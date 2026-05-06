CĐV Arsenal nổi giận vì pha “chơi bẩn” của sao Atletico Madrid

Arsenal đã vượt qua Atletico Madrid với tổng tỉ số 2-1 để giành vé vào chung kết Champions League lần đầu tiên sau 20 năm hôm 6-5 (giờ Hà Nội).

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, CĐV "Pháo thủ London" vẫn không khỏi bức xúc quanh pha va chạm giữa hậu vệ đội khách Marc Pubil với Riccardo Calafiori.

Tình huống gây tranh cãi diễn ra trước khi Arsenal mở tỉ số cuối hiệp một. Khi đó, hậu vệ của Atletico Madrid và cầu thủ bên phía Arsenal có pha tranh chấp quyết liệt.

CĐV Arsenal cho rằng ngôi sao Marc Pubil của Atletico Madrid đã cố tình giẫm lên tay Riccardo Calafiori. Ảnh: X @primevideosport

Sau va chạm, trung vệ Calafiori ngã xuống sân và trọng tài lập tức cắt còi. Dù bóng đã dừng lại nhưng Pubil vẫn bước tiếp rồi giẫm vào cổ tay Calafiori.

Bị đối thủ người Tây Ban Nha giẫm lên, hậu vệ người Ý lập tực ôm tay, tỏ rõ sự đau đớn. Điều này khiến CĐV Arsenal nổi giận, đặc biệt khi Pubil không phải nhận bất kỳ án phạt nào.

Mạng xã hội sau đó bùng nổ với nhiều CĐV Arsenal khẳng định đó không phải va chạm vô tình mà là "mánh khóe đen tối" đúng kiểu Atletico Madrid.

"Đúng là chiêu trò đen tối. Hãy thử tưởng tượng xem đó là hành động của cầu thủ Arsenal thì sẽ bị xử lý ra sao?"- Một CĐV viết trên diễn đàn Reddit.

Người khác mỉa mai: "Đúng kiểu bóng đá phong trào ngày Chủ nhật".

Một bình luận gay gắt hơn khẳng định: "100% là cố ý, chơi bẩn của cầu thủ Atletico Madrid"

Sự bức xúc càng tăng khi người hâm mộ Arsenal nhắc lại việc HLV Diego Simeone từng chỉ trích hậu vệ Ben White vì bước qua huy hiệu Atletico Madrid ở trận lượt đi.

"Giẫm lên huy hiệu CLB… giẫm lên cổ tay… sự đạo đức giả này thật không ai sánh bằng" - Một CĐV khác bình luận.

Trung vệ Calafiori và Pubil đã có một số cuộc đấu tay đôi nảy lửa tại sân Emirates.

Bức xúc trước "chiêu trò đen tối" của đối thủ nhưng CĐV Arsenal lại được hưởng trọn niềm vui, hạnh phúc với tấm vé vào chung kết Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2006.

Bàn thắng của tiền đạo Bukayo Saka ở phút 44 giúp thầy trò HLV Mikel Arteta thắng 1-0 ở lượt về, qua đó đặt vé tới chung kết Champions League tại Budapest – Hungary ngày 30-5.

Đối thủ của Arsenal sẽ đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa Bayern Munich và nhà đương kim vô địch PSG.