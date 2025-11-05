Chân sút nhập tịch tạo ấn tượng mạnh

Đỗ Hoàng Hên (trái)

Trung tuần tháng 10-2025, Đỗ Hoàng Hên hoàn tất hành trình nhập quốc tịch Việt Nam thành công. Cầu thủ xuất thân từ "lò" Barcelona (Tây Ban Nha) chính thức thi đấu cho CLB Hà Nội kể từ vòng 7, với vị thế là một nội binh.

Tác động tức thì của Đỗ Hoàng Hên không chỉ dừng lại ở hiệu quả tấn công mà là sự thay đổi toàn diện về mặt đấu pháp chiến thuật của đội bóng thủ đô. Việc Hà Nội FC tăng điểm số trung bình từ 1.33 lên 2.25 và hiệu suất ghi bàn tăng gấp đôi (từ 1.17 lên 2.25 bàn/trận) trong 4 vòng đấu tại V-League vừa qua đã cho thấy tầm quan trọng của Hoàng Hên trong đội hình.

Hoàng Hên dứt điểm đa dạng và chuẩn xác

Qua 4 vòng đấu gần nhất, Hà Nội FC ghi tổng cộng 9 bàn thắng và Hoàng Hên đóng góp vào 44% các pha lập công của đội nhà. Anh đang gánh một khối lượng công việc khổng lồ, nhiệm vụ thường thấy của các ngoại binh hay cầu thủ nhập tịch ngôi sao ở sân chơi V-League.

Không chỉ cải thiện khâu tấn công, tỉ lệ nhận bàn thua của Hà Nội FC cũng giảm xuống 0.75%, kể từ khi có Hendrio trong đội hình thi đấu. Điều này cho thấy khả năng kiểm soát bóng của đoàn quân HLV Harry Kewell dần tốt hơn, giảm tải áp lực cho hệ thống phòng ngự.

Đỗ Hoàng Hên được các chuyên gia đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo trong đội hình tuyển Việt Nam. Hơn nữa, khoác áo tuyển Việt Nam cũng là mục tiêu mà cầu thủ nhập tịch này khao khát hoàn thành kể từ khi bước chân đến đất nước hình chữ S để phát triển sự nghiệp. Màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ 31 tuổi đang mở rộng cánh cửa lên tuyển Việt Nam.

Hoàng Hên rộng cửa lên tuyển Việt Nam trong thời gian tới

Theo quy chuẩn của LĐBĐ Thế giới (FIFA), hết năm 2025 là thời hạn Hoàng Hên chính thức được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nếu được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội, triệu tập ở dịp FIFA Days tháng 11-2025, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC sẽ có thêm động lực, được làm quen với không khí rèn luyện, sinh hoạt của đội tuyển Việt Nam cũng như thử nghiệm chiến thuật theo triết lý bóng đá của chiến lược gia Hàn Quốc.

Dịp FIFA Days tháng 11-2025 cũng là thời điểm tuyển Việt Nam thi đấu với tuyển Lào (ngày 18-11) trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Nếu có tên trong danh sách tập trung, hai cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên cũng chưa thể thi đấu cho đội tuyển Việt Nam vì nhiều lý do.

Nhưng ở trận tái đấu tuyển Malaysia thuộc lượt cuối bảng F diễn ra trên sân nhà vào cuối tháng 3-2026, sự kết hợp của bộ đôi này sẽ giúp đội tuyển Việt Nam tăng thêm cơ hội thắng, giành tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.