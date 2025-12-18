HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

CĐV Đông Nam Á lo lắng trọng tài lại "xử ép" U22 Việt Nam

Quốc An

(NLĐO) - Sau trận chung kết bóng đá nữ, người hâm mộ khu vực có nhiều lo lắng cho trận chung kết nam của U22 Việt Nam và U22 Thái Lan trước công tác trọng tài.

Sau thất bại của tuyển nữ Việt Nam ở trận chung kết tối 17-12, người hâm mộ Việt sẽ tiếp tục chờ đợi trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan tối nay (18-12), lúc 19 giờ 30 phút.

Tuy nhiên, người hâm mộ Việt Nam và khu vực đang lại lo ngại về một vấn đề trước thềm bóng lăn. Việc bị từ chối oan bàn thắng ở trận chung kết nữ khiến tuyển nữ Việt Nam về nhì, đã dấy lên nhiều lo ngại về công tác trọng tài ở SEA Games 33 năm nay.

Trong suốt kỳ Đại hội này, công tác trọng tài liên tục nổi lên không chỉ riêng ở môn bóng đá, các môn võ đối kháng cũng gặp phải vấn đề tương tự, thậm chí HLV và VĐV Việt Nam đã phải bỏ trận đấu giữa chừng vì tức giận, hay bật khóc vì xử thua đầy cay nghiệt,....

Với trận đấu của thầy trò Kim Sang-sik, trên các fanpage bóng đá Đông Nam Á, người hâm mộ khu vực tỏ rõ sự quan ngại về công tác trọng tài thay vì chuyên môn giữa hai đội như: "Tôi cảm thấy lo lắng về trận đấu U22 nam tối nay. Không phải vì khả năng của các cầu thủ, mà tôi lo ngại về những quyết định của trọng tài";;; "Tin tôi đi, U22 Việt Nam sẽ gặp khó trước Thái Lan, không phải vì chủ nhà mạnh, mà do trọng tài";;; "Thái Lan sẽ giành HCV vì tất cả bàn thắng ghi được vào lưới Thái Lan sẽ việt vị",...

img

Không chỉ từ góc nhìn người hâm mộ, ngay sau trận chung kết nữ, HLV Mai Đức Chung đã bộc bạch: "Phải nói là tôi không chê bai SEA Games lần này, nhưng phải nói tất cả tổ trọng tài thổi bóng đá nữ đều không chuẩn. Từ không chuẩn, mọi người nghĩ bênh đội này đội kia.

Thất bại rất buồn, cái buồn phải biết đứng dậy chứ không phải buông cho trôi đi, tiếp tục như vậy. Bóng đá có thắng có thua, người ta không công nhận bàn của mình thì thua. Thua trên tâm thế ngẩng cao đầu, không bị lép vế, không bị đè. Việt Nam hôm nay đã thể hiện tốt. Tôi không phàn nàn gì VĐV, chỉ công tác trọng tài ảnh hưởng trận đấu, ảnh hưởng đến thành tích của đội."

img

Công tác trọng tài ở SEA Games 33 bị đặt dấu hỏi lớn trước chung kết bóng đá nam

Tuy nhiên, một số người hâm mộ lại tỏ ra bình thản và tự tin Việt Nam sẽ giành HCV, " Tại sao người hâm mộ Việt Nam lại lo lắng khi đội tuyển Việt Nam có tinh thần tốt hơn Thái Lan? Hàng thủ Thái Lan quá yếu, Việt Nam sẽ dễ dàng ghi bàn thôi".

Một số người hâm mộ khu vực cũng đặt giả thuyết nếu đội bóng đá nữ của họ bị xử ép như trận Việt Nam thì thế nào đây?, nhưng hy vọng trận chung kết bóng đá nam sẽ diễn ra tốt đẹp.


Trước đó HLV Kim Sang-sik đã bày tỏ: "Vai trò của trọng tài vô cùng quan trọng. Hy vọng các trọng tài sẽ làm việc tốt để bảo vệ các cầu thủ và tạo điều kiện để hai đội chơi một cách công bằng, để trận đấu ngày mai có thể diễn ra một cách trọn vẹn nhất".

Thăm dò ý kiến

U22 Việt Nam - U22 Thái Lan

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bình chọnXem kết quả

Tin liên quan

Báo chí Philippines thừa nhận thắng Việt Nam bằng "may mắn" từ trọng tài

Báo chí Philippines thừa nhận thắng Việt Nam bằng "may mắn" từ trọng tài

(NLĐO) - Sau 120 phút không có bàn nào được ghi, tuyển nữ Philippines đánh bại tuyển nữ Việt Nam trên chấm luân lưu 11m và vô địch kỳ SEA Games đầu tiên.

Chung kết bóng đá nam SEA Games 33: Màn đối đầu nhiều duyên nợ

Lúc 19 giờ 30 phút hôm nay, 18-12, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ so tài trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 (VTV, HTV, FPT Play).

SEA Games 33: Ngày bội thu vàng của thể thao Việt

Giành nhiều HCV nhất kể từ khi đại hội khởi tranh, đoàn thể thao Việt Nam tăng tốc trong ngày thi đấu thứ 8, nỗ lực thu hẹp khoảng cách với Indonesia

nữ Việt Nam U22 Thái Lan U22 Việt Nam SEA Games U22 trọng tài
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo