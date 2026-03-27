Thể thao

Play-off World Cup 2026: Ý thắng chật vật Bắc Ireland, mơ vé đến Bắc Mỹ

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Với sự tỏa sáng của Sandro Tonali và Moise Kean, chủ nhà Ý vượt qua Bắc Ireland với tỉ số 2-0 ở trận bán kết play-off, chờ vé dự World Cup sau 12 năm

Hy vọng trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau hơn một thập niên chờ đợi được nhen nhóm với tuyển Ý dù trước mắt họ vẫn còn trận đấu cuối, tranh 1 trong 4 suất vé vớt dự World Cup dành cho khu vực châu Âu.

Được thi đấu trên sân nhà ở Bergamo, đoàn quân áo Thiên thanh của HLV Gennaro Gattuso nhập cuộc đầy quyết tâm. Ý kiểm soát bóng vượt trội ngay từ đầu và liên tục dồn ép đối thủ bằng những pha lên bóng ở hai biên.

Play-off World Cup 2026: Ý thắng chật vật Bắc Ireland, mơ giành vé đến Bắc Mỹ - Ảnh 1.

Matteo Politano (7) tranh chấp bóng cùng Brodie Spencer.

Ngay phút thứ 7, Federico Dimarco tung cú vôlê nguy hiểm, buộc thủ môn Pierce Charles phải trổ tài cứu thua cho Bắc Ireland. Trong pha bóng tiếp theo, Sandro Tonali băng vào đá bồi nhưng bị đội trưởng đội khách Trai Hume lăn xả cản phá.

Trước sức ép liên tục từ đội chủ nhà, Bắc Ireland vẫn duy trì được kỷ luật thi đấu, sự chắc chắn trong phòng ngự. Hàng thủ chơi lùi sâu với quân số đông khiến các chân sút áo xanh gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành. Alessandro Bastoni đánh đầu vọt xà ở cuối hiệp một, còn Mateo Retegui cũng không thể đánh bại thủ môn Charles trong thời gian bù giờ.

Play-off World Cup 2026: Ý thắng chật vật Bắc Ireland, mơ giành vé đến Bắc Mỹ - Ảnh 2.

Moise Kean không thể xuyên phá hàng thủ Bắc Ireland

Hiệp đấu đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, chẳng hứa hẹn khởi sắc hơn ở nửa sau trận đấu khi đôi bên chơi thực sự tẻ nhạt. Khi bóng lăn trở lại, tuyển Ý bất ngờ tăng tốc, tạo sức ép khủng khiếp và khai thông được thế bế tắc mà chẳng ai nghĩ tới.

Play-off World Cup 2026: Ý thắng chật vật Bắc Ireland, mơ giành vé đến Bắc Mỹ - Ảnh 3.

Sandro Tonali sút xa thành bàn, mở tỉ số trận đấu

Phút 56, từ pha phá bóng thiếu dứt khoát của hàng thủ đội khách, bóng đến chân Sandro Tonali và tiền vệ đang chơi bóng ở Newcastle (Anh) tung cú sút chìm hiểm hóc vào góc xa, mở tỉ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng giúp các học trò của Gattuso giải tỏa tâm lý và chơi thanh thoát hơn.

Play-off World Cup 2026: Ý thắng chật vật Bắc Ireland, mơ giành vé đến Bắc Mỹ - Ảnh 4.

Vai trò thủ lĩnh của Tonali được phát huy tối đa

Bắc Ireland buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ nhưng hàng công của họ tỏ ra khá bế tắc. Trong khi đó, Ý vẫn tỏ ra nguy hiểm ở những pha phản công. Moise Kean nhiều lần uy hiếp khung thành đối phương và thành công với bàn nhân đôi cách biệt ở phút 80, sau cú sút thứ 6 của riêng anh. 

Nhận đường tạt bóng của Tonali, tiền đạo này khống chế gọn gàng rồi dứt điểm quyết đoán, bóng đi sượt cột dọc vào lưới, ấn định chiến thắng 2-0.

Play-off World Cup 2026: Ý thắng chật vật Bắc Ireland, mơ giành vé đến Bắc Mỹ - Ảnh 5.

Moise Kean ghi bàn ở pha dứt điểm thứ 6

Những phút còn lại, Bắc Ireland nỗ lực nhưng không thể tạo ra khác biệt trước hàng thủ chắc chắn của người Ý. Tiếng còi mãn cuộc vang lên trong sự vỡ òa của các khán đài Bergamo, khi "Azzurri" tiến thêm một bước trên hành trình tới vòng chung kết World Cup 2026 — giải đấu mà họ đã vắng mặt hai kỳ liên tiếp.

Play-off World Cup 2026: Ý thắng chật vật Bắc Ireland, mơ giành vé đến Bắc Mỹ - Ảnh 6.

Pha bóng vất vả hiếm hoi của Gianluigi Donnarumma

Ở trận chung kết play-off nhánh A diễn ra ngày 31-3, Ý sẽ gặp Bosnia & Herzegovina, đội giành chiến thắng nghẹt thở ở loạt penalty trước Xứ Wales trong trận đấu diễn ra cùng giờ. Cựu cầu thủ Man United Daniel James mở tỉ số cho Xứ Wales ở phút 56 và mãi đến phút 86, Bosnia mới gỡ hòa nhờ công của "lão tướng" Edin Dzeko, cựu cầu thủ Man City.

Hòa 1-1 ở giờ đấu chính lẫn hai hiệp phụ, đôi bên phải đá penalty để phân định kết quả và chiến thắng chung cuộc 4-2 thuộc về Bosnia & Herzegovina.

Kết quả loạt trận bán kết play-off:

Bảng B: Ukraine - Thụy Điển 1-3 ; Ba Lan – Albania 2-1

Bảng C: Thổ Nhĩ Kỳ - Romania 1-0; Slovakia – Kosovo 3-4

Bảng D: Đan Mạch - Bắc Macedonia 4-0; CH Czech - CH Ireland 2-2 (4-3, pen)

Chung kết play-off ngày 31-3:

Bảng A: Ý - Bosnia & Herzegovina

Bảng B:Thụy Điển - Ba Lan

Bảng C: Thổ Nhĩ Kỳ - Kosovo

Bảng D: Đan Mạch - CH Czech

Tuyển Ý trước khúc quanh lịch sử

Tuyển Ý trước khúc quanh lịch sử

