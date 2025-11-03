CĐV Malaysia: "Không thể chỉ đổ lỗi FAM, FIFA cũng phải bị phạt vì liên đới trách nhiệm"

FIFA đã bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) về án phạt cho việc gian lận nhập tịch nhóm 7 tuyển Malaysia trong trận đấu với Việt Nam. Trước phán quyết này, FAM đã ra thông báo sẽ tiếp tục chiến đấu vì tầm quan trọng của các cầu thủ Malaysia trên đấu trường quốc tế.

Với án phạt và quyết định tiếp tục kháng cáo của FAM, nhiều người hâm mộ của "những chú hổ Malaysia" đã để lại các bình luận tích cực, ủng hộ cho việc kháng cáo lên Toà án trọng tài thể thao (CAS).

Trong chưa đầy 1 giờ, thông báo của FAM đã nhận được hơn ngàn bình luận. Một số ít nhìn nhận vấn đề theo các hướng khác nhau, họ chỉ ra FIFA cũng đáng phải nhận hình phạt trong việc này, vì đây là lỗi từ cả hai bên: "Cả hai bên đều có lỗi… không thể chỉ đổ hết cho FAM. Ngay từ đầu, tại sao FIFA lại cho phép thông qua? FIFA cũng đáng bị phạt vì trách nhiệm của họ, cả hai bên đều phải bị phạt.

Trong khi, nhiều người hâm mộ trong khu vực lại để lại mong muốn chờ phán quyết từ AFC, hoặc hình phạt bổ sung, hay "khi nào Malaysia bị cấm?" ở các fanpage bóng đá Đông Nam Á.

Trước phán quyết từ FIFA, FAM và các cầu thủ đều đã được thông báo chính thức về quyết định này và có 10 ngày để yêu cầu phán quyết đầy đủ bằng văn bản bác bỏ từ FIFA. Sau khi nhận được thông báo, họ có 21 ngày để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Việc kháng cáo tiếp lên CAS, FAM có thể phải méo mặt cho mỗi chi phí khởi kiện. Theo luật sư Zhafri Aminurrashid, con số ước tính là 1,27 triệu Ringgit Malaysia (gần 8 tỉ đồng) chưa kể phát sinh. Cụ thể, chi phí kháng cáo khoảng 1 triệu Ringgit Malaysia (hơn 6,2 tỉ đồng ), phí luật sư dao động từ 100.000 đến 200.000 Ringgit, phí nhân chứng có thể lên tới 50.000 Ringgit cho mỗi người...

Vị luật sư Zhafri này cũng nhấn mạnh, FIFA sẽ không gánh chi phí nào nếu FAM kiện. Đây là đơn khởi kiện đơn phương, nên nếu không đóng đủ phí, CAS sẽ bác đơn từ đầu.

Việc FAM tiếp tục phủ nhận hành vi và cố gắng kéo dài vụ việc lên CAS, án phạt còn có thể bị tăng nặng như: đình chỉ thi đấu quốc tế, hủy kết quả các trận đã chơi, thậm chí bị cấm dự Asian Cup hoặc vòng loại World Cup sắp tới.

Điều này khiến truyền thông Malaysia tỏ ra lo lắng.

Theo án phạt của FIFA, FAM bị phạt 350.000 CHF (hơn 11,3 tỉ đồng). Nhóm cầu thủ trên bị phạt 2.000 CHF và giữ nguyên thời hạn đình chỉ thi đấu 12 tháng, thay vì được giảm án như thông tin từ truyền thông Malaysia.



