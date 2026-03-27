Thể thao

CĐV Ireland đòi điều tra "còi báo động" ở loạt luân lưu 11 m với CH Czech

Đăng Minh

(NLĐO) - CĐV Ireland kêu gọi điều tra “tiếng còi hụ” làm phân tâm các cầu thủ của họ ở loạt luân lưu thua CH Czech 3-4 tại bán kết play-off World Cup 2026.

Giấc mơ góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của Ireland đã tan vỡ tại Prague hôm 27-3 (giờ Hà Nội). Thầy trò HLV Heimir Hallgrimsson từng ở rất gần chiến thắng khi dẫn trước 2-0 chỉ sau 23 phút thi đấu.

Tuy nhiên, đội chủ nhà vùng lên mạnh mẽ với tiền đạo Patrik Schick cùng tân đội trưởng Ladislav Krejci ghi bàn quân bình tỉ số 2-2 cho CH Séc.

Đôi bên sau đó đều không thể ghi thêm bàn thắng quyết định, buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu cân não để phân định thắng thua.

CĐV Ireland đòi điều tra “còi báo động” ở loạt luân lưu với CH Séc - Ảnh 1.

Tiếng còi báo động vang lên mỗi khi đội tuyển Ireland thực hiện loạt đá luân lưu với tuyển CH Czech ở bán kết play-off World Cup 2026 hôm 27-3. Ảnh: Sportsfile

Ở thời khắc then chốt, CH Czech dường như đã tận dụng tối đa lợi thế sân nhà. Các CĐV của họ bị tố đã tìm mọi cách làm mất tập trung những cầu thủ Ireland khi thực hiện đá luân lưu.

Theo phản ứng từ người hâm mộ Ireland, những tiếng còi báo động lớn đã vang lên từ khán đài chủ nhà mỗi khi cầu thủ đội khách bước lên chấm luân lưu.

Tiền vệ Alan Browne và tiền vệ Finn Azaz đều không thể đánh bại thủ môn Matej Kovar. Người gác đền của CH Czech vì thế đã chuộc lại sai lầm trước đó, sau tình huống phản lưới nhà trong thời gian thi đấu chính thức. 

Sau trận, các CĐV Ireland tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước những gì họ cho là nỗ lực từ phía khán giả chủ nhà trên khán đài nhằm làm ảnh hưởng tới tâm lý cầu thủ đội khách.

Nhiều người đã lên mạng xã hội, kêu gọi điều tra việc tiếng còi hụ xuất hiện trong loạt luân lưu 11 m.

"Người Czech đã gian lận, họ cố tình chờ trước khi quả phạt đền được thực hiện để xem thủ môn đổ người hướng nào, rồi bật còi hụ khi cầu thủ Ireland sút để làm họ phân tâm"- một CĐV Ireland bức xúc.

Người khác yêu cầu: "Phải có một cuộc điều tra về loạt luân lưu đó. Việc người Séc bật còi hụ thật lớn mỗi lần cầu thủ Ireland đá phạt đền là điều không thể chấp nhận được".

Một ý kiến khác đặt câu hỏi: "Tại sao lại có tiếng còi hụ vang lên trong sân mỗi khi Ireland thực hiện phạt đền? Đến khi chủ nhà sút thì nó lại im bặt".

Một người khác còn gay gắt hơn: "Kẻ nào bật còi hụ mỗi khi Ireland đá luân lưu... tôi muốn ‘nói chuyện’ với họ".

Thậm chí, có người còn kêu gọi Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vào cuộc: "UEFA cũng nên điều tra xem ai là người bật còi hụ khi Ireland sút luân lưu, đó là điều đáng xấu hổ".

Về phía CH Czech họ thực hiện loạt sút gần như hoàn hảo, chỉ có Mojmir Chytil không thành công. Chiến thắng 4-3 trên chấm luân lưu đưa CH Czech chạm trán Đan Mạch ở trận chung kết play-off để tìm vé dự VCK World Cup 2026.

Còn với Ireland, quãng chờ đợi để trở lại World Cup lần đầu kể từ năm 2002 vẫn dang dở.

CĐV Ireland đòi điều tra “còi báo động” ở loạt luân lưu với CH Séc - Ảnh 2.

Chung cuộc Ireland thua CH Czech với tỉ số luân lưu 4-2, lỡ hẹn với World Cup kể từ năm 2002. Ảnh: Sportsfile

Play-off World Cup 2026: Ý thắng chật vật Bắc Ireland, mơ vé đến Bắc Mỹ

(NLĐO) - Với sự tỏa sáng của Sandro Tonali và Moise Kean, chủ nhà Ý vượt qua Bắc Ireland với tỉ số 2-0 ở trận bán kết play-off, chờ vé dự World Cup sau 12 năm

Xem World Cup tại Mỹ phát sinh 5-15 ngàn USD phí nhập cảnh, NHM thêm khó

(NLĐO) - Trước thềm World Cup 2026, chính sách nhập cảnh của Mỹ đang tạo nên lo ngại lớn cho người hâm mộ, lẫn các đội tuyển tham dự giải đấu.

Dự đoán 6 sao tuyển Anh phải “ngồi nhà xem World Cup 2026”

(NLĐO) - Siêu máy tính Ladbrokes dự đoán danh sách 26 tuyển thủ Anh dự World Cup 2026, trong đó có 6 ngôi sao bị gạch tên khỏi chuyến bay tới Mỹ.

cáo buộc luân lưu Ireland World Cup 2026 UEFA play-off World Cup còi báo động còi hụ CH Séc kêu gọi điều tra
