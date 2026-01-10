Jordan ngược dòng hạ Ả Rập Saudi, U23 Việt Nam đối mặt cục diện khó lường

Sau trận thua trước U23 Việt Nam ngày ra quân, U23 Jordan trở lại mạnh mẽ khi thắng kịch tính 3-2 trước U23 Ả Rập Saudi. Kết quả này đã khiến cục diện bảng A U23 châu Á 2026 trở nên căng thẳng đến phút chót. Kết quả này buộc U23 Việt Nam phải chờ lượt đấu cuối mới có thể tự quyết tấm vé vào tứ kết.

Cụ thể, trận đấu muộn của lượt 2, bảng A, U23 Ả Rập Saudi mở tỉ số ở phút 19. Tuy nhiên, U23 Jordan nhanh chóng đáp trả bằng cú sút xa đẹp mắt của Elmughrabi trước khi chính cầu thủ này hoàn tất cú đúp với pha vô lê đẳng cấp ở phút bù giờ hiệp 1, giúp Jordan dẫn 2-1.

U23 Jordan trở lại mạnh mẽ sau trận thua U23 Việt Nam để níu giữ hy vọng đi tiếp

Sang hiệp 2, đội chủ nhà gỡ hòa 2-2 trên chấm phạt đền sau khi VAR vào cuộc, song Jordan vẫn cho thấy bản lĩnh khi Khrouba ghi bàn quyết định ở phút 73.

Thắng lợi này giúp U23 Jordan níu giữ hy vọng đi tiếp, đồng thời đẩy bảng A vào thế “tam mã” khi U23 Việt Nam, U23 Ả Rập Saudi và U23 Jordan cùng còn cơ hội giành vé tứ kết khi trường hợp 3 đội 6 điểm có thể diễn ra. Trong khi đó, U23 Kyrgyzstan đã sớm bị loại sau hai trận toàn thua.

Với U23 Việt Nam, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay thầy trò HLV Kim Sang-sik với việc chỉ cần không thua trước đối thủ. Tuy nhiên, mọi sai sót đều phải trả giá khi cánh cửa tứ kết chỉ mở ra cho những đội biết tận dụng cơ hội ở lượt đấu cuối, đặc biệt việc đối đầu với đội bóng ứng viên ngôi đầu bảng - Ả Rập Saudi.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.





