Dự kiến phân kỳ đầu tư 19 ga đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành

UBND TPHCM vừa chấp thuận đề xuất tiếp nhận hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để phục vụ công tác nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trong giai đoạn tiếp theo.

Đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dự kiến khởi công vào ngày 2-7

Theo văn bản do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ký, Sở Xây dựng được giao phối hợp Ban Quản lý dự án đường sắt - Bộ Xây dựng bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu và kết quả nghiên cứu tiền khả thi cho Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh.

Việc bàn giao nhằm tạo cơ sở để doanh nghiệp nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, bảo đảm kế thừa các kết quả nghiên cứu trước đây, tránh lãng phí và tuân thủ quy định pháp luật.

TPHCM cũng yêu cầu doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong quá trình tiếp nhận, sử dụng hồ sơ nghiên cứu, bảo đảm không thất thoát tài sản công.

Theo Sở Xây dựng, hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi được Bộ Xây dựng thực hiện đến tháng 4-2025 và đã chuyển cho TPHCM để phục vụ công tác quản lý, làm cơ sở tham khảo cho các bước triển khai tiếp theo.

Tuy nhiên, bối cảnh quy hoạch hiện nay đã thay đổi đáng kể so với thời điểm nghiên cứu trước đó. Theo quy hoạch điều chỉnh mạng lưới đường sắt quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến Thủ Thiêm - Long Thành được chuyển thành tuyến đường sắt đô thị, không còn thuộc hệ thống đường sắt quốc gia.

Bên cạnh đó, sau khi TPHCM sáp nhập địa giới hành chính với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, nhu cầu đi lại trên hành lang tuyến tăng mạnh. Một số đơn vị tư vấn cũng đề xuất điều chỉnh hướng tuyến, tối ưu số lượng nhà ga và nghiên cứu phương án khai thác tàu tốc hành kết nối trung tâm TPHCM với sân bay Long Thành.

Theo phương án nghiên cứu gần đây, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dài khoảng 42 km với 19 ga, đi qua khu vực Thủ Đức trước đây và khu vực Long Thành. Dự án được đề xuất phân kỳ đầu tư các ga theo nhu cầu khai thác và khả năng kết nối từng khu vực, thay vì triển khai đồng loạt nhằm tối ưu hiệu quả vận hành và nguồn lực đầu tư.