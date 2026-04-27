Chăm lo đời sống cho công nhân là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm người lao động tại TPHCM

Trao đổi với đội ngũ cán bộ Công đoàn và người lao động tại chương trình Lãnh đạo Đảng, nhà nước và lãnh đạo TPHCM thăm và tặng quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động TPHCM vào ngày 27-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định vui mừng được đến gặp gỡ công nhân, người lao động TPHCM. Trong chuyến công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đi thăm công nhân và hỏi thăm đời sống, việc làm, điều kiện sinh hoạt của công nhân.

Giữ vững nét đẹp của người công nhân Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết qua quan sát thực tế cũng như nghe báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của TPHCM và những chia sẻ của công nhân hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất thông cảm và nhận thấy rõ trách nhiệm của bản thân, của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận thấy có rất nhiều những tấm gương làm việc rất tốt. Dù hoàn cảnh gặp khó khăn, bản thân không may mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn kiên cường vượt qua, lạc quan, cố gắng lao động chăm lo cho gia đình. Có nhiều công nhân ham học hỏi, cần cù, sáng tạo, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động.

Có những cán bộ công đoàn ngày đêm tận tụy đi từng khu nhà trọ, đến từng phân xưởng, từng gia đình công nhân để nắm bắt khó khăn, vận động, hỗ trợ, chia sẻ những lúc công nhân ốm đau, hoạn nạn.

Những câu chuyện ấy rất bình dị nhưng rất đáng quý. Những điều giản dị trong cuộc sống nhưng ánh lên vẻ đẹp của người công nhân Việt Nam hôm nay với đức tính cần cù, chịu khó, nghị lực, tận tâm, trách nhiệm, biết yêu thương gia đình, gắn bó với đồng nghiệp, với doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn và với đất nước.

"Tôi rất vui khi thấy trong thời gian vừa qua, các cấp Công đoàn, chính quyền TPHCM, các doanh nghiệp và cộng đồng xã hội đã có nhiều việc làm thiết thực chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động. Nhiều chương trình hỗ trợ về nhà ở, chăm sóc sức khỏe, quà tặng cho công nhân khó khăn, hỗ trợ cho con em công nhân, giúp đỡ người lao động bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động... đã được triển khai. Những việc làm ấy tuy có thể chưa giải quyết được triệt để những khó khăn nhưng rất ấm áp, mang ý nghĩa nhân văn và thể hiện được bản chất tốt đẹp của chế độ ta, đó là "không ai bị bỏ lại phía sau"- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn mà công nhân vẫn đang phải đối mặt. Nhiều người còn phải thuê trọ trong những căn phòng chật chội, thiếu thốn; nhiều gia đình công nhân còn phải lo lắng về trường học cho con, lo lắng về nơi khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. Chi phí sinh hoạt, bảo đảm bữa ăn, đi lại, an toàn lao động, an toàn giao thông còn là gánh nặng. Có người làm việc vất vả quanh năm nhưng chưa tích lũy được bao nhiêu, để khi ốm đau, bệnh tật, biến cố gia đình xảy ra thì lập tức rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Những điều đó chúng ta phải nhìn thẳng, phải lắng nghe thật kỹ để giải quyết bằng trách nhiệm và tình thương. Chăm lo cho công nhân lao động không chỉ là hỗ trợ một phần vật chất trong những dịp lễ, Tết, mà quan trọng hơn là phải tạo ra việc làm ổn định, thu nhập tốt hơn, môi trường lao động an toàn hơn, nhà ở tử tế hơn, trường học thuận lợi hơn, dịch vụ y tế gần gũi hơn, đời sống văn hóa tinh thần phong phú hơn. Công nhân phải được sống trong những điều kiện ngày càng tốt hơn, tương xứng với những đóng góp to lớn của mình cho doanh nghiệp, cho thành phố và cho đất nước.

"Đảng và Nhà nước ta luôn xác định giai cấp công nhân là lực lượng rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong mọi giai đoạn cách mạng, công nhân Việt Nam luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ trên công trường, trong nhà máy, tại các khu công nghiệp, trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, vận tải, công nghệ chế biến, chế tạo. Bàn tay, khối óc, mồ hôi và sự sáng tạo của anh chị em đã góp phần làm nên những thành tựu phát triển của đất nước" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Người lao động phải được nghỉ ngơi, học tập, vui chơi

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, TPHCM là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước, thu hút đông đảo lực lượng công nhân, người lao động đến từ nhiều vùng miền. Nhiều anh chị em rời quê hương, vào thành phố lập nghiệp, chấp nhận xa gia đình, xa cha mẹ, xa ruộng đồng. Mình sinh ra để làm việc, nuôi con cái, gửi tiền về quê để góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Mỗi căn phòng trọ sáng đèn, mỗi bữa cơm vội vã, mỗi chuyến xe đi làm lúc sáng sớm, mỗi sáng kiến trong phân xưởng, mỗi giờ tăng ca đều chứa đựng sự hy sinh thầm lặng của tất cả anh chị em công nhân và người lao động.

Người lao động hạnh phúc khi được tiếp xúc, gửi gắm nguyện vọng đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Đảng, Nhà nước và chính quyền TPHCM rất thấu hiểu điều này, nhận rõ trách nhiệm phải chăm lo tốt hơn nữa cho công nhân và người lao động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị TPHCM tiếp tục coi việc chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài.

Thành phố cần rà soát kỹ lưỡng hơn nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân, trường học, nhà trẻ, trạm y tế, các thiết chế văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và những địa bàn đông công nhân.

Phải làm sao để anh chị em không chỉ có việc làm mà còn có nơi ở ổn định; không chỉ có thu nhập mà còn có điều kiện nuôi dạy con cái, lo cho bố mẹ ở quê; không chỉ lao động mà còn phải được nghỉ ngơi, học tập, vui chơi, nâng cao đời sống tinh thần.