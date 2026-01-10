CĐV Đông Nam Á: 'Thái Lan học cách phát triển cầu thủ trẻ này; Việt Nam có dùng phép thuật gì không'

Tối 9-1 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam tạo nên màn ngược dòng cảm xúc khi đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỉ số 2-1 ở lượt trận thứ hai VCK U23 châu Á 2026. Chiến thắng đến ở những phút cuối không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik củng cố ngôi đầu bảng mà còn tạo “cơn sốt” trong cộng đồng người hâm mộ khu vực, đặc biệt là tại Malaysia.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, mạng xã hội tràn ngập những lời thán phục dành cho tinh thần chiến đấu và bản lĩnh của U23 Việt Nam.

Một CĐV Thái Lan thẳng thắn nhận xét: “Thái Lan cần học hỏi "cách phát triển cầu thủ trẻ" từ bạn!"; Dạo này Việt Nam có dùng phép thuật gì không vậy? Họ liên tục ghi những bàn thắng thần kỳ”.

Một CĐV Malaysia thẳng thắn nhận xét: "U23 Việt Nam thật sự rất đặc biệt, họ luôn biết cách vượt qua nghịch cảnh để giành chiến thắng". Nhiều ý kiến khác nhanh chóng hưởng ứng và bày tỏ sự ngưỡng mộ.