Thể thao

Chung kết bóng đá nam SEA Games 33: Màn đối đầu nhiều duyên nợ

Tường Phước

Lúc 19 giờ 30 phút hôm nay, 18-12, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ so tài trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 (VTV, HTV, FPT Play).

Mục tiêu: xác định chủ nhân của tấm HCV danh giá.

Khát khao ngôi vô địch

So với đội chủ nhà, U22 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn về kinh nghiệm thi đấu. Đoàn quân HLV Kim Sang-sik từng tập luyện, thi đấu cùng nhau từ năm 2024, đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng ở vòng loại. Ở SEA Games 33, U22 Việt Nam có sự chuẩn bị khá kỹ, thể hiện khát khao lên ngôi vô địch.

Chung kết bóng đá nam SEA Games 33: Màn đối đầu nhiều duyên nợ - Ảnh 1.

Một số thông tin về 2 đội (Đồ họa: VỆ LOAN)

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, U22 Việt Nam thi đấu thiên về kiểm soát bóng, chủ động tấn công bằng những miếng đánh ở hai biên. Dàn cầu thủ trẻ U22 Việt Nam thường xuyên được cọ xát ở V-League, nên có sự cải thiện về nền tảng thể lực, biết vận dụng kinh nghiệm để chuyển đổi trạng thái thi đấu hợp lý, tùy theo diễn biến trên sân. 

Pressing là "vũ khí" quan trọng trong cách vận hành đấu pháp chiến thuật của U22 Việt Nam. Sở trường này sẽ giúp thầy trò ông Kim Sang-sik khắc chế lối chơi triển khai bóng từ phần sân nhà mà U22 Thái Lan đang làm khá tốt ở SEA Games kỳ này.

U22 Việt Nam thể hiện sự tiến bộ qua từng trận đấu ở SEA Games 33. Chiến thắng 2-1 trước Lào ở ngày ra quân chưa thật mãn nhãn song màn trình diễn trước Malaysia, Philippines cho thấy khả năng tận dụng cơ hội của đoàn quân ông Kim Sang-sik khá tốt. Hai trận liên tiếp U22 Việt Nam thể hiện sự lấn lướt đối phương xuyên suốt trận đấu, cùng giành chiến thắng với tỉ số cách biệt 2 bàn và giữ sạch lưới.

"Ngòi nổ" Yotsakorn

U22 Thái Lan có lợi thế về sân nhà ở SEA Games kỳ này, đội có lối chơi tấn công đa dạng, đạt hiệu quả cao nhưng cũng bộc lộ nhiều sơ hở trong khâu phòng ngự. Đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu nhẹ, dễ dàng lọt vào bán kết. Tuy nhiên, khi chạm trán U22 Malaysia - đối thủ mạnh ở khu vực Đông Nam Á, đoàn quân của ông Thawatchai khá vất vả giành chiến thắng với tỉ số 1-0.

Chung kết bóng đá nam SEA Games 33: Màn đối đầu nhiều duyên nợ - Ảnh 2.

Họp báo trước trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Thái Lan vào sáng ngày 17-12

Cách vận hành chiến thuật của U22 Thái Lan thiên về đua tranh sức bền, nền tảng thể lực. Đội chủ nhà chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu ngay từ đầu và tận dụng thời cơ ghi bàn khi đối thủ sa sút thể lực. Thống kê cho thấy 8 trong tổng số 9 bàn thắng mà Thái Lan ghi được qua 3 trận đã đấu đều xuất hiện từ phút thứ 45.

Hiệu quả tấn công của đội chủ nhà phụ thuộc vào phong độ tiền đạo 20 tuổi Yotsakorn Burapha. Cầu thủ cao 1,84 m này đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" giải đấu với 6 bàn thắng sau 3 trận đã đấu. Các pha lập công của Yotsakorn thể hiện anh là mẫu tiền đạo có khả năng độc lập tác chiến, qua người tốt, dứt điểm bằng cả hai chân, "không chiến" mạnh mẽ và sút phạt chuẩn xác, hiểm hóc.

Để khắc chế U22 Thái Lan, HLV Kim Sang-sik cùng học trò cần "khóa chặt" Yotsakorn, tận dụng tốt các tình huống cố định và biết phân phối thể lực hợp lý để liên tục duy trì sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Hàng thủ U22 Thái Lan thường dễ mắc sai lầm khi gặp sức ép lớn, được thể hiện ở những trận đấu trước Timor Leste, Singapore và Malaysia.

Trong 6 lần 2 đội so tài trực tiếp ở chung kết bóng đá nam SEA Games, Thái Lan áp đảo Việt Nam với 5 chiến thắng. Nhưng kết quả của 5 lần chạm trán gần nhất, U22 Việt Nam bất bại trước Thái Lan, trong đó có 3 chiến thắng.


