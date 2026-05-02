Thể thao

Soi tỉ số trận Arsenal - Fulham: Bùng nổ bàn thắng ở Emirates

Trung Dũng

(NLĐO) - Cách biệt 1 bàn là không đủ, Arsenal cần chiến thắng đậm đà trước Fulham khi cuộc đua vô địch Premier League đang dựa trên cuộc đua hiệu số bàn thắng.

Soi tỉ số trận Arsenal – Fulham: Bùng nổ bàn thắng ở Emirates - Ảnh 1.

Viktor Gyokeres (Arsenal) và Harry Wilson (Fulham)

Arsenal tiếp đón Fulham trong trận derby London có ý nghĩa rất lớn đối với cuộc đua vô địch. Arsenal đang tạm giữ ngôi đầu bảng khi hơn Manchester City 3 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Khi hiệu số thắng bại giữa Arsenal và Manchester City gần như ngang nhau (+38 so với +37), danh hiệu vô địch có thể sẽ được quyết định trên hiệu số thắng bại và thậm chí là số bàn thắng ghi được.

Arsenal có thói quen kiểm soát thế trận và thắng với những tỉ số thấp, bây giờ họ phải thay đổi tư duy chiến thuật để tạo những chiến thắng cách biệt trong cuộc đua về đích. Rõ ràng, chiến thắng khó khăn 1-0 trước Newcastle không đáp ứng sự kỳ vọng khi Manchester City có thể bứt xa họ với những chiến thắng cách biệt 2-0 hoặc 3-0.

TIN LIÊN QUAN

Đội bóng của Mikel Arteta có hàng phòng ngự chắc chắn, chỉ để thủng lưới 0,90 bàn mỗi trận và giữ sạch lưới trong 50% số trận gần nhất (10 trận), trong khi thành tích sân nhà của họ đạt trung bình 1,67 điểm mỗi trận. Bây giờ, HLV Arteta cần phải tạo bước đột phá khi 1-0 hoặc 2-1 là không đủ.

Fulham bước vào trận derby London với phong độ tổng thể mạnh mẽ hơn, đạt trung bình 1,70 điểm mỗi trận trong 10 trận gần nhất. Thành tích phòng ngự của họ đặc biệt ấn tượng, chỉ để thủng lưới 0,80 bàn mỗi trận, trong khi phong độ sân khách (1,60 điểm mỗi trận) cho thấy họ có thể tranh giành điểm số với đối thủ trên cơ. Fulham đang theo đuổi suất dự cúp châu Âu và sẽ được khích lệ bởi thành tích thắng 50% trong các trận gần đây.

Lịch sử đối đấu hoàn toàn đứng về phía Arsenal trong trận đấu này. Pháo thủ chưa thua trong 32 trận đấu trên sân nhà tại giải Ngoại hạng Anh trước Fulham (thắng 25, hòa 7), đây là kỷ lục nhiều nhất mà bất kỳ đội nào từng đối đầu với một đối thủ mà không thua trong lịch sử Giải bóng đá Anh.

Hơn nữa, Fulham chưa từng thắng trận nào trên sân đội đầu bảng tại Premier League trong 13 lần làm khách, hòa 3 và thua 10. Đây là chuyến làm khách đầu tiên của họ đến sân đội đầu bảng kể từ trận hòa 2-2 với Liverpool vào tháng 12-2024.

Rắc rối của Arsenal là họ cần dưỡng sức các trụ cột cho trận quyết chiến với Atletico Madrid ở trận lượt về bán kết Champions League sau khi đã hòa nhau 1-1 ở lượt đi.

Thêm nữa, trận derby London này thường có cách biệt chỉ 1 bàn, rất hiếm khi Arsenal thắng đậm Fulham ở Premier League. Bằng chứng là 8 trận derby gần nhất, Arsenal chỉ có đúng 1 lần thắng 3-0, còn lại là những kết quả 1-0, 2-1 hoặc 1-1.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, đa số đều tin rằng trận đấu sẽ có rất ít bàn thắng. Cựu HLV Harry Redknapp, cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson và bình luận viên Sky Sport Knows Jones cùng đoán kết quả 1-0, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và và cựu tiền đạo Chris Sutton chọn kết quả 2-0.

Tuy nhiên, trong thế chẳng đặng đừng, Mikel Arteta sẽ xua quân tấn công ráo riết để săn lùng bàn thắng trong 90 phút và với quyết tâm cao ở Emirates, Arsenal có thể tạo ra sự đột biến trong trận derby London lạ lẫm nhất trong cả thập niên qua.

