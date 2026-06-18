Tuyển Anh thắng nhờ "chiêu khích tướng" của thầy Thomas Tuchel

Nếu chỉ nhìn vào tỉ số, nhiều người sẽ nghĩ tuyển Anh đã có một trận đấu dễ dàng trước Croatia. Thực tế lại hoàn toàn khác. Trong 45 phút đầu tiên tại Dallas, đội bóng của Thomas Tuchel thi đấu thiếu thuyết phục, để đối thủ hai lần gỡ hòa và bộc lộ không ít vấn đề trong khâu tổ chức phòng ngự.



Tuyển Anh khởi đầu suôn sẻ nhưng đầy rẫy vấn đề trong phòng ngự

Harry Kane mở tỉ số từ chấm phạt đền sau khi Noni Madueke bị Luka Modric phạm lỗi trong vòng cấm. Dù cú sút đầu tiên bị thủ môn Dominik Livakovic cản phá, tiền đạo đội trưởng tuyển Anh được thực hiện lại quả phạt đền và không bỏ lỡ cơ hội ở lần thứ hai.

Tuy nhiên, Croatia cho thấy vì sao họ luôn là đối thủ khó chịu ở các kỳ World Cup. Martin Baturina và Petar Musa lần lượt ghi bàn để hai lần đưa trận đấu trở về thế cân bằng, sau khi Harry Kane có "cú đúp". Trong nửa cuối hiệp một, tuyển Anh chơi thiếu quyết đoán, thường xuyên chuyền về thay vì khai thác các khoảng trống phía trước.

HLV Thomas Tuchel thừa nhận các học trò tỏ ra căng cứng và thiếu tự tin trong nhiều thời điểm. Đó là lý do ông quyết định trò chuyện thẳng thắn với các tuyển thủ Anh, chỉ rõ những sai sót và tung ra vài chiêu khích tướng, tác động rõ rệt đến tâm lý các cầu thủ trong phòng thay đồ.

Nhà cầm quân người Đức chỉ ra sai lầm trong lối chơi của "Tam sư"

"Chúng tôi thất vọng vì cách để thủng lưới bởi đội đã chơi chùng xuống sau khi có lợi thế dẫn bàn. HLV cho rằng nếu có thua thì cũng phải thua theo cách của mình, thế nên, đã có sự thay đổi rõ ràng từ ý chí và quyết tâm của toàn đội trong hiệp hai", thủ quân Harry Kane chia sẻ.

Tiền đạo của Bayern Munich cho biết: "Ông ấy muốn chúng tôi chơi quyết liệt hơn, theo người sát hơn và hoàn toàn áp đặt thế trận. Chúng tôi đã làm đúng như vậy. Trong khoảng 20 phút đầu hiệp hai, tuyển Anh chơi ở đẳng cấp cao nhất và hoàn toàn lấn lướt Croatia".

Jude Bellingham thi đấu cực hay

Thế trận thay đổi rõ rệt sau giờ nghỉ. Tuyển Anh đẩy cao đội hình, gia tăng cường độ pressing và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Chỉ hai phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Jude Bellingham tận dụng đường chuyền của Elliot Anderson để ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2.

Những lần thay người của Tuchel cũng mang lại hiệu quả rất cao

Đó là khởi đầu cho khoảng thời gian bùng nổ nhất của tuyển Anh. Trong vòng 10 phút đầu hiệp hai, họ tung ra tới 9 cú dứt điểm, 8 trong số đó đi trúng đích. Livakovic liên tục phải trổ tài cứu thua trước các pha kết thúc của Declan Rice, Nico O'Reilly và Anthony Gordon.

Bellingham, người được xem là một trong những ngôi sao nổi bật nhất trận đấu, thừa nhận tuyển Anh đã chơi quá thận trọng trong hiệp một nhưng đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác sau giờ nghỉ. Tiền vệ Real Madrid cũng đánh giá cao cường độ hoạt động và tinh thần thi đấu của toàn đội trong hiệp hai.

Dấu ấn của Tuchel còn thể hiện qua hiệu quả từ băng ghế dự bị. Bàn thắng thứ tư của tuyển Anh là "sản phẩm" của ba cầu thủ vào sân thay người khi Djed Spence kiến tạo để Bukayo Saka căng ngang cho Marcus Rashford dứt điểm thành công, khép lại chiến thắng 4-2.

Bên cạnh màn trình diễn thăng hoa của Bellingham, Harry Kane tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu với cú đúp bàn thắng. Tiền đạo của Bayern Munich đã cân bằng thành tích 10 bàn thắng tại World Cup của Gary Lineker và trở thành cầu thủ Anh thứ hai, sau David Beckham, ghi bàn ở ba kỳ World Cup khác nhau.

Cú đánh đầu như trái phá đem về bàn thắng thứ nhì cho Harry Kane

Dẫu vậy, chiến thắng này chưa thể xóa bỏ hoàn toàn những lo ngại về khả năng phòng ngự của tuyển Anh. Croatia không cần tạo ra sức ép liên tục vẫn có thể ghi hai bàn thắng, trong khi Jordan Pickford cũng phải thực hiện một số pha cứu thua quan trọng.

Tuy nhiên, với một chiến thắng trước đối thủ nằm trong nhóm đội mạnh nhất thế giới, màn trình diễn bùng nổ của Bellingham, kỷ lục mới của Kane và khả năng thay đổi cục diện trận đấu của Tuchel, tuyển Anh hoàn toàn có lý do để tự tin hướng đến chặng đường tiếp theo tại World Cup 2026.

Thomas Tuchel lần đầu tận hưởng không khí đấu trường lớn và chiến thắng ở World Cup

"Chúng tôi lùi quá sâu ở hiệp một, gần như trở thành hàng thủ 7 người nhưng vẫn không phòng ngự tốt. Tôi nói với các cầu thủ rằng dù kết quả thế nào, chúng tôi cũng phải chơi theo cách của mình. Tôi khuyến khích họ mạnh dạn tấn công hơn", chiến lược gia 52 tuổi Thomas Tuchel chia sẻ.

Đây là trận đấu World Cup đầu tiên của Tuchel trên cương vị HLV trưởng tuyển Anh. Nhà cầm quân người Đức thừa nhận ông đã xúc động khi lần đầu trải nghiệm bầu không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

"Tôi cảm nhận được ý nghĩa đặc biệt của World Cup. Khi còn trẻ, tôi chưa từng dám mơ có ngày được đứng ở đây. Những ngày vừa qua thật tuyệt vời và tôi không muốn ở bất kỳ nơi nào khác ngoài World Cup" - Tuchel bày tỏ.