Ghi nhận, tri ân đóng góp của người lao động nhân Tháng Công nhân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Ghi nhận, tri ân đóng góp của người lao động nhân Tháng Công nhân

Huỳnh Như

(NLĐO) - Hưởng ứng tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026, Công đoàn phường Sài Gòn tổ chức chương trình “Cảm ơn người lao động” tại Công ty CP In Trần Phú

Ngày 18-5, Công đoàn phường Sài Gòn, TPHCM tổ chức chương trình "Cảm ơn người lao động" tại Công ty CP In Trần Phú (số 6A đường số 1, phường Linh Xuân), thu hút đông đảo đoàn viên, CNVC-LĐ tham dự trong không khí sôi nổi, ấm áp, đoàn kết.

Ghi nhận, tri ân đóng góp của người lao động nhân Tháng Công nhân - Ảnh 1.

Chương trình thu hút đông đảo đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia

Ghi nhận, tri ân đóng góp của người lao động nhân Tháng Công nhân - Ảnh 2.
Ghi nhận, tri ân đóng góp của người lao động nhân Tháng Công nhân - Ảnh 3.

Lãnh đạo Công đoàn phường Sài Gòn thăm hỏi, động viên, CNVC-LĐ đang làm việc tại Công ty CP In Trần Phú

Trước khi diễn ra chương trình chính, lãnh đạo Công đoàn phường Sài Gòn đã trực tiếp đến xưởng sản xuất của Công ty CP In Trần Phú để thăm hỏi, nắm bắt tình hình thực tế.

Tại đây, đoàn công tác đã trao đổi với ban lãnh đạo doanh nghiệp về tình hình đơn hàng, việc làm, thu nhập của người lao động; đồng thời lắng nghe chia sẻ từ công nhân về điều kiện làm việc, chế độ ca kíp, bữa ăn giữa ca, công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như các chế độ phúc lợi đang được triển khai tại doanh nghiệp.

Đoàn công tác cũng trực tiếp đến các chuyền để thăm hỏi, động viên công nhân đang làm việc, ghi nhận tinh thần nỗ lực, gắn bó của người lao động.

Ghi nhận, tri ân đóng góp của người lao động nhân Tháng Công nhân - Ảnh 4.

Bà Hồ Như Cát Tường – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn, Chủ tịch Công đoàn phường - phát biểu tại chương trình

TIN LIÊN QUAN

Phát biểu tại chương trình, bà Hồ Như Cát Tường – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn, Chủ tịch Công đoàn phường - gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể đoàn viên, CNVC-LĐ đã luôn nỗ lực, trách nhiệm, gắn bó với doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào việc duy trì sản xuất ổn định và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

"Công đoàn không chỉ là nơi bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động mà còn là cầu nối đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ" – bà Hồ Như Cát Tường nhấn mạnh.

Ghi nhận, tri ân đóng góp của người lao động nhân Tháng Công nhân - Ảnh 5.
Ghi nhận, tri ân đóng góp của người lao động nhân Tháng Công nhân - Ảnh 6.

Những phần quà thiết thực, ý nghĩa được trao tận tay đoàn viên, CNVC-LĐ, thể hiện sự tri ân của tổ chức Công đoàn

Bà cũng đề nghị doanh nghiệp tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, CNVC-LĐ, đặc biệt là các chính sách phúc lợi, môi trường làm việc an toàn; đồng thời khuyến khích người lao động chủ động học tập, nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu sản xuất trong giai đoạn mới.

Dịp này, ban tổ chức đã trao 150 phần quà (trị giá 420.000 đồng/phần) đến đoàn viên – lao động có nhiều nỗ lực, gắn bó và đóng góp tích cực cho doanh nghiệp.

Tin liên quan

Lan tỏa hoạt động an sinh, chuyển đổi số hưởng ứng Tháng Công nhân

Lan tỏa hoạt động an sinh, chuyển đổi số hưởng ứng Tháng Công nhân

(NLĐO) - Hưởng ứng Tháng Công nhân , nhiều địa phương tại TPHCM triển khai các hoạt động chăm lo an sinh, hỗ trợ đoàn viên - lao động và thúc đẩy chuyển đổi số

Phường Trung Mỹ Tây: Nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa trong Tháng Công nhân

(NLĐO) - Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên - lao động đã được Công đoàn phường Trung Mỹ Tây, TPHCM triển khai trong lễ phát động Tháng Công nhân

Chuỗi hoạt động ý nghĩa của Công đoàn xã Nhà Bè trong Tháng Công nhân

(NLĐO) - Công đoàn xã Nhà Bè đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân 2026

Tháng Công nhân cảm ơn người lao động CNVC-LĐ Công đoàn phường Sài Gòn Tháng Công nhân năm 2026 Công ty CP In Trần Phú
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo