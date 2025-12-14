HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

CEP - bền bỉ đồng hành với công nhân, người lao động

Bài và ảnh: NGỌC AN

CEP đóng góp tích cực vào việc cải thiện cuộc sống của người lao động có thu nhập thấp thông qua các dịch vụ tài chính và phi tài chính thiết thực, hiệu quả


Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, "tín dụng đen" có xu hướng hoạt động mạnh với những biến tướng tinh vi về hình thức và thủ đoạn, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống công nhân (CN), người lao động (NLĐ) có thu nhập thấp, Tổ chức Tài chính vi mô CEP, đơn vị trực thuộc LĐLĐ TP HCM, đã tích cực tham gia góp phần vào việc cải thiện cuộc sống cho đối tượng này thông qua các dịch vụ tài chính và phi tài chính thiết thực, hiệu quả.

"Nhờ CEP, con tôi sắp vào đại học!"

Suốt hành trình 34 năm hoạt động, CEP đã cung cấp các sản phẩm cho vay phù hợp với CN, NLĐ có thu nhập thấp, giúp họ vượt qua khó khăn, cải thiện cuộc sống.

Với lãi suất chỉ từ 0,4% - 0,64%/tháng, thủ tục vay đơn giản, không cần thế chấp và không phát sinh bất kỳ khoản phí nào khi khách hàng vay vốn, CN, NLĐ có thu nhập thấp tiếp cận nguồn vốn an toàn, vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, CEP tích cực triển khai sản phẩm tiết kiệm tự nguyện nhằm khuyến khích khách hàng hình thành thói quen tích lũy đều đặn từ những khoản tiền nhỏ và chủ động dự phòng tài chính cho những rủi ro trong cuộc sống.

CEP - bền bỉ đồng hành với công nhân, người lao động - Ảnh 1.

CEP triển khai gói cho vay lãi suất ưu đãi dành cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp

Tính đến hết tháng 11-2025, CEP đã hỗ trợ cho hơn 6 triệu lượt CN, NLĐ có thu nhập thấp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, với tổng doanh số cho vay hơn 104.000 tỉ đồng thông qua mạng lưới 36 chi nhánh tại 6 tỉnh, thành phố.

Chị T.T.N (ngụ ấp Bình Hạ Tây, xã Thái Mỹ, TP HCM) - CN một công ty may mặc tại KCN Linh Trung III, phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh - là một trong hàng triệu khách hàng thoát nghèo nhờ CEP. Là khách hàng CEP từ năm 2018, qua 8 lần vay để chăn nuôi heo, bò, cuộc sống của gia đình chị ngày càng ổn định. "Lãi suất của CEP rất dễ chịu, lại phù hợp với thu nhập nên anh chị em CN ai cũng thích. Nhờ sự hỗ trợ của CEP mà con trai tôi học hành đến nơi đến chốn, sang năm sẽ vào đại học. CEP chính là bạn đồng hành tin cậy của anh chị em CN" - chị N. bày tỏ.

Tăng cường các khoản vay ưu đãi

Thấu hiểu được những khó khăn của CN, NLĐ, CEP tích cực triển khai gói cho vay lãi suất ưu đãi dành cho cá nhân, hộ gia đình khách hàng CN đang làm việc tại các KCX-KCN, cụm công nghiệp.

Với mức lãi suất ưu đãi chỉ 0,4%/tháng (tính theo dư nợ ban đầu), CEP đã chia sẻ khó khăn tài chính, tăng cường hỗ trợ nguồn vốn thiết thực cho CN, NLĐ góp phần quan trọng trong việc hạn chế và phòng ngừa tình trạng "tín dụng đen". Qua đó, tạo điều kiện để CN, NLĐ được tiếp cận các dịch vụ tài chính an toàn, minh bạch và bền vững.

Thực hiện các chủ trương của Chính phủ thúc đẩy tăng trưởng xanh, CEP đã triển khai gói vay ưu đãi "Tín dụng xanh" với tổng hạn mức lên đến 200 tỉ đồng. Với mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 0,4% - 0,6%/tháng (tính trên dư nợ ban đầu) và không yêu cầu tài sản thế chấp, CN, NLĐ có thu nhập thấp có thể dễ dàng sở hữu xe máy điện. 

Gói vay hỗ trợ khách hàng cải thiện điều kiện đi lại, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời khuyến khích họ sử dụng phương tiện xanh, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, tiết kiệm năng lượng và hiện thực hóa mục tiêu Chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của Việt Nam. 

Điểm tựa tin cậy

Trong suốt 34 năm hoạt động, CEP không ngừng nỗ lực cung cấp các sản phẩm cho vay, tiết kiệm, các hoạt động xã hội và phát triển cộng đồng thiết thực và hiệu quả cho khách hàng thông qua việc xây, sửa 1.666 mái nhà, tặng 422.844 suất học bổng, quà học tập cho con/cháu khách hàng, trao tặng 6.898 thẻ BHYT cho hộ gia đình khách hàng cùng các hoạt động khác với tổng kinh phí hơn 325 tỉ đồng. Qua đó, CEP khẳng định vai trò là điểm tựa tin cậy giúp CN, NLĐ có thu nhập thấp vượt qua khó khăn, cải thiện điều kiện sống.


    Thông báo