Thể thao

FIFA bác bỏ kháng cáo của LĐBĐ Malaysia, giữ nguyên mức trừng phạt

Quốc An - Ảnh: Bola

(NLĐO) - Tối 3-11, FIFA đã ra thông báo bác bỏ kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) trước án phạt gian lận nhập tịch của nhóm 7 tuyển thủ Malaysia đấu Việt Nam.

Theo đó, FIFA đã ra thông báo bác bỏ kháng cáo của FAM và nhóm 7 cầu thủ - Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

"Sau khi phân tích các bản đệ trình và tiến hành phiên điều trần, Ủy ban Kháng cáo đã quyết định bác bỏ các kháng cáo và xác nhận toàn bộ các biện pháp trừng phạt sau đây đối với FAM và bảy cầu thủ" - FIFA thông báo.

Như vậy, FAM tiếp tục chịu án phạt 350.000 CHF. Nhóm cầu thủ trên bị phạt 2.000 CHF và giữ nguyên thời hạn đình chỉ thi đấu 12 tháng, thay vì được giảm án như thông tin từ truyền thông Malaysia.

FIFA bác bỏ kháng cáo của LĐBĐ Malaysia, giữ nguyên mức trừng phạt - Ảnh 1.

Trước quyết định cuối cùng này, FIFA đã có phiên điều trần với 7 cầu thủ trên và FAM vào ngày 30-10, và kéo dài ngày phán quyết đến hôm nay.

Bên cạnh thông báo bác bỏ kháng cáo, FIFA cũng thông báo FAM có 21 ngày để kháng cáo lên Toà án Trọng tài thể thao (CAS).

Ngoài án phạt của FIFA, nhóm cầu thủ này sẽ còn chờ đón nhận thêm các án phạt khác. Trước đó, ông Satees Muniandy, Chính trị gia thuộc Đảng Liên minh Quyền Nhân dân Malaysia (URIMAI), đã gửi thư điện tử đến cơ quan chức năng Brazil, Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan để yêu cầu xác minh thân phận thật các chân sút nhập tịch này. Thậm chí, yêu cầu một mức truy tố hành vi vi phạm pháp luật với những cá nhân này.

"Tôi mong nhận được sự hợp tác và phản hồi khẩn trương từ phía quý cơ quan trong việc điều tra, truy tố hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) của cá nhân liên quan" - ông Satees nêu trong nội dung thư.

Ngoài ra, AFC sẽ đưa ra hình thức xử lý khi FIFA đã bác bỏ kháng cáo. 

Tuyển Malaysia sẽ đứng trước việc bị xử thua với tỉ số 0-3 ở 2 trận đấu với Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.


Tin liên quan

Lộ bằng chứng "thép" của FIFA: Facundo Garces không hề có gốc Malaysia

Lộ bằng chứng "thép" của FIFA: Facundo Garces không hề có gốc Malaysia

(NLĐO) - Thêm bằng chứng nguồn gốc của Facundo Garces không có liên quan đến Malaysia. Cầu thủ này đang chờ phán quyết cuối cùng

Malaysia “nín thở” chờ phán quyết, chuyên gia khuyên dừng làm việc vô nghĩa trước FIFA

(NLĐO) - Toàn bộ nền bóng đá Malaysia đang căng thẳng chờ đợi phán quyết của FIFA về đơn kháng cáo án phạt liên quan đến vụ bê bối nhập tịch cầu thủ.

ASEAN Cup được nâng tầm khi FIFA tham gia tổ chức?

(NLĐO) - Buổi ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn mới giữa FIFA và ASEAN cũng là thời điểm công bố ra mắt Giải FIFA ASEAN Cup.

FIFA Malaysia CAS nhập tịch FAM
