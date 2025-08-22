Nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành qua đời, thọ 69 tuổi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành qua đời, thọ 69 tuổi

Thanh Hiệp (ảnh NSCC)

(NLĐO) - Sáng 22-8, tin nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành qua đời tại TP HCM vì bệnh tim tái phát khiến giới nghệ thuật bàng hoàng.

Nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành qua đời, thọ 69 tuổi- Ảnh 1.

Nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành

Nghệ sĩ đàn tranh Thanh Lê – em ruột của nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành - cho PV báo Người Lao Động biết tin, chỉ vài ngày trước, ông đã được xuất viện về nhà, thậm chí tối qua vẫn gọi điện sang Đức để chuyện trò chị. 

"Nhưng sáng nay, anh tôi đã qua đời lúc 5 giờ 41 phút ngày 22-8-2025. Anh đã ra đi vĩnh viễn, để lại khoảng lặng nghẹn ngào trong lòng tôi và gia đình. Anh tôi có nhiều bệnh nền, mỗi tuần phải vào Bệnh viện chạy thận 3 lần, gần đây lại bị bệnh tim nhưng không ngờ anh lại ra đi đột ngột" – nghệ sĩ Thanh Lê khóc.

Gia đình sẽ đưa thi thể ông ra Ninh Bình làm hậu sự, sau đó hỏa táng. Nghệ sĩ Thanh Lê sẽ từ Đức về nước để cùng gia đình tổ chức tang lễ cho anh trai.

Trong nỗi xúc động, chị nghẹn ngào chia sẻ: "Anh Thành đã dành cả đời để giữ gìn tiếng đàn bầu – thứ âm thanh chạm đến tâm hồn người Việt ở bất cứ nơi đâu. Giờ đây anh yên nghỉ, nhưng tôi tin rằng âm nhạc của anh và tình cảm của công chúng dành cho anh sẽ còn ngân mãi".

Nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành qua đời, thọ 69 tuổi- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Phạm Đức Thành

Sinh ngày 8-2-1956 tại Gia Viễn, Ninh Bình, Phạm Đức Thành lớn lên giữa không gian đậm đặc chèo cổ, chầu văn, lên đồng. Âm nhạc dân tộc thấm vào ông từ thuở lọt lòng. Mới 4 tuổi ông đã biết gõ trống chèo, 5 tuổi tập mandolin, 6 tuổi làm quen đàn nhị và đàn bầu. 

Sau này, ông chọn đàn bầu để gắn bó trọn đời, như chính lời tâm sự của ông khi còn sống: "Tôi lớn lên giữa tiếng hát chèo, tiếng nhạc đồng quê. Nhạc dân tộc với tôi không phải sự lựa chọn, mà là hơi thở không thể tách rời".

Con đường âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Đức Thành sớm ghi dấu thành công: từ giải nhất đàn bầu toàn quốc năm 1985 đến danh hiệu thủ khoa Đại học ngành Nghiên cứu Âm nhạc cổ truyền (1983). Từ Việt Nam đến Canada nơi ông định cư từ 2006, sau đó ông hồi hương và hoạt động trong nước.

Nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành chưa bao giờ ngừng đưa âm nhạc dân tộc Việt đến với bạn bè thế giới. Kênh ART (Canada) từng vinh danh ông là nghệ sĩ có đóng góp đặc biệt trong việc quảng bá nhạc truyền thống Việt. Không chỉ độc tấu, ông còn kết hợp đàn bầu với nhạc cụ dân tộc các nước, từng biểu diễn cùng nghệ sĩ đàn tỳ bà Liu Fang (Trung Quốc), đồng hành cùng cố GSTS Trần Văn Khê tại nhiều festival âm nhạc quốc tế. 

Cố GSTS Trần Văn Khê từng nhận xét: "Phạm Đức Thành không chỉ chơi đàn bầu, mà đã biến cây đàn một dây thành tiếng nói tâm hồn Việt Nam".

Nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành qua đời, thọ 69 tuổi- Ảnh 3.

Nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành

Trong ký ức khán giả, ông là người nghệ sĩ tóc dài, áo dài khăn đóng, ngồi bên cây đàn độc huyền, rung những ngón tay tài hoa để ngân lên những giai điệu vừa da diết vừa sang trọng. 

Đàn bầu dưới tay ông có thể khóc, cười, ngân nga như tiếng người. Tiếng đàn ấy vừa chạm sâu vào ký ức dân gian, vừa mở rộng biên độ hội nhập hiện đại, khiến nhiều khán giả nước ngoài bàng hoàng khi nghe lần đầu.

Giờ đây, người nghệ sĩ tài hoa ấy đã về cõi vĩnh hằng. Nhưng tiếng đàn bầu của ông, tiếng thanh âm mộc mạc, da diết nhưng mang hồn dân tộc sẽ còn mãi vang lên, như lời tri âm cuối cùng ông gửi lại cho đời.


Tin liên quan

Sound Healing Concert 2025 - Hành trình âm thanh trở về tĩnh lặng

Sound Healing Concert 2025 - Hành trình âm thanh trở về tĩnh lặng

(NLĐO) - Lần đầu tiên tại Việt Nam, công chúng sẽ được trải nghiệm một không gian nghệ thuật đặc biệt

Trưng bày tài liệu quý của NSND Đinh Bằng Phi

Phòng trưng bày tài liệu, hiện vật không chỉ là công trình tri ân NSND Đinh Bằng Phi mà còn hướng tới việc kết nối giữa bảo tồn với nghiên cứu và đào tạo

Phạm Đức Thành
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo