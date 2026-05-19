Chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

Chiều 19-5, Công đoàn phường Tân Thới Hiệp, TPHCM khai mạc "Giải Bóng đá CNVC-LĐ phường Tân Thới Hiệp năm 2026". Giải thu hút 8 đội bóng đến từ các Công đoàn cơ sở tham gia tranh tài.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc "Giải Bóng đá CNVC-LĐ phường Tân Thới Hiệp năm 2026"

Hoạt động này hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và Tháng công nhân lần thứ 18, góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, lao động.

Dự kiến cuối tháng 5, Công đoàn phường sẽ tiếp tục tổ chức giải thi đấu cờ vua nhằm tạo thêm sân chơi cho CNVC-LĐ.

Nhằm thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, lao động, bên cạnh các hoạt động nêu trên, dịp Tháng Công nhân năm nay, Công đoàn phường Tân Thới Hiệp đề ra các chỉ tiêu như phấn đấu có từ 80% doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên trở lên triển khai ít nhất 1 hoạt động; chăm lo, hỗ trợ 50 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Người lao động khó khăn được Công đoàn phường Tân Thới Hiệp chăm lo tại lễ khai mạc Tháng Công nhân năm 2026

Công đoàn phường Tân Thới Hiệp cũng sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên phường tổ chức các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, như: Gian hàng "0 đồng", chương trình bán hàng ưu đãi, giảm giá...; phối hợp UBND phường và các đoàn thể tổ chức Ngày hội "Kỹ năng lao động - việc làm bền vững" nhằm kết nối tuyển dụng và tìm việc cho doanh nghiệp, người lao động; tổ chức diễn đàn "Đảng với công nhân - Công nhân với Đảng" nhằm tạo kênh trao đổi, đối thoại giữa cấp ủy Đảng và công nhân, người lao động.

Buổi đối thoại giữa lãnh đạo Đảng ủy phường với cán bộ Công đoàn, đoàn viên, CNVC-LĐ do Công đoàn phường Tân Thới Hiệp tổ chức dịp Tháng Công nhân 2026

Công đoàn phường Tân Thới Hiệp cũng phấn đấu có 10% đoàn viên, người lao động tham gia đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp nâng cao năng suất lao động. Trong đó có ít nhất 30% sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phấn đấu kết nạp mới 300 đoàn viên Công đoàn và thành lập 5 Công đoàn cơ sở.

