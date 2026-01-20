U23 Nhật Bản vào chung kết, fan nói "chờ" U23 Việt Nam tranh chức vô địch

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U23 Nhật Bản vào chung kết, fan nói "chờ" U23 Việt Nam tranh chức vô địch

Quốc An

(NLĐO) - U23 Nhật Bản giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Hàn Quốc ở trận bán kết VCK U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào trận chung kết.

Bước vào trận bán kết 1 chiều tối 20-1, U23 Nhật Bản thể hiện rõ ý đồ kiểm soát bóng và áp đặt thế trận ngay từ đầu. Đội bóng áo xanh liên tục tạo ra các tình huống dứt điểm nguy hiểm, trong đó đáng chú ý là pha đối mặt bị bỏ lỡ của Yutaka Michiwaki ở phút 11.

Sau nhiều sức ép, bàn mở tỉ số đến với Nhật Bản ở phút 36. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Shuto Nagano đánh đầu buộc thủ môn Hong Seong-Min cản phá, trước khi Kaito Koizumi băng vào đá bồi chân trái chính xác, khai thông thế bế tắc.

Bước sang hiệp hai, U23 Hàn Quốc đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Kang Seong-Jin, Jang Seok-Hwan hay Jung Seung-Bae đều có cơ hội, trong đó cú sút dội xà ngang từ gần 30 m của Jang Seok-Hwan ở phút 58 khiến khung thành Nhật Bản chao đảo.

U23 Nhật Bản vào chung kết, chờ U23 Việt Nam tranh chức vô địch - Ảnh 1.

Tuy nhiên, sự vô duyên của hàng công U23 Hàn Quốc cùng khả năng phòng ngự chắc chắn của Nhật Bản đã khiến mọi nỗ lực của đội bóng xứ kim chi bất thành.

Những phút cuối, Nhật Bản chủ động chơi chậm, tăng cường nhân sự phòng ngự để bảo toàn lợi thế. Sau 4 phút bù giờ, trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 cho U23 Nhật Bản.

Thắng lợi này giúp U23 Nhật Bản thẳng tiến vào chung kết U23 châu Á 2026, trong khi U23 Hàn Quốc dừng bước đầy tiếc nuối dù rất nỗ lực trong hiệp hai.


Giờ đây, U23 Nhật Bản sẽ chờ đợi đối thủ của mình là đội thắng cuộc trong màn đọ sức của U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc. Nhiều fan Việt Nam và Đông Nam Á mong U23 Việt Nam sẽ là đội chiến thắng sau cặp đấu lúc 22 giờ 30 phút hôm nay.

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc sẽ tranh tấm HCĐ vào ngày 24-1.

Tin liên quan

Hai thái cực ở trận bán kết của U23 Việt Nam

Hai thái cực ở trận bán kết của U23 Việt Nam

(NLĐO) - Bóng đá chủ động tấn công đại chiến bóng đá phòng ngự kỷ luật trong trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc tin lối chơi của U23 là lời giải cho tuyển quốc gia

(NLĐO) - U23 Trung Quốc đã có một hành trình kỳ diệu tại VCK U23 châu Á với lối chơi phòng ngự chắc chắn, khiến truyền thông nước này tung hô.

TP HCM: Khẩn trương lắp màn hình LED "khủng" tiếp lửa U23 Việt Nam

(NLĐO) - Tiếp lửa U23 Việt Nam, TPHCM dự kiến lắp 4 - 6 màn hình LED cực lớn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, sẵn sàng phục vụ biển người hâm mộ tối nay.

U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc U23 châu Á U23 Nhat Ban
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo