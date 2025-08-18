Ngôi sao đầu tiên của vũ trụ có thể đã tái xuất trong hình hài khác

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Ngôi sao đầu tiên của vũ trụ có thể đã tái xuất trong hình hài khác

Anh Thư

(NLĐO) - "Kiếp sau" của một trong những ngôi sao đầu tiên mà vũ trụ sinh ra có thể ẩn nấp trong chính thiên hà của chúng ta.

Năm 2022, kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb bắt đầu hoạt động, giúp con người quan sát những vùng vũ trụ xa xôi nhất, nơi ánh sáng mất hàng tỉ năm để chạm tới ống kính và nhờ đó phản ánh nguyên vẹn hình ảnh của quá khứ hàng tỉ năm trước.

Trong những thứ mà James Webb quan sát được, có những lỗ đen thuộc về quá khứ chưa đầy 1 tỉ năm sau sự kiện Vụ nổ Big Bang khai sinh vũ trụ.

Chúng có thể chính là hiện thân khác của thứ mà các nhà khoa học luôn tìm kiếm: Sao Quần thể III.

Ngôi sao đầu tiên của vũ trụ có thể đã tái xuất trong hình hài khác - Ảnh 1.

Sao Quần thể III, thế hệ sao đầu tiên của vũ trụ, khổng lồ và có vòng đời cực ngắn - Ảnh đồ họa: NOIRLab

Sao quần thể III là thế hệ sao đầu tiên của vũ trụ, chỉ mới nằm trên lý thuyết, tức chưa có ví dụ cụ thể nào được xác định.

Thế nhưng nghiên cứu mới dẫn đầu bởi GS Jonathan Tan, nhà vật lý thiên văn tại Đại học Virginia (Mỹ) chỉ ra rằng các lỗ đen sơ khai nhất mà James Webb quan sát được có thể chính là hiện thân khác của chúng.

Chưa kể, chính lỗ đen quái vật (lỗ đen siêu khối) Sagittarius A* ở trung tâm Milky Way (Ngân Hà), tức thiên hà chứa Trái Đất, cũng có nguồn gốc từ chúng.

Lý thuyết được GS Tan đề xuất cho rằng tất cả các hố đen siêu khối đều hình thành từ tàn dư của những ngôi sao đầu tiên thuộc Quần thể III.

Những ngôi sao này phát triển đến kích thước khổng lồ dưới ảnh hưởng của năng lượng từ một quá trình được gọi là sự hủy diệt vật chất tối.

“Mô hình của chúng tôi cũng yêu cầu các ngôi sao siêu lớn tiền thân của các lỗ đen phải nhanh chóng ion hóa khí hydro trong vũ trụ, báo hiệu sự ra đời của chúng bằng những tia sáng chói lọi bao phủ toàn bộ không gian” - GS Tan nói với Sci-News.

Nói cách khác, GS Tan và các cộng sự đã đề xuất một kịch bản khả thi, phù hợp với các dữ liệu quan sát gần đây của James Webb về vũ trụ sơ khai, về thời điểm mà vũ trụ chuyển đổi từ "Thời kỳ đen tối" sang "Kỷ nguyên tái ion hóa", tức bắt đầu có ánh sáng sao.

Điều thú vị là giai đoạn ion hóa bổ sung này, xảy ra sớm hơn nhiều so với giai đoạn được cung cấp năng lượng bởi các thiên hà bình thường, có thể giúp giải quyết một số khúc mắc nảy sinh gần đây trong lĩnh vực vũ trụ học.

Cũng có khả năng những ngôi sao đầu tiên nói trên đã hình thành và chết đi trong một chớp sáng ngắn ngủi đến mức những gì mà James Webb quan sát được là tàn dư của thế hệ sao thứ 2.

Nhưng dù thế nào đi nữa, theo lý thuyết này, tất cả các lỗ đen chúng ta đang thấy trong vũ trụ hiện tại lẫn quá khứ đều là một "kiếp" nào đó của sao Quần thể III, do các lỗ đen sơ khai trải qua nhiều lần hợp nhất mà thành.

Tin liên quan

Hai tảng đá “da báo” tiết lộ về sự sống ngoài hành tinh?

Hai tảng đá “da báo” tiết lộ về sự sống ngoài hành tinh?

(NLĐO) - Các nhà khoa học đã tìm thấy 2 tảng đá sở hữu những đặc điểm giống nhau, một ở Trái Đất, một ở hành tinh láng giềng.

Số phận bi thảm của một hành tinh gần giống Trái Đất

(NLĐO) - Cách chúng ta 117 năm ánh sáng, quanh một ngôi sao mát hơn Mặt Trời một chút, các nhà khoa học đã tìm thấy một hành tinh đặc biệt.

Lộ diện "cá voi lai cá mập" 26 triệu tuổi ở Úc

(NLĐO) - Một phiên bản quái thú của cá voi đã được khai quật ở bang Victoria Úc, là một loài săn mồi nhanh nhẹn với bộ răng sắc nhọn.

vũ trụ sao Quần thể III lỗ đen quái vật thiên hà chứa trái đất Trái Đất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo