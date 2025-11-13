HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giải nỗi lo lớn sau bão số 13 cho dân Gia Lai

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chuyến thăm và động viên người dân bị ảnh hưởng trong cơn bão số 13 ở Gia Lai

Sáng 13-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại tỉnh Gia Lai.

Ngay sau khi xuống sân bay Phù Cát, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã nhanh chóng di chuyển tới thăm bà con nhân dân xã Đề Gi - một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 13 của tỉnh Gia Lai.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: "Ai mất nhà thì cho xây nhà" - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên người dân xã Đề Gi bị thiệt hại nặng nề do bão số 13

Bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề cho xã Đề Gi, làm hơn 700 nhà dân bị sập đổ, tốc mái và gần 500 hộ dân có nhà bị ngập do triều cường lên nhanh, 6 tàu cá bị chìm, hàng trăm hecta hoa màu, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; hư hỏng nhiều công trình giao thông, thủy lợi, đê biển, điện, viễn thông.

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã an ủi, động viên người dân bị thiệt hại nặng nề do bão số 13. Thủ tướng ân cần hỏi han xem đã khôi phục lại hệ thống điện, nước hay chưa, có thiếu gạo, thiếu ăn, thiếu mặc không, đã được trang bị thuốc men để khử độc, khử khuẩn sau bão chưa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: "Ai mất nhà thì cho xây nhà" - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho người dân xã Đề Gi

Trả lời Thủ tướng, đông đảo người dân cho biết điện, nước đã được khôi phục lại, người dân không thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu thuốc nhưng hư hỏng nặng nề nhà cửa, lồng bè nuôi thủy sản.

Nghe xong những nỗi lo, khó khăn của người dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói: "Bây giờ, ai mất nhà thì cho xây nhà, nhà nước sẽ hỗ trợ hoàn toàn. Nhà nào hỏng cũng phải kê khai để hỗ trợ sửa chữa. Nhân đây thì có thể tái định cư luôn, không ở nơi nguy hiểm nữa, mỗi lần bão bùng khỏi phải lo di dời đến chỗ an toàn hơn".

Cùng với đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắn nhủ trong những ngày khó khăn này, bà con anh em chịu khó đùm bọc lấy nhau. Các lực lượng bộ đội, công an cũng đã về đây giúp dân. Từ nay đến hết tháng 12-2025, các lực lượng này và thêm những sự hỗ trợ khác sẽ hỗ trợ bà con xây dựng, sửa chữa nhà cửa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: "Ai mất nhà thì cho xây nhà" - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng người dân xã Đề Gi

Cùng với đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị bà con nhanh chóng khôi phục lại sản xuất, kinh doanh, sinh kế lâu dài. Người dân trên địa bàn chủ yếu nuôi tôm, buôn bán thì nhà nước sẽ hỗ trợ lồng bè, con giống và thức ăn.

Tỉnh Gia Lai thiệt hại nặng nề

Theo UBND tỉnh Gia Lai, bão số 13 vừa qua, trên địa bàn đã thiệt hại rất nghiêm trọng: làm 2 người chết, 12 người bị thương; 1.035 nhà bị thiệt hại hoàn toàn; hơn 7.750 nhà hư hỏng rất nặng; 8.073 nhà hư hỏng nặng; 32.833 nhà bị thiệt hại một phần và 10.322 nhà bị ngập nước. Ngoài ra, 92 tàu thuyền bị thiệt hại hoàn toàn, 138 chiếc hư hỏng; 496 ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng; hơn 590 lồng bè bị lật, trôi; 13.927 ha cây trồng bị thiệt hại.

Cơ sở hạ tầng trên toàn tỉnh bị tàn phá nặng nề: nhiều khu dân cư, công trình giao thông, thủy lợi, y tế, trường học, viễn thông và điện lực hư hỏng ở nhiều mức độ. Hệ thống cây xanh, công trình công cộng gãy đổ hàng loạt; giao thông chia cắt; điện mất trên diện rộng; thông tin liên lạc gián đoạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống người dân.



Tin liên quan

Báo Người Lao Động hỗ trợ 1 tỉ đồng giúp Gia Lai gượng dậy sau bão số 13

Báo Người Lao Động hỗ trợ 1 tỉ đồng giúp Gia Lai gượng dậy sau bão số 13

(NLĐO) - Nguồn hỗ trợ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tình cảm, sự đồng hành của bạn đọc Báo Người Lao Động với người dân vùng bão.

Báo Người Lao Động hỗ trợ 1 tỉ đồng giúp Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13

(NLĐO) - Sự hỗ trợ thiết thực, đúng thời điểm của Báo Người Lao Động góp phần quan trọng giúp địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 13

Cán bộ EVNCPC nỗ lực xuyên đêm khắc phục sự cố điện do bão số 13 Kalmaegi

(NLĐO)- Đã cấp điện trở lại cho gần 1,4 triệu khách hàng miền Trung – Tây Nguyên sau bão số 13 Kalmaegi

