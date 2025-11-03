CLB Chile nhắm tới cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA phạt

Dù đang bị FIFA treo giò 12 tháng vì sử dụng giấy tờ giả để nhập tịch và thi đấu cho tuyển Malaysia, tiền đạo Rodrigo Holgado bất ngờ được Coquimbo Unido, đội dẫn đầu Giải VĐQG Chile nhắm tới cho mùa giải tới.

Theo tờ En Cancha, HLV Esteban Gonzalez muốn tái hợp cậu học trò cũ nhằm tăng cường hàng công cho Coquimbo Unido. Holgado từng trải qua hai giai đoạn thành công cùng CLB này, ghi 34 bàn thắng và góp công lớn giúp đội vô địch Primera B 2018, trước khi trở lại theo dạng cho mượn vào năm 2023.

"Ban lãnh đạo CLB đã có mục tiêu tăng cường hàng tấn công của HLV Esteban González: một người quen cũ, Rodrigo Holgado. Tiền đạo người Argentina, người đã mặc chiếc áo đấu đen vàng vào năm 2018 và 2023 - ghi tổng cộng 34 bàn, đang trên đường trở lại đội cho mùa giải sắp tới, nhưng trước tiên anh phải giải quyết một tình huống pháp lý phức tạp đang ảnh hưởng đến mình" - tờ En Cancha viết.

Rodrigo Holgado trong màu áo Coquimbo Unido vào năm 2018 và 2023



Tiền đạo 30 tuổi người Argentina hiện đang thuộc biên chế America de Cali (Colombia) và được định giá khoảng 700.000 euro. Tuy nhiên, anh đã không thể thi đấu kể từ khi bị FIFA phát hiện gian lận hồ sơ nhập tịch Malaysia.

Nguồn tin từ Chile cho biết người đại diện của Holgado đang chờ FIFA xem xét giảm án phạt, tạo điều kiện để anh sớm trở lại sân cỏ. Nếu được trở lại thi đấu trước thời hạn, Coquimbo Unido sẵn sàng đưa Holgado trở lại trong kế hoạch chinh phục mùa giải 2026.

Trước đó, FIFA đã xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì sử dụng nhóm cầu thủ mang giấy tờ giả. Dù vậy, FAM đã kháng cáo án phạt 350.000 CHF (hơn 11,5 tỉ đồng) của liên đoàn và các cầu thủ liên quan, bị phạt 2.000 CHF cùng cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng kể từ ngày nhận thông báo.

Đơn kháng cáo của FAM được xem xét và FIFA dự kiến ra phán quyết cuối cùng trong vòng 3 tuần tới.

"Thứ năm tuần trước, phiên điều trần đã diễn ra, đội ngũ bào chữa của Imanol Machuca đã trình bày lập luận của mình trước FIFA. Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra vào khoảng thứ Hai đến thứ Ba tuần sau. Những người đi cùng Machuca đều lạc quan rằng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp" - CLB Velez Sarfield, chủ quản của cầu thủ nhập tịch Imanol Machuca, đăng tải trên trang chủ.