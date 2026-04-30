Cựu trọng tài FIFA người Anh Mark Halsey cho rằng Arsenal quá thiệt thòi bởi hai quyết định gây tranh cãi trong trận hòa 1-1 với Atlético Madrid ở bán kết lượt đi Champions League.



Theo Halsey, quyết định cho Arsenal hưởng quả phạt đền ở phút 78 lẽ ra phải được giữ nguyên. Trong tình huống đó, Eberechi Eze băng xuống đón bóng trước Dávid Hancko và có va chạm trong vòng cấm. Trọng tài Danny Makkelie ban đầu chỉ tay vào chấm 11 m, nhưng sau khi tham khảo VAR đã thay đổi quyết định.

Dávid Hancko tác động vào pha dốc bóng của Eze Eberechi trong vòng cấm địa Atletico

Halsey nhận định đây không phải lỗi rõ ràng để VAR can thiệp. Ông cho rằng đã có tác động từ phía hậu vệ Atletico và trọng tài nên giữ nguyên phán quyết đầu tiên thay vì hủy bỏ.

Cựu trọng tài Mark Halsey cho rằng VAR can thiệp sai hoàn toàn

Cựu vua áo đen người Anh cũng chỉ trích phản ứng dữ dội của HLV Diego Simeone ngoài đường biên, cho rằng hành vi đó vượt giới hạn và tổ trọng tài thứ tư đáng ra cần xử lý sớm.

Ngoài tình huống trên, Halsey còn không đồng tình với quả phạt đền mà Atletico Madrid được hưởng sau pha bóng chạm tay của Ben White phút 54. Theo ông, hậu vệ Arsenal ở thế mất thăng bằng, tay ở vị trí tự nhiên và cố gắng cản phá cú sút, nên khó xem đó là lỗi cố ý.

Bóng bật từ chân Ben White lên tay hậu vệ này

Ở góc nhìn của ông, bóng có vẻ chạm chân rồi mới bật trúng tay hậu vệ của Arsenal. Halsey nhấn mạnh những pha bóng tương tự thường bị thổi phạt tại Champions League, nhưng điều đó không đồng nghĩa quyết định ấy là chính xác.

Sau trận, nhiều cựu danh thủ và người hâm mộ Arsenal bày tỏ sự bức xúc. Cựu danh thủ Ian Wright cho rằng đội bóng cũ chịu bất lợi từ các quyết định của trọng tài, trong khi Mikel Arteta thẳng thắn nói ông "rất thất vọng" với việc trọng tài hủy quả phạt đền của Arsenal.

Trọng tài Makkelie cho Atletico Madrid hưởng phạt đền

Dù vậy, tỉ số hòa 1-1 vẫn giúp Arsenal nắm chút lợi thế trước trận lượt về tại sân Emirates, nơi tấm vé vào chung kết vẫn còn rộng mở cho cả hai đội.

Arsenal thất vọng nhưng vẫn có chút lợi thế trước trận lượt về

Trước đó một ngày, trận bán kết còn lại giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich cũng xuất hiện tranh cãi tương tự về lỗi chạm tay.

Cựu danh thủ Alan Shearer phản ứng mạnh mẽ về tình huống trọng tài Sandro Schaerer cho hưởng phạt đền hết sức "vô lý", bởi bóng đã đập vào vùng háng của Alphonso Davies trước khi bật lên tay cầu thủ người Canada.