Cây phượng bật gốc ngã trong công viên ở trung tâm TPHCM

Ngày 16-6, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân cây phượng bật gốc trong công viên 23 Tháng 9, phường Bến Thành, TPHCM.

Cây phượng cao khoảng 20 m.

Theo đó, sáng cùng ngày, nhiều người dân đến công viên 23 Tháng 9 để đi vui chơi, tập thể dục, đoạn bên đường Phạm Ngũ Lão. Lúc này, một cây phượng cao khoảng 20 m bất ngờ bị bật gốc và ngã xuống. Đáng nói, thời điểm trên trời không mưa hay gió.

May mắn là người dân phát hiện đã kịp thời bỏ chạy nên không ai bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Tại hiện trường, phần rễ cây cho thấy trơ trọi, ngắn và không bám đất.

Sau sự cố, Công ty Công viên cây xanh TPHCM đã điều động lực lượng xử lý sự cố trên. Bước đầu xác định cây phượng bị sâu bệnh và mục ruỗng bên trong.

Cây phượng ngã trong công viên 23 Tháng 9.