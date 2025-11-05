Luật sư Malaysia: "FAM khó thắng ở CAS vì thiếu bằng chứng mới"

Sau khi FIFA bác đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch, luật sư Nik Erman Nik Roseli nhận định khả năng thắng của FAM tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) là rất thấp.

Theo ông, điểm mấu chốt nằm ở việc chứng minh tính hợp pháp của giấy khai sinh gốc mà các cầu thủ sử dụng để xin nhập tịch.

Trước đó, hôm thứ Hai, Ủy ban Kháng cáo FIFA đã bác đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch, gồm Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel vì vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA liên quan đến hành vi giả mạo giấy tờ.

"Tranh cãi chính tại Ủy ban Kỷ luật FIFA xoay quanh việc có hay không sự tồn tại của giấy khai sinh gốc của ông/bà các cầu thủ. Dù FAM liên tục đổ lỗi cho Cục Đăng ký Quốc gia (NRD) vì cấp giấy tờ mới, trách nhiệm xác minh tư cách thi đấu của cầu thủ vẫn thuộc về FAM.

FAM khó thành công trong việc kháng cáo bê bối nhập tịch

Nếu phủ nhận giấy khai sinh gốc, FAM phải chứng minh rằng các giấy tờ đó sai lệch hoặc không thuộc về thân nhân của cầu thủ" - ông Nik Erman nhận định.

Việc FAM kháng cáo lên CAS có thể nhằm hai mục tiêu: phủ nhận cáo buộc hoặc xin giảm nhẹ hình phạt, song điều này phụ thuộc vào mục tiêu thực sự của FAM. Tuy nhiên, nếu FAM không kháng cáo, điều đó gần như đồng nghĩa với việc thừa nhận giấy tờ đã bị làm giả.

Ông cũng chỉ ra tình tiết quan trọng nhất, ngay cả khi chấp hành xong án phạt cấm thi đấu một năm, các cầu thủ vẫn không đủ điều kiện để đại diện cho Malaysia theo luật của FIFA.

"Họ có thể đủ điều kiện trong tương lai nếu đã sống ở Malaysia ít nhất năm năm. Họ vẫn được tự do thi đấu ở bất kỳ giải đấu nào trên thế giới sau lệnh cấm", ông Nik Erman bày tỏ.

Ông Nik Erman cũng cảnh báo, FAM - một tổ chức nhận nhiều ngân sách nhà nước, vốn đến từ tiền thuế của người dân, cần cân nhắc kỹ việc có tiếp tục kháng cáo hay không, bởi đây không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn là trách nhiệm trước công chúng