trở thành nơi cắm trại, tụ họp của nhiều gia đình, nhóm bạn vào mỗi chiều; còn các khoảng sân ngập tràn tiếng cười nói, hò reo bởi hoạt động thể thao.

Thiên Khánh hào hứng cho hay câu lạc bộ trượt ván của em đã hoạt động tại công viên Sáng tạo thời gian dài.

Các thành viên trong nhóm rất thích đến công viên mỗi cuối tuần hoặc bất cứ lúc nào rảnh rỗi, vừa luyện tập môn thể thao yêu thích vừa có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với nhiều anh chị em, bạn bè.

"Ngoài ra, công viên còn vô số khu vực dành cho hoạt động khác như bóng rổ, chạy bộ... hay bãi cỏ để mọi người ngồi hóng mát" - Khánh liệt kê.

Chị Hương Ly tiết lộ mình yêu thích công viên này từ khi xem hình ảnh, clip được đăng tải trên báo chí, mạng xã hội. Vì thế, dù rất bận rộn, chị vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để đến tham quan. Đến đây rồi, chị thực sự bị "chinh phục" bởi sự hoành tráng, từ không gian rộng lớn, phong cảnh rực rỡ đến bầu không khí luôn chộn rộn tiếng nói cười.

Cùng với địa điểm sinh hoạt cộng đồng quen thuộc, khi nhắc đến bán đảo Thủ Thiêm, nhiều người còn nhắc tới công trình mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử như Đình Thần An Khánh hay Tu viện Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm.

Thời gian tới, những điểm nhấn ấy phát huy giá trị nhiều hơn khi dự án cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn hoàn thành. Cây cầu được kỳ vọng tăng tiện ích, trải nghiệm cho người dân, giúp hiệu quả hóa tiến trình kết nối khu vực trung tâm với cực tăng trưởng mới của thành phố.

Tu viện Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm mang dấu ấn văn hóa, lịch sử tại địa phương. Ảnh: HÀ NGUYỄN

"Trái tim" thành phố

Diện mạo Thủ Thiêm hôm nay còn đẹp thêm bởi nhiều khu dân cư hiện đại, các trục giao thông thênh thang và sạch đẹp. Theo đó, dọc các tuyến đường Mai Chí Thọ, Trần Bạch Đằng, Tố Hữu, Nguyễn Thiện Thành và Bùi Thiện Ngộ, rất nhiều khu đô thị, cao ốc hiện đại định hình "chiếc áo" của địa phương, trở thành không gian sống cho hàng chục ngàn hộ dân.

Vừa qua, chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TPHCM khởi công nhiều dự án lớn, vai trò hạt nhân của khu đô thị mới Thủ Thiêm được nhấn mạnh.

Trong đó, dự án Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hành chính TPHCM với tổng mức đầu tư gần 30.000 tỉ đồng, phục vụ 6.000 - 8.000 người làm việc. Dự án được định hướng hình thành tổ hợp trung tâm hành chính - chính trị mới hiện đại, tập trung, đáp ứng yêu cầu bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan quản lý nhà nước.

Quỹ đất lớn chạy dọc theo trục lõi trung tâm Thủ Thiêm sẽ được lấp đầy bởi trụ sở cơ quan nhà nước và hệ thống công viên, phục vụ hàng ngàn lượt người dân và doanh nghiệp mỗi ngày.

Tiếp đến là dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm. Được xem là mắt xích quan trọng trong mạng lưới đường sắt đô thị, kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành trong tương lai, dự án có tổng mức đầu tư trên 46.000 tỉ đồng. Điểm đầu là ga ngầm Bến Thành, nơi tuyến metro số 2 sẽ kết nối tuyến metro số 1 cũng như các tuyến metro khác, hình thành trung tâm trung chuyển lớn của mạng lưới đường sắt đô thị TPHCM.

Theo kế hoạch, dự án hoàn thiện và đưa vào vận hành từ quý III/2030, tạo tiền đề cho việc hình thành các khu thương mại, dịch vụ cao cấp xung quanh 6 nhà ga mới.

Nói về những dự án khởi công dịp 30-4 vừa qua, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định các công trình này góp phần định hình siêu đô thị mang tầm vóc khu vực và quốc tế. Qua đó, tạo lập không gian quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân tốt hơn; một hệ thống hạ tầng giao thông công cộng mang tính kết nối và dẫn dắt; một thiết chế văn hóa kết hợp hài hòa giữa phát triển đương đại và gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa. Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh TPHCM được giao sứ mệnh đi đầu. Những công trình được khởi công dịp lễ 30-4 vừa qua chính là những "viên gạch" cho một giai đoạn phát triển mới - với kỳ vọng tăng trưởng 2 con số, với khát vọng vươn tầm khu vực và quốc tế.

Cực tăng trưởng mới Sở Xây dựng TPHCM vừa sơ kết thực hiện 2 đề án chỉnh trang bờ Đông sông Sài Gòn với nhiều kết quả tích cực như: không gian sinh hoạt thân thiện, góp phần hình thành diện mạo mới cho khu vực, được cộng đồng đánh giá cao. Theo Sở Xây dựng, những kết quả này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của công viên trong việc nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân, thúc đẩy phát triển du lịch - dịch vụ và góp phần xây dựng hình ảnh đô thị năng động, hiện đại, đáng sống. Hình ảnh thường thấy tại công viên bờ sông Sài Gòn mỗi ngày. Ảnh: HÀ NGUYỄN Từ năm 2020, Thành ủy TPHCM ban hành Nghị quyết 26 về việc tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030. Theo đó, phát triển khu đô thị mới Thủ Thiêm trở thành cực tăng trưởng mới của thành phố. Nơi đây sẽ hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế và nhiều dự án, công trình trọng điểm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho TP HCM và đất nước.

(Còn tiếp)