CĐV Đông Nam Á lo lắng trọng tài lại "xử ép" U22 Việt Nam

Sau thất bại của tuyển nữ Việt Nam ở trận chung kết tối 17-12, người hâm mộ Việt sẽ tiếp tục chờ đợi trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan tối nay (18-12), lúc 19 giờ 30 phút.

Tuy nhiên, người hâm mộ Việt Nam và khu vực đang lại lo ngại về một vấn đề trước thềm bóng lăn. Việc bị từ chối oan bàn thắng ở trận chung kết nữ khiến tuyển nữ Việt Nam về nhì, đã dấy lên nhiều lo ngại về công tác trọng tài ở SEA Games 33 năm nay.

Trong suốt kỳ Đại hội này, công tác trọng tài liên tục nổi lên không chỉ riêng ở môn bóng đá, các môn võ đối kháng cũng gặp phải vấn đề tương tự, thậm chí HLV và VĐV Việt Nam đã phải bỏ trận đấu giữa chừng vì tức giận, hay bật khóc vì xử thua đầy cay nghiệt,....

Với trận đấu của thầy trò Kim Sang-sik, trên các fanpage bóng đá Đông Nam Á, người hâm mộ khu vực tỏ rõ sự quan ngại về công tác trọng tài thay vì chuyên môn giữa hai đội như: "Tôi cảm thấy lo lắng về trận đấu U22 nam tối nay. Không phải vì khả năng của các cầu thủ, mà tôi lo ngại về những quyết định của trọng tài";;; "Tin tôi đi, U22 Việt Nam sẽ gặp khó trước Thái Lan, không phải vì chủ nhà mạnh, mà do trọng tài";;; "Thái Lan sẽ giành HCV vì tất cả bàn thắng ghi được vào lưới Thái Lan sẽ việt vị",...

Không chỉ từ góc nhìn người hâm mộ, ngay sau trận chung kết nữ, HLV Mai Đức Chung đã bộc bạch: "Phải nói là tôi không chê bai SEA Games lần này, nhưng phải nói tất cả tổ trọng tài thổi bóng đá nữ đều không chuẩn. Từ không chuẩn, mọi người nghĩ bênh đội này đội kia.

Thất bại rất buồn, cái buồn phải biết đứng dậy chứ không phải buông cho trôi đi, tiếp tục như vậy. Bóng đá có thắng có thua, người ta không công nhận bàn của mình thì thua. Thua trên tâm thế ngẩng cao đầu, không bị lép vế, không bị đè. Việt Nam hôm nay đã thể hiện tốt. Tôi không phàn nàn gì VĐV, chỉ công tác trọng tài ảnh hưởng trận đấu, ảnh hưởng đến thành tích của đội."

Công tác trọng tài ở SEA Games 33 bị đặt dấu hỏi lớn trước chung kết bóng đá nam