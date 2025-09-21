HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

CEO Apple Tim Cook nói lý do tăng giá iPhone 17

Đỗ Minh Phương

(NLĐO) - Giám đốc điều hành Apple Tim Cook khẳng định giá iPhone 17 tăng không liên quan chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trả lời phỏng vấn kênh CNBC trong sự kiện mở bán chính thức iPhone 17 series trên toàn cầu tại cửa hàng Apple, CEO Apple Tim Cook đã nói rõ về vấn đề thuế quan được cho là liên quan giá bán điện thoại thế hệ mới nhất.

"Không có sự gia tăng thuế quan nào được tính vào giá bán!" - ông Tim Cook nhấn mạnh.

Đầu tháng này, Apple đã tăng giá bán của mẫu iPhone 17 Pro thêm 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng). Trong khi đó, hãng vẫn giữ nguyên mức giá cho các dòng iPhone cơ bản. Trong sự kiện ra mắt, Apple cũng giới thiệu mẫu iPhone Air mới, thay thế cho phiên bản Plus nhưng với mức giá cao hơn.

Nhiều nhà phân tích đã dự đoán trước việc Apple sẽ điều chỉnh giá bán, bất chấp những nỗ lực lẩn tránh tác động từ thuế quan của ông Cook.

CEO Apple Tim Cook nói lý do tăng giá iPhone 17 - Ảnh 1.

CEO Apple Tim Cook phát biểu trên sân khấu trong buổi công bố sản phẩm mới tại Apple Park vào ngày 9-9. Ảnh: AP

Để đối phó với các mức thuế mới được áp đặt, Apple đã chuyển hướng chuỗi cung ứng, nhập khẩu iPhone vào Mỹ từ các quốc gia có mức thuế thấp hơn như Ấn Độ và Việt Nam. Trước đó, Trung Quốc từng là thị trường sản xuất phần lớn các sản phẩm của thương hiệu này.

CEO Tim Cook cũng từng xuất hiện công khai cùng ông Donald Trump, trong bối cảnh Apple cam kết đầu tư ít nhất 600 tỉ USD để thúc đẩy sản xuất tại Mỹ và hỗ trợ các nhà cung cấp trong nước.

Trong quý tài chính kết thúc vào tháng 6-2025, ông Cook tiết lộ Apple đã chịu thiệt hại khoảng 800 triệu USD do chi phí liên quan đến thuế quan.

Bên cạnh đó, Apple cũng đang đối mặt với những câu hỏi về việc triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) một cách chậm chạp, cũng như áp lực cạnh tranh ngày càng tăng tại các thị trường quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc.

"Chúng tôi tích hợp AI ở mọi chức năng trong chiếc điện thoại này. Chúng tôi chỉ không gọi nó là AI mà thôi" - CEO Apple nói với CNBC.

iphone 17 giá iphone 17 dịch chuyển chuỗi cung ứng Apple thuế Mỹ Tim Cook
