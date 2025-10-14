CBCNV EVNCPC ủng hộ hơn 5,1 tỉ đồng giúp đồng bào vùng bão lũ và nhân dân Cuba

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", tập thể CBCNV EVNCPC đã chung tay đóng góp hơn 5,1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung, miền Bắc khắc phục hậu quả bão lụt vừa qua và giúp đỡ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn.

Sau 5 ngày Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) phát động phong trào quyên góp trong toàn thể CBCNV, tổng số tiền ủng hộ đã đạt hơn 5,1 tỉ đồng. Cuộc vận động được triển khai tại 20 tổ chức Công đoàn cơ sở trực thuộc, gồm 17 đơn vị thành viên và 3 đơn vị có cổ phần vốn góp, với hơn 11.740 CBCNV tham gia.



Nhiều đơn vị có mức đóng góp cao, trong đó Công ty Điện lực Đà Nẵng, Công ty Điện lực Đắk Lắk và Công ty Điện lực Gia Lai mỗi đơn vị quyên góp trên 750 triệu đồng; Công ty Điện lực Quảng Ngãi đóng góp gần 600 triệu đồng.

Theo nội dung phát động, mỗi người lao động đóng góp một ngày lương. Số tiền quyên góp được các đơn vị chuyển về Quỹ tương trợ Công đoàn Tổng công ty để EVNCPC tổng hợp và gửi về Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhằm hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung, miền Bắc khắc phục thiệt hại do bão lụt gây ra và giúp đỡ nhân dân Cuba.

Công ty Điện lực Quảng Trị ủng hộ nhân dân Cuba

Ngoài ra, thông qua Hội Chữ thập đỏ các địa phương, nhiều Công ty Điện lực cũng đã chủ động ủng hộ trực tiếp nhân dân Cuba hàng trăm triệu đồng, tiêu biểu như Công ty Điện lực Quảng Trị với 205 triệu đồng, Công ty Điện lực Đắk Lắk vận động được gần 167 triệu đồng, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa vận động được 162 triệu đồng. Công ty Điện lực Khánh Hòa thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cũng ủng hộ hơn 235 triệu đồng, nâng tổng mức đóng góp của các đơn vị trong EVNCPC lên gần 769 triệu đồng.

CBCNV Công tu Điện lực Khánh Hòa đóng góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt

Cùng với đó, nhiều cá nhân trong toàn Tổng công ty cũng đã tự nguyện đóng góp, ủng hộ nhân dân Cuba và bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Những hoạt động này thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và nghĩa tình của người lao động ngành điện miền Trung trong công tác an sinh xã hội vì công đồng.

Ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc EVNCPC, cho biết: "Vừa qua, đồng bào các tỉnh Bắc miền Trung và miền Bắc đã bị thiệt hại nặng nề do bão, lụt gây ra; bên cạnh đó nhân dân Cuba cũng đang gặp nhiều khó khăn, do đó mỗi ngày lương đóng góp là một tấm lòng sẻ chia, là nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần tương thân tương ái của CBCNV EVNCPC với đồng bào và bạn bè quốc tế".

Dành trên 11,6 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội

Từ đầu năm 2025 đến nay, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã dành trên 11,6 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn, bao gồm: 5,9 tỉ đồng xây nhà tình nghĩa; 243 triệu đồng cho chương trình "Thắp sáng đường quê"; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và hơn 4,11 tỉ đồng cho các chương trình hỗ trợ người nghèo, sinh viên, gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, bệnh nhân nghèo… Toàn bộ số tiền được trích từ nguồn quỹ phúc lợi, quỹ tương trợ và đóng góp của cán bộ, công nhân viên EVNCPC.









