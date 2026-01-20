U23 Nhật Bản vào chung kết, fan nói "chờ" U23 Việt Nam tranh chức vô địch

Bước vào trận bán kết 1 chiều tối 20-1, U23 Nhật Bản thể hiện rõ ý đồ kiểm soát bóng và áp đặt thế trận ngay từ đầu. Đội bóng áo xanh liên tục tạo ra các tình huống dứt điểm nguy hiểm, trong đó đáng chú ý là pha đối mặt bị bỏ lỡ của Yutaka Michiwaki ở phút 11.
Sau nhiều sức ép, bàn mở tỉ số đến với Nhật Bản ở phút 36. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Shuto Nagano đánh đầu buộc thủ môn Hong Seong-Min cản phá, trước khi Kaito Koizumi băng vào đá bồi chân trái chính xác, khai thông thế bế tắc.
Bước sang hiệp hai, U23 Hàn Quốc đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Kang Seong-Jin, Jang Seok-Hwan hay Jung Seung-Bae đều có cơ hội, trong đó cú sút dội xà ngang từ gần 30 m của Jang Seok-Hwan ở phút 58 khiến khung thành Nhật Bản chao đảo.
Tuy nhiên, sự vô duyên của hàng công U23 Hàn Quốc cùng khả năng phòng ngự chắc chắn của Nhật Bản đã khiến mọi nỗ lực của đội bóng xứ kim chi bất thành.
Những phút cuối, Nhật Bản chủ động chơi chậm, tăng cường nhân sự phòng ngự để bảo toàn lợi thế. Sau 4 phút bù giờ, trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 cho U23 Nhật Bản.
Thắng lợi này giúp U23 Nhật Bản thẳng tiến vào chung kết U23 châu Á 2026, trong khi U23 Hàn Quốc dừng bước đầy tiếc nuối dù rất nỗ lực trong hiệp hai.
Giờ đây, U23 Nhật Bản sẽ chờ đợi đối thủ của mình là đội thắng cuộc trong màn đọ sức của U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc. Nhiều fan Việt Nam và Đông Nam Á mong U23 Việt Nam sẽ là đội chiến thắng sau cặp đấu lúc 22 giờ 30 phút hôm nay.
Trong khi đó, U23 Hàn Quốc sẽ tranh tấm HCĐ vào ngày 24-1.
