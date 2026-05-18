Ghi nhận, tri ân đóng góp của người lao động nhân Tháng Công nhân

Ngày 18-5, Công đoàn phường Sài Gòn, TPHCM tổ chức chương trình "Cảm ơn người lao động" tại Công ty CP In Trần Phú (số 6A đường số 1, phường Linh Xuân), thu hút đông đảo đoàn viên, CNVC-LĐ tham dự trong không khí sôi nổi, ấm áp, đoàn kết.

Trước khi diễn ra chương trình chính, lãnh đạo Công đoàn phường Sài Gòn đã trực tiếp đến xưởng sản xuất của Công ty CP In Trần Phú để thăm hỏi, nắm bắt tình hình thực tế.

Tại đây, đoàn công tác đã trao đổi với ban lãnh đạo doanh nghiệp về tình hình đơn hàng, việc làm, thu nhập của người lao động; đồng thời lắng nghe chia sẻ từ công nhân về điều kiện làm việc, chế độ ca kíp, bữa ăn giữa ca, công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như các chế độ phúc lợi đang được triển khai tại doanh nghiệp.

Đoàn công tác cũng trực tiếp đến các chuyền để thăm hỏi, động viên công nhân đang làm việc, ghi nhận tinh thần nỗ lực, gắn bó của người lao động.

Phát biểu tại chương trình, bà Hồ Như Cát Tường – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn, Chủ tịch Công đoàn phường - gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể đoàn viên, CNVC-LĐ đã luôn nỗ lực, trách nhiệm, gắn bó với doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào việc duy trì sản xuất ổn định và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

"Công đoàn không chỉ là nơi bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động mà còn là cầu nối đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ" – bà Hồ Như Cát Tường nhấn mạnh.

Bà cũng đề nghị doanh nghiệp tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, CNVC-LĐ, đặc biệt là các chính sách phúc lợi, môi trường làm việc an toàn; đồng thời khuyến khích người lao động chủ động học tập, nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu sản xuất trong giai đoạn mới.

Dịp này, ban tổ chức đã trao 150 phần quà (trị giá 420.000 đồng/phần) đến đoàn viên – lao động có nhiều nỗ lực, gắn bó và đóng góp tích cực cho doanh nghiệp.