Cha mẹ lo lắng khi thấy “cậu nhỏ” của con trai biến mất

TS-BS Lê Văn Tân, Bệnh viện Bình Dân (TP HCM), cho hay từng tiếp nhận không ít trường hợp trẻ em thừa cân, béo phì với những biểu hiện khiến phụ huynh bất ngờ, như việc một bé trai 13 tuổi trong tình trạng "cậu nhỏ" gần như biến mất. Trong quá trình thăm khám, bác sĩ nhận thấy vùng bụng của cậu bé khá lớn so với lứa tuổi.

Một trong những vấn đề khiến nhiều phụ huynh lo lắng khi đưa con đến khám là tình trạng bộ phận sinh dục của trẻ như bị biến mất. Không ít gia đình nghi ngờ con mắc dị tật hoặc bất thường về phát triển giới tính. Tuy nhiên, theo bác sĩ, trong nhiều trường hợp, nguyên nhân lại xuất phát từ béo phì.

TS-BS Lê Vũ Tân tư vấn cho phụ huynh và bệnh nhi về các vấn đề sức khỏe của trẻ

Khi trẻ tích tụ quá nhiều mỡ ở vùng bụng dưới và vùng mu, lớp mỡ dày sẽ che lấp phần thân dương vật khiến bộ phận này trông nhỏ hơn bình thường hoặc gần như bị vùi vào bên trong. Đây là hiện tượng thường được gọi là dương vật vùi do béo phì. Thực tế, kích thước dương vật của trẻ không hề thay đổi nhưng bị lớp mỡ bao phủ nên khó quan sát thấy.

Tình trạng này không chỉ gây lo lắng cho phụ huynh mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ khi bước vào tuổi dậy thì. Một số em trở nên mặc cảm, tự ti hoặc né tránh các hoạt động tập thể vì cảm thấy cơ thể khác biệt so với bạn bè.

Các chuyên gia cảnh báo béo phì không chỉ gây ra những thay đổi về ngoại hình. Trẻ thừa cân còn đối mặt với nguy cơ mắc nhiều bệnh lý mạn tính từ rất sớm như tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu, bệnh lý tim mạch và các vấn đề về xương khớp. Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ béo phì có nguy cơ tiếp tục béo phì khi trưởng thành, kéo theo hàng loạt hệ lụy về sức khỏe trong suốt cuộc đời.

Xây dựng thói quen dinh dưỡng lành mạnh Để phòng ngừa tình trạng này, TS-BS Lê Văn Tân khuyến cáo phụ huynh cần xây dựng thói quen dinh dưỡng lành mạnh cho trẻ từ sớm. Trẻ nên hạn chế sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, bánh kẹo ngọt và nước ngọt có gas. Thay vào đó, khẩu phần ăn cần tăng cường rau xanh, trái cây tươi, thực phẩm giàu đạm chất lượng cao và kiểm soát lượng chất béo, đường. Bên cạnh chế độ ăn hợp lý, việc duy trì vận động thể chất hằng ngày là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát cân nặng. Trẻ nên tham gia các hoạt động thể thao, vui chơi ngoài trời ít nhất 60 phút mỗi ngày và hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử. "Bảo vệ cân nặng lành mạnh cho con chính là bảo vệ sức khỏe và sự tự tin lâu dài của những chàng trai trong tương lai"- BS Tân khuyến cáo.



