Thể thao

Báo chí Philippines thừa nhận thắng Việt Nam bằng "may mắn" từ trọng tài

Quốc An - Ảnh: Ngọc Linh

(NLĐO) - Sau 120 phút không có bàn nào được ghi, tuyển nữ Philippines đánh bại tuyển nữ Việt Nam trên chấm luân lưu 11m và vô địch kỳ SEA Games đầu tiên.

Theo báo chí Philippines, bước ngoặt lớn nhất trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 tối 17-12 trên sân Chonburi là phút 29 và 30. Thời điểm tuyển Việt Nam tưởng chừng đã mở tỉ số từ cú đánh đầu tuyệt đẹp của Nguyễn Thị Bích Thùy nhưng bàn thắng bị trợ lý trọng tài căng cờ báo việt vị.

Tờ Inquirer Sports thẳng thắn nhận định các hình ảnh quay chậm cho thấy Bích Thùy không hề việt vị, gọi đây là “vận may cực lớn” dành cho tuyển nữ Philippines. Họ nhận định nếu bàn thắng được công nhận, cục diện trận đấu nhiều khả năng đã rẽ sang hướng khác khi Việt Nam đang kiểm soát thế trận.

ABS-CBN News cũng đề cập tình huống gây tranh cãi này, cho rằng nhà đương kim vô địch Việt Nam “dường như đã vươn lên dẫn trước ở phút 29” nhưng bàn thắng bị từ chối, khiến cơ hội ghi bàn sau đó trở nên hiếm hoi cho cả hai đội.

Hầu hết các tờ báo lớn của Philippines như Inquirer, ABS-CBN News hay ESPN đều đưa tin chiến thắng trước Việt Nam với giọng điệu vừa tự hào vừa kinh ngạc, đồng thời thừa nhận yếu tố may mắn rất lớn.

Tất cả đều dùng từ “Historic” (lịch sử) trên tiêu đề, coi tấm HCV SEA Games 33 là cột mốc khẳng định vị thế mới của bóng đá nữ Philippines, sau khi dự World Cup 2023 và chức vô địch AFF Cup 2022.

Trận chung kết khép lại với tỉ số 0-0 sau 120 phút, trước khi Philippines thắng 6-5 trên loạt luân lưu, chấm dứt chuỗi 4 kỳ SEA Games liên tiếp vô địch của tuyển nữ Việt Nam và lần đầu bước lên đỉnh khu vực.

Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của tuyển nữ Philippines.

Chung kết bóng đá nam SEA Games 33: Màn đối đầu nhiều duyên nợ

Chung kết bóng đá nam SEA Games 33: Màn đối đầu nhiều duyên nợ

Lúc 19 giờ 30 phút hôm nay, 18-12, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ so tài trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 (VTV, HTV, FPT Play).

2 nguyên nhân khiến tuyển bóng đá nữ Việt Nam mất HCV SEA Games 33

(NLĐO) – Bị trọng tài từ chối bàn thắng hợp lệ, tuyển nữ Việt Nam phải nhận thất bại 5-6 trước Philippines ở loạt luân lưu 11 m tại chung kết tối 17-12

Clip: Tuyển nữ Việt Nam bị trọng tài "cướp trắng" bàn thắng hợp lệ

(NLĐO) - Bích Thùy ghi bàn hợp lệ trong hiệp 1 trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 tối 17-12 song bị trọng tài biên căng cờ báo lỗi việt vị

Philippines trọng tài SEA Games
