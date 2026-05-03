Bukayo Saka bùng nổ trận derby, Arsenal đè bẹp Fulham ở London

Arsenal bước vào cuộc tiếp đón Fulham tại sân nhà Emirates với nhiệm vụ buộc phải thắng để tiếp tục cuộc đua vô địch Premier League. Màn trình diễn của các học trò HLV Mikel Arteta vượt hơn cả mong đợi, biến trận derby London thành cữ dượt và khiến mọi đối thủ, trong đó có Man City, tiếp tục phải lo lắng .



Lewis-Skelly đá tròn vai tiền vệ trung tâm khi vắng thủ lĩnh Martin Odegaard

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà tràn lên tấn công và nhanh chóng có bàn mở tỉ số ở phút thứ 9. Bukayo Saka đi bóng khéo léo bên cánh phải, vượt qua Raul Jimenez trước khi căng ngang thuận lợi cho Viktor Gyokeres dễ dàng đệm bóng cận thành, đưa Arsenal vượt lên.

Bàn thắng sớm giúp "Pháo thủ" thi đấu càng thêm hưng phấn. Saka liên tục khuấy đảo hành lang phải, trong khi Leandro Trossard và Gabriel Magalhaes cũng khiến hàng thủ Fulham nhiều phen chao đảo. Thủ môn Bernd Leno, một người cũ của Arsenal, phải liên tục trổ tài cứu thua để giúp đội khách Fulham tránh khỏi bàn thua thứ hai.

Tuy nhiên, sức ép lớn mà Arsenal tạo ra vẫn được cụ thể hóa bằng bàn nhân đôi cách biệt. Phút 40, Viktor Gyokeres "đáp lễ" đội trưởng của mình bằng đường chuyền thông minh để Saka băng xuống dứt điểm quyết đoán vào góc gần, nâng tỉ số lên 2-0.

Chưa dừng lại ở đó, đội chủ nhà tiếp tục trừng phạt Fulham ngay trước giờ nghỉ. Từ pha phối hợp bên cánh trái, Trossard treo bóng chuẩn xác để Gyokeres bật cao đánh đầu tung lưới Leno, hoàn tất cú đúp và giúp Arsenal dẫn trước 3-0 sau hiệp một.

Tạo được cách biệt an toàn, HLV Arteta chủ động rút Saka ra nghỉ đầu hiệp hai, trao cơ hội cho Noni Madueke. Arsenal cũng giảm nhịp độ để giữ sức cho các trụ cột trước trận bán kết lượt về Champions League gặp Atletico Madrid.

Dù chơi chậm lại, Arsenal vẫn tạo thêm cơ hội. Gyokeres suýt hoàn tất hat-trick nhưng tiếp tục bị Leno từ chối. Cuối trận, Riccardo Calafiori đánh đầu dội xà ngang trong tình huống đáng chú ý khác của đội chủ sân Emirates.

Gabriel Jesus lấn át hàng thủ Fulham

Phía Fulham gần như không tạo được nhiều dấu ấn ngoài vài pha dứt điểm thiếu chính xác của Raul Jimenez và Timothy Castagne. Tệ hơn, Emile Smith Rowe - cựu cầu thủ Arsenal - còn phải rời sân vì chấn thương và nhận những tràng pháo tay an ủi từ khán giả chủ nhà.

Thắng chung cuộc 3-0, Arsenal có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại Premier League, nối dài chuỗi trận bất bại sân nhà trước Fulham lên con số 32 – một kỳ tích kéo dài 122 năm. "Pháo thủ" tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với cách biệt 6 điểm so với Man City trước khi đội bóng áo xanh thành Manchester ra sân vòng đấu này gặp Everton. Cuộc đua vô địch vì thế tiếp tục nóng bỏng ở những vòng cuối mùa giải.