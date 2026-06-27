CĐV quyến rũ nhất Panama dự đoán đội nhà thắng Anh 3-1

Dù cho Panama không còn cơ hội đi tiếp, siêu mẫu Guzman vẫn chọn cách giữ nguyên niềm tin vào đội nhà.

Người đẹp 37 tuổi vừa đăng một đoạn video được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), tái hiện cảnh cô theo dõi trận đấu trên khán đài với bảng tỉ số Panama thắng Anh 3-1.

Thông điệp ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi thực tế Panama đã nhận 2 thất bại cùng tỉ số 0-1 trước Ghana và Croatia. Đại diện Trung Mỹ đã bị loại, song vẫn còn cơ hội khép lại kỳ World Cup thứ 2 trong lịch sử bằng một dấu ấn đáng nhớ.

Siêu mẫu có biệt danh "CĐV quyến rũ nhất Panama" sở hữu hơn 1,2 triệu người theo dõi trên Instagram và khoảng 77.000 tài khoản theo dõi trên TikTok.

Không chỉ xuất hiện với hình ảnh người mẫu, cô còn thường xuyên chia sẻ nội dung cổ vũ đội tuyển quê nhà trong suốt hành trình đến World Cup 2026.

Sau trận thua Ghana ở ngày ra quân, người đẹp từng viết rằng các cầu thủ đã "để cả trái tim trên sân", đồng thời khẳng định Panama xứng đáng giành chiến thắng. Cô tiếp tục giữ tinh thần ấy dù Panama không thể có điểm trước Croatia.

Sự nổi tiếng của Guzman không chỉ gắn với bóng đá. Cô từng xuất hiện trong MV La Demora của DJ Dimelo Flow, tham gia lễ hội Las Tablas Carnival nổi tiếng tại Panama và là gương mặt quen thuộc trong các sự kiện thời trang.

Tuy nhiên, khi cả thế giới đang hít thở bầu không khí bóng đá, hình ảnh được cô nhấn mạnh nhất vẫn là chiếc áo mang màu cờ Panama.

Panama sẽ gặp tuyển Anh lúc 4h ngày 28-6 (giờ Hà Nội) trên sân New York New Jersey Stadium (Mỹ).

Nếu như Panama đã sớm dừng bước thì đoàn quân dưới trướng HLV Thomas Tuchel đang dẫn đầu với 4 điểm trước khi bước vào lượt cuối bảng L.