Dự đoán: Arsenal - Fulham 3-1 (diễn ra lúc 23 giờ 30 - giờ Việt Nam, ngày 2-5) 

Đối đầu trực tiếp

-Arsenal thắng đến 25, hòa 7 trong 32 lần tiếp đón Fulham trên sân nhà ở Premier League.

- Fulham chỉ thắng 1 trong 15 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh trước Arsenal (4 hòa, 10 thua) - chiến thắng 2-1 trên sân nhà vào tháng 12-2023 đã ngăn cản đội bóng của Arteta kết thúc năm ở vị trí đầu bảng.

18-10-2025

Fulham

Arsenal

0-1

01-4-2025

Arsenal

Fulham

2-1

08-12-2024

Fulham

Arsenal

1-1

31-12-2023

Fulham

Arsenal

2-1

26-8-2023

Arsenal

Fulham

2-2

12-3-2023

Fulham

Arsenal

0-3

27-8-2022

Arsenal

Fulham

2-1

18-4-2021

Arsenal

Fulham

1-1

12-9-2020

Fulham

Arsenal

0-3

01-1-2019

Arsenal

Fulham

4-1

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

02/5 23:30

[1] Arsenal vs Fulham [10]

1.95

0 : 1 1/4

1.90

1.95

2 3/4

1.90

02/5 23:30

[1] Arsenal vs Fulham [10]

1.975

0 : 1 1/4

1.925

1.95

2 3/4

1.90

02/5 23:30

[1] Arsenal vs Fulham [10]

2.025

0 : 1 1/4

1.85

1.975

2 3/4

1.875

02/5 23:30

[1] Arsenal vs Fulham [10]

2.05

0 : 1 1/4

1.825

1.825

2 1/2

2.025

02/5 23:30

[1] Arsenal vs Fulham [10]

2.10

0 : 1 1/4

1.80

1.925

2 1/2

1.95

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu được niêm yết từ tuần trước đã rất chênh lệch với mức Arsenal chấp đến 1 trái 1 trái rưỡi, cho lựa. Vài ngày sau đó, thị trường bắt đầu đổ về cửa dưới khi giá chuyển thành Arsenal ăn 97, thua 92. Đến hôm qua, Arsenal vẫn chấp 1 trái 1 trái rưỡi, ăn đủ, thua 82. Trưa nay, giá đã chuyển thành Arsenal ăn đủ và thua 8. Dù thị trường có vẻ đang đổ dưới, các hãng hé lộ sự thật là tiền đặt vào cửa Arsenal chiếm đến 73% so với 27% của Fulham. Chọn cửa trên sẽ vui hơn, vì Arsenal mới thực sự có động lực ghi nhiều bàn thắng.

Soi tỉ số trận Arsenal – Fulham: Bùng nổ bàn thắng ở Emirates - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Arsenal – Fulham: Bùng nổ bàn thắng ở Emirates - Ảnh 3.

Tỉ số được ưa chuộng nhất vẫn là Arsenal thắng 1-0 với mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 6.3, trong lúc 2-0 ăn 6.7, còn 2-1 ăn 8 và 3-0 ăn 10, 3-1 ăn 12. Kết quả hòa không gây nhiều ấn tượng khi tỉ số 1-1 ăn 8.3, còn 0-0 ăn 12, 2-2 ăn 22. Cửa thắng của Fulham là điều không thực tế khi 0-1 có giá đến 17, còn 1-2 ăn đến 22.


Bi kịch "đại gia" London: Arsenal về nhì, Tottenham sắp rớt hạng

(NLĐO) – Tính thêm khả năng Chelsea sắp trắng tay, có thể đây sẽ là mùa giải đầy ắp bi kịch với các "đại gia" tên tuổi của London lẫn làng bóng Anh.

Nottingham Forest hạ Aston Villa, mơ chung kết Europa League sau 46 năm

(NLĐO) - Lợi thế sân nhà City Ground là yếu tố quan trọng mang về chiến thắng 1-0 của Nottingham Forest trước Aston Villa ở lượt đi bán kết Europa League.

Kobbie Mainoo gia hạn 5 năm với Man United, lương tăng gấp 8 lần

(NLĐO) - Man United giữ chân Kobbie Mainoo bằng bản hợp đồng mới có thời hạn đến tháng 6-2031 và tăng lương gấp khoảng 8 lần cho tài năng mới 21 tuổi này.

