HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Chân sút nhập tịch tạo ấn tượng mạnh

Tường Phước

(NLĐO) - Chân sút nhập tịch gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên đã ghi được 3 bàn thắng và 1 kiến tạo chỉ trong vòng 4 trận đấu tại V-League 2025-2026

Chân sút nhập tịch tạo ấn tượng mạnh - Ảnh 1.

Đỗ Hoàng Hên (trái)

Trung tuần tháng 10-2025, Đỗ Hoàng Hên hoàn tất hành trình nhập quốc tịch Việt Nam thành công. Cầu thủ xuất thân từ "lò" Barcelona (Tây Ban Nha) chính thức thi đấu cho CLB Hà Nội kể từ vòng 7, với vị thế là một nội binh.

Tác động tức thì của Đỗ Hoàng Hên không chỉ dừng lại ở hiệu quả tấn công mà là sự thay đổi toàn diện về mặt đấu pháp chiến thuật của đội bóng thủ đô. Việc Hà Nội FC tăng điểm số trung bình từ 1.33 lên 2.25 và hiệu suất ghi bàn tăng gấp đôi (từ 1.17 lên 2.25 bàn/trận) trong 4 vòng đấu tại V-League vừa qua đã cho thấy tầm quan trọng của Hoàng Hên trong đội hình.

Chân sút nhập tịch tạo ấn tượng mạnh - Ảnh 2.

Hoàng Hên dứt điểm đa dạng và chuẩn xác

Qua 4 vòng đấu gần nhất, Hà Nội FC ghi tổng cộng 9 bàn thắng và Hoàng Hên đóng góp vào 44% các pha lập công của đội nhà. Anh đang gánh một khối lượng công việc khổng lồ, nhiệm vụ thường thấy của các ngoại binh hay cầu thủ nhập tịch ngôi sao ở sân chơi V-League.

Không chỉ cải thiện khâu tấn công, tỉ lệ nhận bàn thua của Hà Nội FC cũng giảm xuống 0.75%, kể từ khi có Hendrio trong đội hình thi đấu. Điều này cho thấy khả năng kiểm soát bóng của đoàn quân HLV Harry Kewell dần tốt hơn, giảm tải áp lực cho hệ thống phòng ngự.

Đỗ Hoàng Hên được các chuyên gia đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo trong đội hình tuyển Việt Nam. Hơn nữa, khoác áo tuyển Việt Nam cũng là mục tiêu mà cầu thủ nhập tịch này khao khát hoàn thành kể từ khi bước chân đến đất nước hình chữ S để phát triển sự nghiệp. Màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ 31 tuổi đang mở rộng cánh cửa lên tuyển Việt Nam.

Chân sút nhập tịch tạo ấn tượng mạnh - Ảnh 3.

Hoàng Hên rộng cửa lên tuyển Việt Nam trong thời gian tới

Theo quy chuẩn của LĐBĐ Thế giới (FIFA), hết năm 2025 là thời hạn Hoàng Hên chính thức được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nếu được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội, triệu tập ở dịp FIFA Days tháng 11-2025, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC sẽ có thêm động lực, được làm quen với không khí rèn luyện, sinh hoạt của đội tuyển Việt Nam cũng như thử nghiệm chiến thuật theo triết lý bóng đá của chiến lược gia Hàn Quốc.

Dịp FIFA Days tháng 11-2025 cũng là thời điểm tuyển Việt Nam thi đấu với tuyển Lào (ngày 18-11) trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027. 

Nếu có tên trong danh sách tập trung, hai cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên cũng chưa thể thi đấu cho đội tuyển Việt Nam vì nhiều lý do.

Nhưng ở trận tái đấu tuyển Malaysia thuộc lượt cuối bảng F diễn ra trên sân nhà vào cuối tháng 3-2026, sự kết hợp của bộ đôi này sẽ giúp đội tuyển Việt Nam tăng thêm cơ hội thắng, giành tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Tin liên quan

Truyền thông Malaysia tự tin vào các chân sút nhập tịch khi đối đầu tuyển Việt Nam

Truyền thông Malaysia tự tin vào các chân sút nhập tịch khi đối đầu tuyển Việt Nam

(NLĐO) - Bóng đá Malaysia nhiều lần thất bại với chuyện nhập tịch cầu thủ nhưng giờ đây, "hổ Malaya" đã tìm được chân sút hiệu quả là Darren Lok. Tuyển thủ 31 tuổi gốc Anh này được truyền thông Malaysia nhận xét có khả năng bứt tốc cao và dứt điểm hiệu quả

Cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên tỏa sáng giúp Hà Nội FC thắng đậm

(NLĐO) - Tiếp đón "tân binh" PVF-CAND trên sân nhà Hàng Đẫy ở vòng 10 V-League 2025-2026 tối 4-11, CLB Hà Nội thắng đậm 4-0 với cú đúp của Đỗ Hoàng Hên

Chờ Nguyễn Xuân Son tái xuất

Kết thúc vòng 10 V-League 2025-2026, các CLB tham dự giải đấu sẽ được phép đăng ký bổ sung hoặc thay thế cầu thủ.

tuyển Việt Nam V-League Nguyễn Xuân Son Đỗ Hoàng Hên Chân sút nhập tịch
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo