LĐBĐ Malaysia còn một vụ kiện khác tại FIFA, có thể giảm án phạt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

LĐBĐ Malaysia còn một vụ kiện khác tại FIFA, có thể giảm án phạt

Quốc An - Ảnh: NST

(NLĐO) - Tổng thư ký AFC cho biết Malaysia hiện đối mặt một vụ kiện khác từ Toà án FIFA từ vụ bê bối gian lận hồ sơ nhập tịch cầu thủ nước ngoài.

Theo tờ New Strait Times (NST), LĐBĐ Malaysia (FAM) đang đối mặt với một vụ kiện khác tại FIFA, dù cơ quan bóng đá thế giới bác đơn kháng cáo về án phạt liên quan đến vụ bê bối làm giả hồ sơ nhập tịch cầu thủ.

Tổng Thư ký LĐBĐ châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John cho biết FAM hiện đang vướng hai quy trình tố tụng riêng biệt tại FIFA, và cả hai đều phải được giải quyết trước khi có thể tiến hành bất kỳ bước đi nào tiếp theo.

“Chúng ta cần hiểu rằng FAM đang đối mặt với hai vụ việc. Một vụ liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ, và vụ còn lại hiện được xem xét tại Tòa án FIFA (FIFA Tribunal)” - ông Windsor nói.

LĐBĐ Malaysia còn một vụ kiện khác tại FIFA, có thể giảm án phạt - Ảnh 1.

Tổng thư ký LĐBĐ châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John cho biết FAM bị vướng đến hai quy trình tố tụng riêng biệt tại FIFA

Theo đó, vụ việc đang được Tòa án FIFA xem xét tập trung vào tư cách hợp lệ của các cầu thủ ngoại khi nhập tịch để khoác áo tuyển Malaysia, và hội đồng chuyên môn của FIFA đang tiến hành điều tra thêm.

“Vụ việc này liên quan đến quyền đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Malaysia. Khi Tòa án FIFA đưa ra phán quyết cuối cùng, bao gồm cả khả năng vụ việc được đưa lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). Thời điểm đó AFC mới có thể xem xét các bước xử lý” - ông Windsor nói thêm.

Tòa án FIFA là cơ quan xét xử nội bộ của FIFA, phụ trách các vụ việc liên quan đến quy định và hành vi trong bóng đá, gồm 3 tiểu ban: Ủy ban Kỷ luật, Ủy ban Kháng cáo, và Ủy ban Tư cách và Đăng ký cầu thủ.

LĐBĐ Malaysia còn một vụ kiện khác tại FIFA, có thể giảm án phạt - Ảnh 2.

FAM có thể đối mặt 3 kịch bản, giữ nguyên án phạt hiện có hoặc tăng/giảm hình phạt

Trong trường hợp của FAM, vụ việc hiện do Ủy ban Tư cách và Đăng ký cầu thủ phụ trách, nhằm rà soát lại hồ sơ đăng ký của 7 cầu thủ nhập tịch để xác định họ có đủ điều kiện đại diện cho Malaysia hay không.

Theo nguồn tin của NST, FAM có thể đối mặt với 3 kịch bản: giữ nguyên án phạt hiện có, giảm nhẹ hoặc tăng nặng. Điều này tùy thuộc vào mức độ tin cậy của các tài liệu và việc hội đồng có xác định được yếu tố “không cố ý gian dối” trong quá trình đăng ký hay không.

Ông Windsor cũng cho biết tiến trình này sẽ kéo dài, vì mỗi giai đoạn cần được thẩm định kỹ lưỡng, đặc biệt nếu FAM quyết định tiếp tục kháng án lên CAS.

Ông nói: “Vì vậy, vẫn còn nhiều thủ tục mà FAM và 7 cầu thủ phải trải qua. Quyết định bác kháng cáo vừa rồi chưa phải là dấu chấm hết”.

Tin liên quan

FIFA bác đơn của Malaysia, tuyển Việt Nam vẫn chưa thể hưởng lợi và phải tự quyết

FIFA bác đơn của Malaysia, tuyển Việt Nam vẫn chưa thể hưởng lợi và phải tự quyết

(NLĐO) - FIFA bác đơn kháng cáo của Malaysia, nhưng lợi thế vẫn chưa có cho tuyển Việt Nam và cần phải tự quyết ở các lượt còn lại của vòng loại Asian Cup 2026.

Chuyên gia Malaysia: "FAM nên chấp nhận phán quyết từ FIFA"

(NLĐO) - Chuyên gia bóng đá Malaysia cho rằng FAM nên chấm dứt việc kháng cáo lên CAS và ngừng đổ lỗi cho người khác.

CĐV Malaysia: "Không thể chỉ đổ lỗi FAM, FIFA cũng phải bị phạt vì liên đới trách nhiệm"

(NLĐO) - Trước phán quyết bác bỏ kháng cáo của LĐBĐ Malaysia từ FIFA, người hâm mộ nước này chỉ trích FIFA phải chịu trách nhiệm và không thể đổ lỗi cho FAM.

Malaysia AFC LĐBĐ Malaysia FAM FIFA
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo