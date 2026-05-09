Tháng Công nhân ở phường Tân Thới Hiệp: Hướng đến chăm lo thực chất

Ngày 9-5, Công đoàn phường Tân Thới Hiệp, TPHCM đã khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 18, chủ đề "Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động" và phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Tiết mục văn nghệ mở đầu chương trình

Tại chương trình, Công đoàn phường đã tặng 50 phần quà cho công nhân, lao động, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng gồm quà và tiền mặt. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao tặng các suất ăn miễn phí và thực hiện "gian hàng 0 đồng" trao tặng áo dài miễn phí cho đoàn viên, lao động khó khăn.

Các đại biểu tham gia chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Ngọc Sáng, Chủ tịch Công đoàn phường, cho biết xác định Tháng Công nhân không chỉ là cao điểm hoạt động, mà phải tạo ra những chuyển biến thực chất, bền vững trong cả năm, trong Tháng Công nhân năm 2026, Công đoàn phường tập trung triển khai 7 chương trình trọng tâm gồm: Chương trình "Công nhân sáng tạo – vững tin bước vào kỷ nguyên mới", qua đó, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, khuyến khích công nhân đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất lao động; Chương trình "Cảm ơn người lao động" với các hoạt động tri ân, tôn vinh công nhân tiêu biểu và biểu dương những tấm gương vượt khó, lao động giỏi, có nhiều đóng góp cho doanh nghiệp và xã hội.

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM, trao quà cho người lao động khó khăn

Bên cạnh đó, Công đoàn phường còn tổ chức Chương trình "Đối thoại tháng 5", Chương trình "Phúc lợi đoàn viên"; Chương trình chăm lo nhà ở, đời sống bền vững cho công nhân; Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và Chương trình nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân, lao động.