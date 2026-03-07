CĐV phẫn nộ vì VAR được áp dụng giữa chừng ở FA Cup

Ban tổ chức xác nhận toàn bộ các trận đấu ở vòng 5 FA Cup cuối tuần này sẽ sử dụng công nghệ VAR. Tuy nhiên, quyết định đưa trợ lý trọng tài video vào giữa chừng giải đấu khiến không ít người hâm mộ tức giận.

FA Cup áp dụng VAR từ vòng 5 trở đi và điều này khiến người hâm mộ bóng đá Anh bức xúc. Ảnh: Alamy

Trước vòng 5, công nghệ này không được sử dụng ở các trận FA Cup, kể cả khi thi đấu tại sân của các đội thuộc Ngoại hạng Anh.

Nguyên do VAR trước đó bị "từ chối" vì chi phí lắp đặt và vận hành hệ tại các sân không thuộc Premier League cao, đồng thời ban tổ chức muốn duy trì sự đồng nhất giữa các sân vận động.

Tuy vậy, kể từ vòng 5 trở đi, VAR sẽ được áp dụng ở mọi trận đấu, kể cả tại những sân nằm ngoài hạng đấu cao nhất nước Anh.

Khi BBC đưa tin về thay đổi này, làn sóng phản ứng từ người hâm mộ lập tức bùng nổ trên mạng xã hội.

Một cổ động viên viết trên X: "VAR hoàn toàn vô dụng. Hãy vứt ngay nó vào sọt rác".

Người khác bức xúc: "Thật chán nản khi VAR trở lại từ vòng 5 FA Cup. Không có VAR mới tạo nên sự khác biệt cho chiếc cúp này và giúp giải đấu lâu đời nhất có thêm nét riêng".

Ý kiến khác cho rằng việc áp dụng công nghệ giữa chừng là thiếu công bằng: "Sao họ có thể đưa nó vào giữa một giải đấu? Như vậy công bằng với những đội đã bị loại trước đó sao? Thật nực cười".

Một cổ động viên khác mỉa mai năng lực vận hành VAR: "Chẳng có ích gì khi dùng VAR, vì nó chỉ tốt ngang với những người điều khiển nó. Mà ai cũng biết họ phần lớn không đủ năng lực".

Thậm chí có người chán nản trước viễn cảnh trận đấu bị gián đoạn liên tục: "Sẽ thật tuyệt nếu cuối tuần này chúng ta được xem bóng đá đúng nghĩa, thay vì những trận đấu liên tục bị gián đoạn bởi VAR".

Điều không mong muốn của CĐV đã xuất hiện trong trận Liverpool thắng chủ nhà Wolves 3-1 hôm 7-3 (giờ Hà Nội).

Chính công nghệ VAR đã vào cuộc và công nhận bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Mo Salah ở phút 53. Trước khi Salah sút tung lưới Wolves, trọng tài biên đã căng cờ báo tiền đạo người Ai Cập rơi vào thế việt vị.

VAR đã can thiệp, công nhận bàn thắng của Salah trong trận Liverpool thắng Wolves 3-1 hôm 7-3. Ảnh: chụp màn hình

Liverpool là đội đầu tiên giành quyền vào tứ kết FA Cup mùa này. Ảnh: SunSport

Ngoài VAR, công nghệ bắt việt vị bán tự động cũng sẽ được áp dụng tại các trận FA Cup cuối tuần này, nhưng chỉ ở các sân thuộc Premier League.

Nguyên nhân là việc triển khai hệ thống này cần lắp đặt tới 30 camera chuyên dụng, kéo theo chi phí rất lớn.

Công nghệ xác định bàn thắng sẽ được sử dụng tại các sân của Premier League và Championship. Tuy nhiên, một số trận đấu tại sân của các đội hạng thấp hơn sẽ không có các hệ thống công nghệ này do hạn chế về cơ sở hạ tầng.