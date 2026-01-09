HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Khuất Văn Khang nói gì khi "phá lưới" U23 Kyrgyzstan?

Tường Phước (Ảnh: The AFC)

(NLĐO) - Đội trưởng Khuất Văn Khang góp một bàn trong chiến thắng 2-1 của U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan ở lượt 2 vòng bảng VCK U23 châu Á 2026 tối 9-1.

Khuất Văn Khang tiếp tục được HLV Kim Sang-sik tin tưởng trao tấm băng thủ quân trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam chạm trán U23 Kyrgyzstan ở lượt 2 vòng bảng VCK U23 châu Á 2026.

Khuất Văn Khang nói gì khi "phá lưới" U23 Kyrgyzstan? - Ảnh 1.

Thống kê xuyên suốt 64 phút có mặt trên sân, tiền vệ 22 tuổi có tỉ lệ chuyền bóng chuẩn xác lên đến 88% và 12 lần tranh chấp bóng thành công. Đóng vai trò cầu nối giữa các tuyến, cầm nhịp trận đấu và điều phối bóng, Văn Khang được chấm điểm cao về khả năng di chuyển linh hoạt, liên tục xuất hiện ở điểm nóng trong vòng cấm địa đối phương.

TIN LIÊN QUAN

VCK U23 châu Á 2026 là lần thứ 3 Văn Khang tham dự. Ở lượt trận thứ 2 bảng A, tuyển thủ của Thể Công Viettel mới ghi được bàn thắng đầu tiên tại sân chơi kỳ này. Sau tình huống Lê Phát bị đối thủ phạm lỗi trong vòng cấm địa và được trọng tài cho hưởng phạt đền 11m, Khuất Văn Khang lạnh lùng thực hiện thành công quả penalty, mở tỉ số 1-0 cho U23 Việt Nam.

Khuất Văn Khang nói gì khi "phá lưới" U23 Kyrgyzstan? - Ảnh 2.

Khuất Văn Khang có bàn thắng đầu tiên ở VCK U23 châu Á 2026

Tuy nhiên, vì liên tục tranh chấp với đối phương, Văn Khang hụt hơi và bị thay ra ở phút 64, không thể thi đấu trọn vẹn trong trận U23 Việt Nam thắng U23 Kyrgyzstan. Anh nói: "Chiến thắng này là thành quả từ quá trình rèn luyện chăm chỉ và thi đấu kiên cường của U23 Việt Nam".

TIN LIÊN QUAN

Nói về tinh thần "thép" giúp U23 Việt Nam toàn thắng 2 lượt đấu vòng bảng trước các đội bóng mạnh, Văn Khang cho biết: "Chúng tôi đã cùng nhau rèn luyện, thi đấu và hạ quyết tâm sẽ tiến sâu ở Giải U23 châu Á kỳ này. Giải đấuquy tụ nhiều đội bóng hàng đầu châu Á song U23 Việt Nam tự tin và đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt và phương án thi đấu ở từng trận. Lượt cuối vòng bảng, U23 Việt Nam tiếp tục hướng tới mục tiêu thi đấu đạt kết quả khả quan nhất".

Khuất Văn Khang nói gì khi "phá lưới" U23 Kyrgyzstan? - Ảnh 3.

Với 6 điểm sau 2 lượt đấu, U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A và rộng cửa vào tứ kết. Nếu U23 Ả Rập Saudi thắng U23 Jordan ở trận đấu lúc 23 giờ 30 hôm nay (ngày 9-1) thì đoàn quân HLV Kim Sang-sik và đội chủ nhà sẽ sớm đoạt hai tấm vé đi tiếp.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Khuất Văn Khang nói gì khi "phá lưới" U23 Kyrgyzstan? - Ảnh 4.

 

Khuất Văn Khang U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc HLV Kim Sang-sik U23 châu Á 2026 VCK U23 châu Á 2026
