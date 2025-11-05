HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Cầu thủ trẻ bất ngờ ngã quỵ, co giật tại Giải Hạng ba Quốc gia 2025

Quốc An

(NLĐO) - Ở lượt trận thứ 4 bảng A Giải Hạng ba Quốc gia 2025, một cầu thủ bất ngờ ngã quỵ, co giật giữa trận nhưng kịp thời sơ cứu và đưa đi cấp cứu.

Một tình huống hi hữu và nguy hiểm đã xảy ra trong trận đấu giữa Trẻ Phù Đổng và Hà Nội Bulls tại lượt cuối vòng 4 bảng A Giải Hạng ba quốc gia 2025, diễn ra chiều 5-11 trên sân Hoài Đức (Hà Nội).

Phút 29 của trận đấu, khi Trẻ Phù Đổng đang chuẩn bị tổ chức phản công, cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn (số 13, Trẻ Phù Đổng) bất ngờ ngã xuống sân và có dấu hiệu co giật liên tục. Trọng tài lập tức cho dừng trận đấu, yêu cầu đội ngũ y tế vào sân cấp cứu.

Cầu thủ trẻ bất ngờ ngã quỵ, co giật tại Giải Hạng ba 2025 - Ảnh 1.
Cầu thủ trẻ bất ngờ ngã quỵ, co giật tại Giải Hạng ba 2025 - Ảnh 2.

Chỉ trong vòng 2 phút, cầu thủ này được đưa lên cáng và chuyển đến bệnh viện bằng xe cứu thương. Theo thông tin từ CLB Trẻ Phù Đổng, Anh Tuấn đã tỉnh lại, song đội vẫn chưa công bố thêm chi tiết về tình trạng sức khỏe của cầu thủ này.

Bất chấp sự cố, các cầu thủ Trẻ Phù Đổng đã thi đấu đầy nỗ lực. Dù mất đi một nhân tố tấn công quan trọng khi tỉ số đang là 0-0, đội bóng vẫn xuất sắc giành chiến thắng 2-1 sau 90 phút kịch tính, khép lại vòng 4 với 3 điểm quý giá. Như vậy, Trẻ Phù Đổng có 8 điểm với 2 thắng, 2 hòa khi khép lại vòng 4.

Giải đấu năm nay quy tụ 17 đội bóng trên cả nước tham dự và được chia thành 3 bảng đấu. Trong đó, Trẻ Phù Đổng và Hà Nội Bulls cùng bảng A với Trẻ Hoài Đức, Trẻ CAHN, TTBĐ Đào Hà và Luxury Hạ Long.

Các đội sẽ thi đấu thể thức hai lượt tập trung và tìm ra 4 đội gồm: 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, giành vé dự Giải Hạng nhì Quốc gia 2026.

Ba đội nhất bảng sẽ được xếp đồng hạng nhất tại giải đấu.

