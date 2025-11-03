Tuyển Indonesia mất trung vệ nhập tịch đến 9 tháng vì chấn thương

CLB Twente xác nhận Mees Hilgers bị đứt dây chằng chéo trước (ACL) trong một buổi tập gần đây và sẽ phải tiến hành phẫu thuật. Điều này khiến anh dự kiến nghỉ ít nhất 9 tháng. Đây là cú sốc lớn cho cả Hilgers lẫn đội bóng, khi anh chưa kịp ra sân phút nào ở mùa giải 2025-2026.

Trung vệ tuyển Indonesia, Mees Hilgers với chấn thương nghiêm trọng cũng sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn ở cả cấp độ tuyển Indonesia.

Hilgers cũng quyết tâm hồi phục chấn thương và trở lại với tư cách là một cầu thủ mạnh mẽ hơn. Anh ấy vẫn muốn đóng góp cho sự nghiệp của câu lạc bộ cũng như bảo vệ đội tuyển quốc gia Indonesia trong tương lai.

Trên trang cá nhân, Hilgers gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì những tin nhắn động viên: "Tôi sẽ làm việc chăm chỉ mỗi ngày để trở lại mạnh mẽ hơn".

Hilgers từng là tài năng sáng giá của lò đào tạo Twente, ra mắt đội một năm 2020 và trở thành trụ cột hàng thủ, được nhiều CLB lớn như Feyenoord, PSV hay Ajax để mắt. Tuy nhiên, những lần đàm phán chuyển nhượng đều bất thành, mới nhất là vụ sang Stade Brest (Pháp) vào đầu tháng 9 vừa qua.

Trước đó, ban quản lý CLB Twente cũng khẳng định rằng cầu thủ này sẽ không được chơi mà không gia hạn hợp đồng với đội. Hợp đồng hiện tại của anh ấy có hiệu lực đến giữa năm 2026, nhưng FC Twente muốn biết rõ tương lai của đôi bên.

Lần gần đây nhất Mees Hilgers chơi cho FC Twente trong một trận đấu chính thức ở Eredivisie là khi thua Ajax 0-2 vào cuối mùa giải trước, vào 18-5-2025.