LĐBĐ Malaysia còn một vụ kiện khác tại FIFA, có thể giảm án phạt

Theo tờ New Strait Times (NST), LĐBĐ Malaysia (FAM) đang đối mặt với một vụ kiện khác tại FIFA, dù cơ quan bóng đá thế giới bác đơn kháng cáo về án phạt liên quan đến vụ bê bối làm giả hồ sơ nhập tịch cầu thủ.

Tổng Thư ký LĐBĐ châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John cho biết FAM hiện đang vướng hai quy trình tố tụng riêng biệt tại FIFA, và cả hai đều phải được giải quyết trước khi có thể tiến hành bất kỳ bước đi nào tiếp theo.

“Chúng ta cần hiểu rằng FAM đang đối mặt với hai vụ việc. Một vụ liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ, và vụ còn lại hiện được xem xét tại Tòa án FIFA (FIFA Tribunal)” - ông Windsor nói.

Theo đó, vụ việc đang được Tòa án FIFA xem xét tập trung vào tư cách hợp lệ của các cầu thủ ngoại khi nhập tịch để khoác áo tuyển Malaysia, và hội đồng chuyên môn của FIFA đang tiến hành điều tra thêm.

“Vụ việc này liên quan đến quyền đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Malaysia. Khi Tòa án FIFA đưa ra phán quyết cuối cùng, bao gồm cả khả năng vụ việc được đưa lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). Thời điểm đó AFC mới có thể xem xét các bước xử lý” - ông Windsor nói thêm.

Tòa án FIFA là cơ quan xét xử nội bộ của FIFA, phụ trách các vụ việc liên quan đến quy định và hành vi trong bóng đá, gồm 3 tiểu ban: Ủy ban Kỷ luật, Ủy ban Kháng cáo, và Ủy ban Tư cách và Đăng ký cầu thủ.

Trong trường hợp của FAM, vụ việc hiện do Ủy ban Tư cách và Đăng ký cầu thủ phụ trách, nhằm rà soát lại hồ sơ đăng ký của 7 cầu thủ nhập tịch để xác định họ có đủ điều kiện đại diện cho Malaysia hay không.

Theo nguồn tin của NST, FAM có thể đối mặt với 3 kịch bản: giữ nguyên án phạt hiện có, giảm nhẹ hoặc tăng nặng. Điều này tùy thuộc vào mức độ tin cậy của các tài liệu và việc hội đồng có xác định được yếu tố “không cố ý gian dối” trong quá trình đăng ký hay không.

Ông Windsor cũng cho biết tiến trình này sẽ kéo dài, vì mỗi giai đoạn cần được thẩm định kỹ lưỡng, đặc biệt nếu FAM quyết định tiếp tục kháng án lên CAS.

Ông nói: “Vì vậy, vẫn còn nhiều thủ tục mà FAM và 7 cầu thủ phải trải qua. Quyết định bác kháng cáo vừa rồi chưa phải là dấu chấm hết”.