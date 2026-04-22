Ngày 22-4, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã báo cáo Bộ Tài chính về tình trạng nhiều doanh nghiệp bảo hiểm chậm chi trả bồi thường thiệt hại do thiên tai năm 2025, ảnh hưởng đến quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (bên trái) kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 13 năm 2025 gây ra tại một doanh nghiệp trong Khu Kinh tế Nhơn Hội



Theo UBND tỉnh, trong năm 2025, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã tham gia bảo hiểm bị thiệt hại nặng do bão lũ. Tuy nhiên đến nay, việc chi trả mới chỉ được thực hiện một phần. Nguyên nhân chủ yếu là do các bên chưa thống nhất giá trị thiệt hại; một số hồ sơ vẫn đang được rà soát, hoàn thiện theo quy định.

Báo cáo của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Gia Lai cho thấy có 13 doanh nghiệp tham gia bảo hiểm thiên tai tại 7 công ty bảo hiểm.

Tổng giá trị thiệt hại do bão số 13 năm 2025 mà các doanh nghiệp đề nghị bồi thường hơn 102 tỉ đồng, song số tiền đã được chi trả mới hơn 20 tỉ đồng.

Trong số này, chỉ 2 doanh nghiệp đã thống nhất mức thiệt hại với phía bảo hiểm, với tổng giá trị hơn 3,6 tỉ đồng, giảm đáng kể so với đề nghị ban đầu.

Số tiền đã chi trả hơn 1,5 tỉ đồng, còn lại hơn 2,1 tỉ đồng vẫn chưa được giải quyết. Đối với 11 doanh nghiệp còn lại, các bên chưa đạt được sự thống nhất, với tổng số tiền đề nghị bồi thường hơn 96 tỉ đồng nhưng mới được chi trả hơn 19 tỉ đồng.

Các đơn vị bị phản ánh chậm chi trả gồm một số doanh nghiệp bảo hiểm tại Gia Lai; trong đó có đơn vị đến nay chưa thực hiện chi trả.

Một doanh nghiệp trong Khu Kinh tế Nhơn Hội bị thiệt hại nặng do bão số 13 năm 2025 gây ra

UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải quyết bồi thường; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ, kịp thời chấn chỉnh các trường hợp chậm trễ, bảo đảm quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp bị thiệt hại.