Cấu trúc vũ trụ siêu hiếm “xuyên không” từ 13 tỉ năm trước

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Cấu trúc vũ trụ siêu hiếm “xuyên không” từ 13 tỉ năm trước

Anh Thư

(NLĐO) - Hai kính viễn vọng không gian James Webb và Hubble đã cùng ghi nhận một sự kiện khủng khiếp xảy ra khi vũ trụ mới 800 triệu tuổi.

Theo Live Science, các nhà thiên văn học đã phát hiện một hệ thống cực kỳ hiếm gặp: Ít nhất 5 thiên hà sơ khai đang cùng hợp nhất chỉ 800 triệu năm sau sự kiện Vụ nổ Big Bang khai sinh vũ trụ.

Ánh sáng từ các thiên hà nói trên đã đi mất hơn 13 tỉ năm để chạm đến hai kính viễn vọng không gian James Webb và Hubble, đồng nghĩa với việc chúng ta đang nhìn thẳng vào quá khứ.

Cấu trúc vũ trụ siêu hiếm “xuyên không” từ 13 tỉ năm trước - Ảnh 1.

Cụm Quintet với ít nhất 5 thiên hà đang hợp nhất với nhau trong vũ trụ sơ khai - Ảnh: NASA/ESA/CSA

Sự hợp nhất thiên hà đóng vai trò then chốt trong quá trình hình thành thiên hà ở vũ trụ sơ khai, mặc dù ít khi được ghi nhận và nếu có ghi nhận thì cũng chỉ là 2 thiên hà hợp nhất với nhau.

Cụm vật thể vừa được phát hiện - được gọi là Quintet - liên quan đến ít nhất 5 thiên hà và 17 cụm thiên hà.

"Việc tìm thấy một hệ thống như vậy với 5 thiên hà liên kết vật lý là cực kỳ hiếm, cả trong các mô phỏng hiện tại lẫn trong quan sát" - tác giả chính Weida Hu từ Đại học Texas A&M (Mỹ) cho biết.

Một số thiên hà trong cụm hợp nhất được phát hiện bởi Hubble đầu tiên. Sau đó, dữ liệu chi tiết hơn từ James Webb cho thấy 5 thiên hà có cùng độ dịch chuyển đỏ và đang tương tác với nhau, thể hiện qua quầng khí lớn đang kết nối chúng.

Độ dịch chuyển đỏ là thước đo khoảng cách vũ trụ, xảy ra ra khi ánh sáng phát ra từ các vật thể xa xôi trải dài thành các bước sóng dài hơn, đỏ hơn khi đi qua vũ trụ đang giãn nở.

Những thiên hà này được gọi là thiên hà vạch phát xạ vì chúng có dấu hiệu nổi bật do hydro và oxy phát ra, cho thấy các ngôi sao mới đang hình thành.

TS Hu và các cộng sự vẫn ngờ vực rằng còn những thiên hà mờ nhạt khác liên quan đến Quintet vẫn chưa được phát hiện. Tuy nhiên chúng ta chỉ có thể đợi kỹ thuật quan sát không gian phát triển hơn để tìm ra câu trả lời.

Nghiên cứu về cụm thiên hà hợp nhất này vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy.

Tin liên quan

Tiết lộ sốc về màu nhuộm mà loài người sử dụng 34.000 năm trước

Tiết lộ sốc về màu nhuộm mà loài người sử dụng 34.000 năm trước

(NLĐO) - Màu nhuộm mà những người sống trong hang đá Georgia 34.000 năm trước sử dụng vẫn còn phổ biến cho đến ngày nay.

Vật thể ra đời trong giây đầu tiên sau Vụ nổ Big Bang lộ mặt?

(NLĐO) - Một đốm sáng đỏ "xuyên không" từ buổi bình minh vũ trụ có thể là loại vật thể đầy bí ẩn gọi là "lỗ đen nguyên thủy".

Tàu ngầm Trung Quốc tìm ra nơi chứa bí mật về sự sống

(NLĐO) - Hệ thống Côn Lôn, gồm 20 miệng hố nằm sâu dưới đáy Thái Bình Dương, có thể cung cấp thông tin về nguồn gốc sự sống trên Trái Đất.

vũ trụ thiên hà sơ khai James Webb hợp nhất thiên hà hubble
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo